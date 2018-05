Ein Reisender, der 1621 bei Rüdesheim ein Bad nahm, schilderte die "herrlich klaren Gletscherfluten, die ... bis hierher von den Maynfluten" zu unterscheiden seien. Heute freut man sich, dass es überhaupt wieder möglich ist, in dem Strom zu baden. Seiner Beliebtheit hat die Verschmutzung kaum geschadet, denken doch die meisten beim Rhein an die Gegend zwischen Bingen und Koblenz, an Geschichte und ruhmreiche Sagen. Manche scheinen auch immer noch darauf zu hoffen, dass die romantischen Mythen hier, wo sich über Reben und dunkelgrün bewachsenen Hügeln eine Burg an die andere reiht, irgendwie zum Leben erwachen könnten. So wie jene japanischen Touristen, die an einem verregneten Frühsommertag nach der vielsprachigen Durchsage an die Fenster des Ausflugsschiffs drängen und fast ehrfürchtig am Felsen des Fräulein Ley hinaufschauen, den das Schiff gerade passiert - vergeblich, von Lore ist nichts zu sehen.

Die Strudel an der engsten und tiefsten Stelle des Rheins am "Lurley"-Felsen mit seinem vielfachen Echo waren gefürchtet bei den Schiffern. Clemens Brentanos machte daraus 1801 in seinem Gedicht "Zu Bacharach am Rheine" die unglückliche, schöne "Zauberin" Lore Lay, die mit ihren Augen alle Männer ins Verderben führte und sich schließlich von "ihrem" Felsen stürzte. Nach einer These des Germanisten Werner Bellmann spielte Brentano damit auf den Mythos um die Nymphe Echo an, die nur noch eine Stimme war, die das zuletzt Gesagte anderer wiederholen konnte - ein Fels, der aussah wie eine schöne Frau. Der Widerhall ist verschwunden, seit man am Ufer Platz für Bahn und Straße geschaffen, und ein paar gefährliche Riffe gesprengt hat - kein Wunder, dass man die Schöne nicht mehr sieht! Bei Heinrich Heine war aus der Geschichte 1824 ein "Märchen aus alten Zeiten" geworden, in dem die Jungfrau Lore-Ley mit ihrem Gesang den Schiffer ins Unglück lockte: "Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höh'..".

Ungefährlich ist die Rheinschifffahrt - gerade an dieser Biegung - bis heute nicht, aber dank diverser Warnvorrichtungen viel sicherer als früher. Während um die Mitte des 19. Jahrhunderts schon rund eine Million Dampfschiffpassagiere gezählt wurden, befuhren andere den Fluss ganz ohne touristisches Interesse. Die großen Flöße, mit denen seit dem Mittelalter, vor allem aus dem Schwarzwald, Holz in die Niederlande gebracht wurde, waren die billigste Möglichkeit für süddeutsche Auswanderer, den Hafen von Rotterdam zu erreichen. Dabei drängten sich Hunderte Menschen eine gute Woche lang auf den, insgesamt bis zu 300 Meter langen, mit Baracken bebauten, aneinandergehängten Flößen, auf denen sogar selbst gebacken und Vieh geschlachtet wurde.

So gefährlich es war, sich der Strömung anzuvertrauen, was die Schiffer an Stellen wie dem engen "Binger Loch" zum Beten trieb, so mühsam war eine Fahrt stromaufwärts bis zur Einführung dampfgetriebener Motoren im frühen 19. Jahrhundert gewesen. Schwere Schiffe mussten bei der "Bergfahrt" von bis zu vierzig Pferden gezogen werden. Der englische Reisende Thomas Coryat, der den Fluss im Jahre 1608 befuhr, berichtete noch von einem "seltsamen Brauch" auf den rheinabwärts fahrenden Schiffen: "Jeder, ob arm oder reich, muss sich, wenn die Reihe an ihn kommt, schwer abplagen ... denn es ist Sitte, dass die Fahrgäste paarweise zum Rudern antreten, und der Schiffer, ... rudert nur, wenn die Reihe an ihn kommt."

Der Brite hatte auch ungewöhnlich viele "Galgen und Räder" in den Orten zwischen Mainz und Köln bemerkt - Hinweise auf die Verfolgung der Räuberbanden, "die hier in der Nähe des Rheins ihr Unwesen treiben". Coryat gilt als Erster, der eine "Grand Tour" durch Europa unternahm. Die klassische Bildungsreise über Frankreich nach Italien wurde im 18. Jahrhundert zum krönenden Abschluss der Erziehung englischer Adeliger. Mit den unzähligen Burgruinen, dem wildromantischen, gewundenen Tal und den alten Sagen wurde die Reise entlang des Mittelrheins schließlich zum eigenständigen Reiseziel englischer Mittelalter- und Natursehnsucht.

Eine deutsche Rheinromantik entstand erst Anfang des 19. Jahrhunderts, als unter anderen die Freunde Clemens Brentano und Achim von Arnim den Rhein bereisten und ihre Erfahrungen in begeisterten Versen niederschrieben. Aus lyrischen Anfängen wurde bald eine Fülle massentauglicher, kitschig-sentimentaler Lieder und Gedichte. Vor allem seit 1840, als die französische Regierung Anstalten machte, wieder zum Rhein als "natürlicher" Ostgrenze vorzustoßen, wurde der Fluss zunehmend zu einem Symbol deutscher Einigung und Selbstbehauptung überhöht. "Für uns Franzosen ist es schwer zu verstehen, welch tiefe Verehrung die Deutschen für den Rhein empfinden" schrieb Alexandre Dumas 1838. Victor Hugo, der sich auf mehreren Reisen von der mystischen Vergangenheit faszinieren ließ, schwärmte dagegen, "vor allen anderen Flüssen" liebe er den Rhein.

"Wer hat's erfunden?" könnte man jetzt fragen, denn eigentlich ist der "urdeutsche" Rhein eine gigantische Schweizer Wasserleitung von den Alpen quer durch den Bodensee bis zur Nordsee, die sich sechs Nationen teilen - die immer noch zahlreich anreisenden Engländer nicht mitgerechnet. Immerhin wurde schon 1831 eine Rheinkommission gegründet - die älteste internationale politische Institution überhaupt. Von einer einzelnen Staatsmacht war der gesamte Strom nur zwei Mal kontrolliert worden: ein paar Jahre unter Napoleon und fünfhundert Jahre lang unter den Römern, für die der Fluss anfangs nicht viel mehr war, als eine willkommene Barriere gegen die Germanen. Er galt ihnen als unheimlich, eiskalt, schnell fließend und gefährlich.

Kurz vor der Zeitenwende entstanden dann zur Grenzsicherung und als Basislager für die geplante Eroberung rechtsrheinischer Gebiete Legionslager und Siedlungen, aus denen Städte wie Straßburg, Mainz, Koblenz und Köln hervorgegangen sind. So bildete sich eine blühende Kultur an Mosel und Rhein, die auch den Weinanbau mit sich brachte. Vor dem Fluss hatte man dabei immer noch Respekt, der sich auch darin zeigte, dass man ihn, analog zum Tiber, als "Vater Rhein" zu den Göttern gesellte.

In den, von Flutkatastrophen gepeinigten, Niederlanden, wo der Fluss in mehreren Strängen in die Nordsee mündet, war man - wie am anderen Ende im Schweizerisch-Österreichischen Rheintal vor der Mündung in den Bodensee - mehr damit beschäftigt, den Strom in die Schranken zu weisen, als ihn zu verehren. Dass dort nur einzelne Abschnitte kleinerer Nebenarme noch "Rijn" heißen, liegt daran, dass sich die vielen Wasserläufe im Adernetz des Landes immer wieder änderten, oder neu reguliert werden mussten.

Der französische Historiker Lucien Febvre fand es erstaunlich genug, dass der Name seit der Antike derselbe geblieben war. Was diesen Strom so faszinierend macht, versteht man vielleicht am besten im Schweizerischen Neuhausen. Am Rheinfall, wo im Mittelalter noch Waren vom "oberen" auf das "niedere Wasser" umgeladen wurden, dröhnt und grollt die tosende Wucht wohl noch genauso wie damals. Seit sechstausend Jahren donnern die vibrierenden Wassermassen die Felsen hinunter, und der Rhein fließt schon viel länger ununterbrochen durchs Land - wie eine steinalte Uhr, die lange vor der Römerzeit existierte und heute immer noch tickt.

Info: Rheinradweg E 15: Wer am Rhein auf Entdeckungsreise gehen will, kann den Fluss am einfachsten mit dem Rad erfahren. www.rheinradweg.eu www.bettundbike.de