Von Wolf Goldschmitt

Es schäumt und zischt zum 500. Jubiläum des Reinheitsgebotes. Die Bierbrauzunft macht am Tag des Bieres, dem 23. April, ein großes Fass auf. Selbst eine Sonderbriefmarke wirbt für die Qualität jenes ganz besonderen Saftes. Doch abseits der Zapfhähne von Großbrauereien gärt es.

Junge Reformatoren der Braugilde sehen im fürstlichen Dekret von anno Tobak schlichtweg ein überkommenes Bollwerk gegen den Geschmackszeitgeist. Für Traditionalisten allerdings hört der Spaß beim Kulturgut und seinen überlieferten Herstellungsriten auf. Für sie hat das Wort "Gebot" fast biblische Bedeutung.

Bier kann Medizin sein

Wasser, Hefe, Hopfen, Malz - die Formel ist ebenso schlicht wie genial. Ob Pils, Altbier, Helles, Hefeweizen, Kölsch, Export, Lager, Pale Ale, Porter, Zwickel, Kellerbier, Bock, Märzen, Leichtbier, oder Alkoholfreies: Bier kann Medizin sein, schützt vor Diabetes, Nierensteinen und senkt den Bluthochdruck. Vorausgesetzt, man hält Maß.

Rein statistisch gesehen hebt jeder Deutsche sogar 100 Mal jährlich eine Maß - sprich den Bierkrug. Gut und gern 1400 Brauereien und 5500 Biersorten lassen den goldgelben bis dunkelbraunen Fluss nicht versiegen. Theoretisch könnte der Deutsche zwölf Jahre lang jeden Abend ein anderes heimisches Bier trinken - falls die Leber mitmacht.

Diese Vielfalt bedeutet Weltrekord. Auch, was die Nicknames anbelangt, sind die Deutschen Championsleague: Kühles Blondes, Gerstenkaltschale, Hopfenblütentee, Aktivbrause, Sixpack, Schaum- stöffchen, Arbeiterschampus, Molle, Dosenbrötchen. Kein anderes Land kost sein "flüssiges Brot" derart einfallsreich und liebevoll.

Es herrscht kein Mangel an Geschmacksrichtungen des Durstlöschers, der schon seit Tausenden Jahren in den Bottichen reift, beklagt niemand. Ernüchternd nur: Lieder vom Wein gibt es fast ebenso viele wie Rebsorten. Doch über des Deutschen liebstes Getränk schweigt der Dichter beharrlich. Selbst im 500. Jahr des Reinheitsgebotes. Die schlichten Karnevalshymnen "Es gibt kein Bier auf Hawaii" und "Bier her, oder ich fall um" für feuchtfröhliche Zeitgenossen sind wahrlich jämmerliche Huldigungen an ein Kulturgebräu, an dem sich schon die alten Ägypter berauscht haben.

Zumindest etwas Ähnliches: Sie ließen halbfertiges Brot mit Wasser endlos köcheln. Daraus entsteht eine alkoholhaltige Brühe. Geschmack und Gesundheit freilich sind fragwürdig. Erst im Mittelalter führen Klosterbrauereien eine geregelte Produktion ein. Die Mönche also haben als Erste den Dreh raus, die Fastenzeit angenehm und sättigend auszutricksen. Die Herren in den Kutten sollen auch für den Namen Bier verantwortlich zeichnen. Weil in den Klöstern Latein gesprochen wird, stammt es wohl vom Wörtchen "bibere" ab - frei übersetzt "Hoch die Tassen!".

Der Begriff Reinheitsgebot gewinnt zwar erst im 20. Jahrhundert an Bedeutung, wird aber auf dasselbe Jahr zurückgeführt, in dem Götz von Berlichingen der Obrigkeit leicht angetütelt seinen Gruß entgegenschleuderte. "Ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen", verordnen bayerische Herzöge dem Volk am 23. April 1516. Dieses Dekret der bis heute gültigen Weisung sollte die Gesundheit der Bayern schützen, denn damals tranken die Menschen Bier zu jeder Tageszeit.

Der einleuchtende Grund: Es ist sauberer und weniger gesundheitsschädlich als das Wasser damals. Der Gänsewein nämlich steckt voller Keime, da viele Brunnen und Quellen jener Zeit als Freilufttoiletten dienen. Beim Aufbau des Schwetzinger Schlosses gar durften die Arbeiter allein Bier trinken, um den Krankenstand niedrig und den Arbeitsfortschritt hoch zu halten. Trotz Alkohol steht der Prachtbau bis heute.

Um sicheres Bier zu bekommen, mussten Zutaten wie Tollkirschen, Bilsenkraut, Fischköpfe, Rinderdarm und ähnliche Köstlichkeiten von Staats wegen verbannt werden. Andere Getreide als Gerste sollten deswegen nicht verarbeitet werden, um wertvolles Getreide wie Weizen und Roggen fürs Bäckerhandwerk zu sichern. Die Versorgung der Bevölkerung mit Brot geht vor.

Der Saufgulden gilt noch

Neben den Inhaltsstoffen diktiert das bayerische Reinheitsgebot über Abgaben auch die Schankpreise. Und die leeren Kassen verschwenderischer Landesherren lassen sich mit zusätzlicher Biersteuer und Sonderzoll bestens füllen. Und wem der Alkohol zu Kopfe steigt, dem droht obendrein der "Saufgulden",eine Geldstrafe bei ungebührlichem Zechverhalten. Seit 1896 war die bayerische Regelung dann auch in Baden und seit 1900 in Württemberg gültig. 1906 wird sie ins Reichsrecht aufgenommen und ist bis heute Usus.

Bis heute, wohlgemerkt. Denn in Sachen Bierbrauen kündigt sich eine friedliche Revolution an. Die neue Kraft heißt "Craft". Zweifelsfrei zeichnet das Reinheitsgebot für das hohe Niveau deutscher Braukunst verantwortlich. Es verhindert augenscheinlich, dass unerwünschte Inhaltsstoffe im Seidel landen.

Aber die europaweit gültige Brüsseler Verordnung 1129/2011 spricht eine andere Sprache: Reis, Mais oder ungemälzte Getreide, Benzoesäure, Emulgatoren, Aspartam, Enzyme, Ascorbinsäure, alles darf jenseits der Grenze rein ins Fass. Über Glysophat und seine Schädlichkeit streiten sich die Geister noch. Letztlich aber haben die EU-Bürokraten das hehre deutsche Gebot ad absurdum geführt. Denn ausländische Biere dürfen hierzulande verkauft werden.

Auch deutsche Brauereien können mogeln. Sie produzieren "unreines" Bier für den Export, sie schummeln mit Röstmalz und Zuckerzusatz oder sie reimportieren ihre Exportbiere einfach wieder.

Die junge Craft-Beer-Bewegung ist die Antwort auf das heillose Durcheinander in der Bierwelt. Der kraftvoll gehopfte Bierstil "India Pale Ale" steht als Symbol für die neuen Trends. Röstmalziges Imperial Stout, hefebetonte rote Ales im flandrischen Stil oder auch untergärige Lagerbiere mit Aromahopfen bereichern die Kneipenszene. Wen wundert’s, dass die Generation von Kreativbrauern jetzt gegen das deutsche Reinheitsgebot Sturm läuft. Zutatenbeschränkungen nein, mehr Natürlichkeit im Brauprozess ja. Und warum nicht mal Naturprodukte wie Orangenschalen oder Koriander in den Bottich?

Offiziell dürfen die Brauer ihr Produkt aber (noch) nicht unter der Bezeichnung Bier vertreiben. "Biermischgetränk" kann es heißen. Auch die Brauerei Welde in Plankstadt mischt hier fleißig mit. "Badisch Gose" nennt sie eine Brauspezialität mit Salz und Koriander. Bourbon Barrel Bock verspricht eine in Bourbon-, Rum-, und Tequila-Fässern gereifte Spezialität. Hans Spielmann, dessen Brauerei jährlich rund 100.000 Hektoliter produziert, sieht im Spezialbiermarkt ein "langsam wachsendes Pflänzchen mit Zukunftschancen". Zur Zeit macht Craft Beer, das Welde schon seit zehn Jahren quasi in Handarbeit braut, fünf Prozent des Umsatzes aus.

Für Pflanzen, gegen Schnecken

Die amerikanische Brauervereinigung definiert Craft Beer als Bier "von einem Brauer, der in kleinen Mengen und unabhängig von Großkonzernen auf traditionelle Weise braut". So gesehen dürfte das Schwabenstädtchen Ehingen die deutsche "Craft-Beer-Hauptstadt" sein, denn hier werden in fünf Brauereien 43 Biersorten produziert. Einer der Pioniere vor Ort heißt Michael Miller. In seinem Gasthof "Schwanen" gibt der Braumeister und Biersommelier regelmäßig auch Kurse im Selberbrauen. Miller zeigt dabei alle Stadien der recht komplexen Bierherstellung an einer 50-Liter-Brauanlage. Ein Menü mit verschiedensten Varianten des Gerstensaftes rundet die fünfstündige Genussreise ab.

Zum Schluss noch ein paar Tipps für Biermuffel. Selbst ihnen bietet der Traditionstrank Zauberkräfte. Abgestanden als Pflanzendoping und Schneckenschreck. Warmes Bier entfaltet als Möbelpolitur ebenso Wunderwirkung wie als Putzmittel für Kupfertöpfe. Und wer glänzendes Haar möchte, dem helfen Vitamine und Spurenelemente aus der Flasche - egal ob Pils oder Export. Aber auch dafür gilt: Pro-BIER-en geht über Studieren.