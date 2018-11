Er ist der King of Cool. Der lässigste, entspannteste, netteste, unegomanischste aller Erfolgsschau-spieler Hollywoods. Schon mit acht Jahren absolvierte der Sohn von Lloyd Bridges mit seinem Vater erste TV-Auftritte, bevor er selbst zum Top-Mimen aufstieg. Scheinbar schwerelos spielt er die unterschiedlichsten Rollen, ob gebrochener DJ in "König der Fischer" oder Liebhaber und Barpianist in "Die fabelhaften Baker Boys" , ob Hacker im SF-Kultfilm "Tron" und natürlich seiner Kultrolle "The Dude" Lebowski in "The Big Lebowski" von den Coen-Brüdern. Sein eindringliches Spiel als Country-Veteran auf der Suche nach der letzten Chance in "Crazy Heart" bescherte ihm 2010 die fünfte Oscar-Nominierung - und endlich auch die begehrte Statue, die er sichtlich gerührt unter stehenden Ovationen entgegennahm.

Neben seiner Karriere als Schauspieler engagiert sich das Multitalent Bridges aber auch als Musiker, Komponist, Sänger, Maler, Fotograf und neuerdings auch als Testimonial für Textilien - immer mit demselben gutmütig-wissenden Grinsen im Gesicht. Jetzt adelt Jeff Bridges wieder die Leinwand: In "Seventh Son", einem Fantasy-Abenteuer um einen Nachwuchszauberer, spielt er einen hartgesottenen Zauber-Antagonisten der alten Generation. RNZ-Mitarbeiterin Mariam Schaghaghi sprach mit ihm.

Jeff, derzeit sieht man Sie überall von Werbeplakaten lächeln. Unfassbar, dass Sie schon 66 Jahre sind. Wie empfinden Sie diese Zahl - im Verhältnis zu Ihrem inneren Alter?

Ich kann’s auch kaum glauben, aber ich bin wohl schon wirklich so alt. Früher habe ich mir nie groß Gedanken darüber gemacht, wie es wohl sein würde, dieses Alter zu haben. Was ich jetzt überraschend finde, ist, dass ich mich gleichzeitig jung und alt fühle. Körperlich bin ich nicht mehr so spritzig wie früher und habe ab und zu Schmerzen. Doch mein Verstand ist noch voller Ideen für Dinge, die ich noch machen möchte.

Wie, jetzt gerade einen Dämonen jagenden Ritter zu spielen. Was hat Sie an dieser Rolle in "Seventh Son" gereizt?

Mir hat das Jugendbuch "Spook - Der Schüler des Geisterjägers" von Joseph Delaney, auf dem der Film basiert, sehr gefallen. Ich bin ein großer Freund von Mythen und Legenden, sie werfen ein erhellendes Licht auf Ereignisse der heutigen Zeit. In ihnen finden wir all die Dinge wieder, die der Menschheit über Jahrhunderte widerfahren sind. Sie können uns auch heutzutage Perspektiven für unser Leben eröffnen. Deshalb mag ich Filme zu diesem Thema.

Der Regisseur, der Russe Sergei Bodrov, erzählt gerne universelle Geschichten über eine Welt, die in Scherben liegt.

Ich habe Sergei bei unserem ersten Treffen ein Zitat vorgelesen, das seinen Film zusammenfasste. Darin heißt es: "Tötet man Menschen, die Böses vollbringen, um die Menschheit vor ihnen zu schützen, vergisst man, dass die Trennlinie zwischen Gut und Böse im Herzen eines jeden Menschen verläuft. Und wer ist schon bereit, einen Teil seines eigenen Herzens zu zerstören?"

Haben Sie einfach immer nur die Schokoladenseite Ihrer Persönlichkeit ausgelebt, oder befanden Sie sich auch mal in Konflikt mit Ihrer dunklen Seite?

Ich verstehe das weniger als Kampf. Tanz wäre ein passenderes Bild dafür! Wenn ich gestolpert bin, habe ich immer etwas daraus lernen können. Und wenn ich es schaffte, das Negative zu vermeiden, habe ich gemerkt, dass ich innerlich gewachsen bin. Mir geht es oft so, dass ich völlig von der Rolle bin, wenn mir zu viel Gutes widerfährt! (lacht)

Was war so ein Moment, in dem Sie innerlich wachsen konnten?

Da fallen mir spontan die uralten Streitthemen zwischen mir und meiner Frau Susan ein, mit der ich seit 37 Jahren verheiratet bin. Mit den Jahren streiten wir immer seltener - ein Zeichen, dass wir beide dazugelernt haben. (lacht) Wir pflegen sozusagen die Urform einer Auseinandersetzung zwischen einem Paar: "Du verstehst einfach nicht, wie es für mich ist, mit dir zusammenzuleben!" Diese Aussage ist natürlich zutreffend, keiner von uns beiden kann das wissen! An diesem Punkt haben wir wieder etwas gemeinsam. Also versuchen wir, den anderen so gut es geht zu verstehen und vor allem zu respektieren. Letztendlich muss jeder von uns sehr ähnliche Kämpfe durchstehen.

Wie haben Sie es angestellt, so lange so konstruktiv streitend verheiratet zu sein?

Recht einfach: Indem man nicht gleich in harten Zeiten alles hinschmeißt und sich scheiden lässt, sondern versucht, auf den anderen zuzugehen und ihn besser zu verstehen. Indem du dich dem anderen öffnest, anstelle Fronten verhärten zu lassen. So wächst du innerlich und die Beziehung gleich mit. Letztendlich möchten wir eine größtmögliche Intimität zum anderen erreichen. Und die ist so wertvoll über die Jahre geworden, dass man sie nicht leichtfertig verlieren möchte.

In welchen Bereichen des Lebens haben Sie es mit den größten Dämonen zu tun bekommen?

Egal ob im privaten oder beruflichen Bereich, das größte Problem besteht darin, dass die anderen nicht verstehen, wo du dich gerade mental befindest. Anstatt daraus einen Konflikt entstehen zu lassen, sollte man einen Tanz daraus machen. Man kann doch das Spielen mit dem Arbeiten kombinieren. Du solltest eh nie das Verspielte in deiner Arbeit ablegen, dich und deine Mission nie zu ernst nehmen.

Klingt ja geradezu weise.

(lacht) Ich habe mit meinem Freund Bernie Glassman, einem Zen-Meister, das Buch "The Dude and the Zen Master" geschrieben. Es basiert auf Zitaten aus "The Big Lebowski", die zu Lehrsätzen herangezogen werden. Mein Lieblingszitat ist "That’s just your opinion, man." Wir nehmen unsere Meinungen oder die anderer über uns oft viel zu ernst. Das macht nur melancholisch.

Ist der Bademantel tragende "Dude", Ihre Kultfigur aus dem großartigen Kinofilm "The Big Lebowski" für Sie persönlich auch ein Guru - selbst, wenn Sie ihn maßgeblich mitgestaltet haben?

Bernie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Dude in gewissen Kreisen als Zen-Meister gilt. Ich konnte das kaum glauben! Er hat mir dann anhand einiger Szenen vorgeführt, dass in dem Film sehr wohl spirituelle Gespräche stattgefunden haben, auch wenn mir das während des Drehs gar nicht bewusst war. Also haben wir zusammen das Buch geschrieben und mittlerweile bin ich der Ansicht, dass es so einiges gibt, was man von "Big Lebowski" lernen kann.

Waren Sie eigentlich das Vorbild für die Figur des Dude? Oder ist der Dude für Sie persönlich ein Vorbild?

(lacht) Der Dude hat wahrscheinlich sehr viel von mir. Die Coen-Brüder haben mir damals das Drehbuch mit den Worten gegeben: "Wir haben eine Rolle für dich geschrieben." Ich habe mich gefreut, war allerdings sehr überrascht, als ich das Buch dann gelesen habe. So hatte ich mich selbst eigentlich nie gesehen.

Was war die beste Entscheidung Ihres Lebens?

Meine Frau Susan geheiratet zu haben. Ich könnte weder die Filme drehen noch Musik machen, wenn ich sie nicht hätte. Und sie hat mir diese wundervollen drei Töchter geschenkt! Sie ist eine wunderbare Mutter. Sie genießt es, Mutter zu sein - meine Mutter war genauso. Unser Vater war ja oft weg, genau wie ich jetzt. Also war meine Mutter das Zentrum unserer Familie. Mit Susan ist es genauso.

Wie wäre Ihr Leben wohl ohne die Begegnung mit ihr am Set von "Rancho Deluxe" verlaufen?

Wahrscheinlich würde ich die ganze Zeit über nach ihr Ausschau halten! (lacht) Und meine Mutter wäre für mich der Inbegriff dessen gewesen, was ich in einer Frau gesucht hätte.

Sie haben doch auch gerade wieder eine neue CD herausgebracht?

Ja, ein Live-Album mit meiner Band "The Abiders". Das ist uns richtig gut gelungen.

Sie sind ein "Oscar"-gekrönter Schauspieler, dokumentieren als Fotograf die Stimmung auf all Ihren Filmsets, machen seit Jahrzehnten Musik, gestalten handschriftlich Ihre eigene Website jeffbridges.com. Doch Ihr bedeutendstes Projekt sei die Charity "No Kid Hungry", behaupten Sie immer.

Ja, ich engagiere mich seit 30 Jahren gegen den Hunger. Ich habe zusammen mit anderen das "End Hunger Network" aufgebaut, das sich damals noch auf den Hunger in der Welt konzentrierte, in den USA selbst war dieses Problem nicht mehr akut. Doch vor zwanzig Jahren brachen einige staatliche Programme, die in unserem Land eingerichtet worden waren, um den Hunger in Amerika zu bekämpfen, zusammen, weil nicht mehr genügend Geld in sie investiert wurde. Daraufhin haben wir unseren Fokus auf den Hunger in Amerika verlegt, besonders auf Kinder, die nicht genug zu essen bekommen.

Wer unterstützt Sie dabei?

Ich habe mich vor vier Jahren mit der Organisation "Share Our Strength" zusammengetan und mich als Sprecher für ihre "No Kid Hungry"-Kampagne zur Verfügung gestellt. Pink hat uns auch schon mit einer großartigen Initiative unterstützt.