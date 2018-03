Von Simon Michaelis

Im Grunde war César Leszinski schon immer Kapitän. Die Nummer 1 sollte es sein - von Anfang an. Fußball war seine Welt, seine Kindheit. Irgendwann einmal Torwart sein, das war sein Traum. Leszinski wuchs in Benguela (Angola) auf, inmitten eines blutigen Bürgerkriegs. Fast jeden Abend musste er mit seiner Familie wegen Schießereien aus dem Wohnhaus flüchten. Seinen Fußballtraum aber verlor er nie aus den Augen. Jeden Tag kickte er mehrere Stunden barfuß mit Kumpels. Die Schule war zweitrangig: "Wir kamen nur selten dort an, weil wir lieber irgendwo Fußball spielten", erinnert er sich. Wenn sie nicht kickten, kletterten sie auf Kokospalmen und Mangobäume.

Eines Tages kletterte César mit seinen Freunden auf einen Strommast. "Wie immer ging ich voran, war der Erste, der oben ankam. Es war noch nie Strom auf diesen Leitungen. Dann griff ich an das Kabel…" Leszinski fiel 20 Meter tief, seine Kleidung fing Feuer. Er überlebte - aber sein rechter Arm musste amputiert werden. Der Torhüter-Traum schien ausgeträumt. Leszinski war am Boden. Doch er stand wieder auf.

"Ich versuche, die Jungs locker zu machen"

Heute, 22 Jahre später, trainiert der 31-jährige Leszinski jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat mit seinen Mitspielern in Hoffenheim. Vor wichtigen Länderspielen, wie kürzlich die Partie im Walldorfer Waldstadion gegen Belgien, trifft sich das Team schon einen Tag eher. Im Hoffenheimer "Anpfiff ins Leben"-Pavillon - eine Einrichtung des gleichnamigen Vereins - können die Spieler kostenlos übernachten und gemeinsam kochen und essen.

Leszinski witzelt gerne, wird von seinen Teamkollegen als "immer gut gelaunte Stimmungskanone" bezeichnet. "Ich versuche, die Jungs locker zu machen. Spaß gehört auf jeden Fall dazu", sagt Leszinski. Seinen Sport und das Training in Hoffenheim aber nimmt er verdammt ernst. Er hechtet jedem Ball hinterher, als gehe es um den Weltmeistertitel.

Hintergrund Amputierten-Fußball wird grundsätzlich nach den Fußball-Regeln gespielt; es gibt aber kleinere Anpassungen. Außenfeldspieler sollten zwei Hände, aber nur einen Fuß/ein Bein haben. Torwarte sollten zwei Beine, aber nur eine Hand/einen Arm haben. Das Spielfeld ist 51 Meter lang und 31 Meter breit, das Tor ist 2 Meter hoch und 3 Meter breit und somit kleiner als ein reguläres Fußballtor. Der Ball entspricht dem FIFA-Standard. Ein Spiel dauert zweimal 25 Minuten mit einer Pause von 10 Minuten. Auf dem Feld stehen sechs Spieler und ein Torwart pro Team. Frauen und Männer dürfen in einem Team spielen. Das Spiel wird ohne Prothesen an Metallkrücken gespielt. Unterarmgehstützen sind internationaler Standard. Das Stoppen oder die Weitergabe des Balles mit den Krücken wird als Handspiel gewertet. Der Torwart darf den Strafraum nicht verlassen. Auswechslungen sind unbegrenzt möglich. Weitere Infos unter www.amputierten-fussball.de

Schon seit fünf Jahren ist Leszinski Torhüter der deutschen Nationalauswahl, trägt die Nummer 1 auf seinem Trikot. Doch bis dahin war es ein weiter Weg: "Nach dem Unfall ging gar nichts. Ich konnte nicht mal richtig essen. Du musst komplett umlernen. Aber der Kopf arbeitet schneller, als man denkt." Mehrere Male wurde Leszinski in Deutschland behandelt und operiert, unter anderem in Worms. Aufgrund der angespannten politischen Lage in seiner Heimat blieb er 1999 in Deutschland und lebt seither in Speyer.

Leszinski machte den Hauptschulabschluss und später eine kaufmännische Ausbildung am Heidelberger Berufsförderungswerk. Heute arbeitet er in der Patientenaufnahme einer Unfallklinik. Fußball spielte er immer: seit 2002 als Feldspieler bei Rot-Weiß Speyer. "Da bin ich ein Sechser, wie Philipp Lahm", sagt er und lacht. Vor fünf Jahren sprach ihn ein Unbekannter auf der Straße an: "Wir brauchen Dich als Torwart!" Leszinski zeigte ungläubig auf seine rechte Oberkörperseite, aber erschien zum nächsten Training. Die Feldspieler kickten mit Krücken und einem Bein. Leszinskis Position stand also fest.

In Deutschland ist die Sportart noch weitestgehend unbekannt. Aktuell gibt es hier vier Vereine, in denen man Amputierten-Fußball spielen kann: die Spvgg 07 Ludwigsburg, die Sportfreunde Braunschweig, der durch die Dietmar-Hopp-Stiftung geförderte Verein "Anpfiff ins Leben" - mit Trainingsstandort in Hoffenheim - und seit kurzem auch der TSV Obergünzburg. Viele der aktuell knapp 30 aktiven Kicker müssen zum Training also weit reisen.

Die Mannschaft um Leszinski - die Spieler sind zwischen Anfang 20 und Mitte 50 - muss sich weitestgehend selbst finanzieren. Nur durch eine Crowdfunding-Aktion konnten die Fußballer 2014 zur Amputierten-Fußball-WM in Mexiko reisen. Bastian Schweinsteiger stellte ein signiertes Trikot zur Verfügung und Borussia Dortmund spendete Geld. "Anpfiff ins Leben" stellt dem Team in Hoffenheim eine Trainingshalle sowie Verpflegung und Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Es sind noch ein paar Rücklagen aus dem Crowdfunding vorhanden, für die nächste WM im kommenden Jahr reicht das aber nicht.

260.000 Amputierte leben in Deutschland

Aktuell strukturiert sich der Amputierten-Fußball in Deutschland neu. Das langfristige Ziel: einen Ligabetrieb etablieren - wie im Blindenfußball. Die Blindenfußball-Bundesliga veranstaltet regelmäßig sogenannte Stadt-Spieltage. "Dann wird beispielsweise von Samstag bis Sonntag vor dem Brandenburger Tor ein großes Spielfeld aufgebaut, wo die Spiele stattfinden. Das zieht natürlich viele Zuschauer an. Das wollen wir auch", erklärt der Mittelfeldspieler Christian Heintz.

Seit der Weltmeisterschaft in Mexiko ist der Bekanntheitsgrad der Sportart und des Teams etwas größer geworden. Das Fernsehen hat schon mehrfach berichtet. Doch kein Vergleich zu anderen Ländern: "In der Türkei gibt es zwei Profiligen, in Russland und Brasilien wird schon seit über 25 Jahren Amputierten-Fußball gespielt. Dort oder auch in Polen, England und Usbekistan hat der Sport einen völlig anderen Stellenwert", sagt Heintz.

Potenzial für mehr wäre durchaus vorhanden: Detlef Sonnenberg, Vizepräsident des Bundesverbands für Menschen mit Arm- oder Beinamputation, schätzt, dass es in Deutschland aktuell etwa 260.000 amputierte Menschen gibt. Auch wenn davon nur ein geringer Prozentsatz für den Sport in Frage kommt, bleibt noch viel Luft nach oben.

Beim Spiel gegen Belgien schreit sich Leszinski die Seele aus dem Leib. Nach drei Minuten fällt das 0:1, in der siebten Minute das 0:2. Das Team scheint am Boden. In der Halbzeitpause - nach 25 Minuten - macht Leszinski seinen Mitspielern Mut, klopft ihnen auf die Schulter und motiviert. "César ist zwar nicht Kapitän, aber er ist unser Lautsprecher von hinten. Eine echte Stimmungskanone und unser Motivator! Dazu braucht er keine Binde", erklärt Trainer Michael van de Löcht. Tatsächlich kämpft sich das Team zurück und dreht das Spiel noch in ein 3:2.

Jetzt trainiert Leszinski fokussiert weiter. Vor der Arbeit geht der Keeper joggen, steht morgens um vier Uhr auf und arbeitet mit einem Torwarttrainer. "Die Iren sind stark und uns fehlen zwei Stammspieler, aber wir packen das. Wir wissen ganz genau, um was es geht", sagt er vor dem letzten Länderspiel. Um einen Titel geht es nicht, auch nicht zwingend um den Sieg. Ein gutes Spiel wäre ein weiterer Sieg im Kampf um die Anerkennung und Popularität ihrer Sportart.

Leszinskis großes Vorbild ist Manuel Neuer: "Ich will irgendwann auch Weltmeister werden. Daran arbeite ich hart." Die Zeiten, in denen Leszinski mit seinem Schicksal haderte, sind vorbei. Eine Prothese kam für ihn nie in Frage: "Vielleicht wollte Gott es so." Er ist dankbar: "Ich habe eine zweite Chance bekommen, meinen Traum zu verwirklichen. Und er ist tatsächlich wahr geworden."