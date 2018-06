Von Maren Wagner

Im Fotoalbum blättern, Seite um Seite durch die Finger gleiten lassen. Die meisten Bilder wurden im Sommer geschossen. Dabei gab es früher schon Winter, es gab Regen und ausreichend Schnee. Zwischen Mai und September, das ist aber einfach die schönste Zeit des Jahres, der Kindheit, des Lebens. Es sind Monate, die wir festhalten wollen, in denen Geschichten entstehen, die in Erinnerung bleiben.

Der Sommer, schreibt Hermann Hesse, sei die Zeit, in der "das Leben wieder zum Wunder wird, da jeder Tag unerwartet Neues bringt und jeder kleine Wiesengang eine Überraschung und ein Märchen ist".

Wie recht er doch hat! Nicht umsonst sprechen wir vom "Sommer meines Lebens" und setzen hier nicht einfach den "Winter" ein. Das wäre auch wirklich unsinnig. Denn im Sommer sind die Tage länger, und so gibt es viel mehr zu erleben, von frühmorgens, wenn das erste Licht durch die Jalousien sickert, bis spätabends, wenn die Sonne in den mildesten Farben am Horizont verschwindet, nur um wenig später wieder aufzusteigen.

Die Tage sind wärmer, und so zieht es uns aus Büros, Zimmern oder Cafés nach draußen, um den Kindern beim Fangen spielen zuzuschauen, in Gärten, auf Terrassen oder Parkbänken zu sitzen und den anderen zuzuhören, wenn die Worte nur so aus ihnen heraussprudeln. Wir haben keine Zeit zu verlieren, müssen so schnell wie möglich die Höchstdosis von all dem aufnehmen, was auf uns wartet.

Denn irgendwann, das wissen wir, werden die Tage wieder kürzer und dunkler, setzt die Müdigkeit ein und der Drang, drinnen zu bleiben, ergreift Macht über uns.

Die Liebe zum Sommer ist nicht einfach sentimentales Gerede. Das Glücksgefühl, das die Jahreszeit in uns auslöst, ist wissenschaftlich belegt. Das natürliche Tageslicht ist in all seinen Eigenschaften wichtig für den Menschen, sagt Lichtforscher Oliver Stefani. Er arbeitet am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart und spricht von einer sofortigen psychologischen Wirkung, wenn die Sonne aufgeht. Uns geht es also schlagartig besser.

Auch der Himmel spielt eine Hauptrolle in den Geschichten, die der Sommer schreibt. Seit der Jahrtausendwende weiß man, sagt Stefani, dass es Rezeptoren im Auge gibt, die nicht dem Sehen dienen, sondern auf die Farbe Blau reagieren. Am besten sei ein großflächiges Blau, wie es der Sommerhimmel hat. Wir fühlen uns dadurch wach. Kommt zum Licht noch die Wärme hinzu, haben wir die perfekte Kombination zum Glücklichsein. Beides zusammen wirkt im Innersten unglaublich tief, wie Psychologen der Universitäten in Yale und Hongkong herausgefunden haben.

Und doch gibt es Menschen, die den Sommer nicht mögen, ihn geradezu hinwegsehnen. Weil die Luft manchmal so glühend heiß ist, dass das Atmen schwerfällt. Weil der Schweiß in den Augen brennt. Und weil sie den Zwang spüren, fröhlich sein zu müssen. Dabei hat der Sommer auch ihnen Außergewöhnliches zu bieten. Denn in keiner Jahreszeit gibt es so gewaltig grollende Gewitter, die sich in den dunkelsten Farben ankündigen und die wildesten Regengüsse bringen.