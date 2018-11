Von Heiko P. Wacker

Kommt die Rede auf Irland, kommt unweigerlich auch das "Pub" zur Sprache, das "public house". Dabei sind echte Pubs mehr als nur Stätten der Geselligkeit: Sie sind eine Institution, ein kulturelles Erbe der Grünen Insel - und natürlich ein Ort, an dem es um Whiskey, Stout und Cider geht. Zuvor jedoch müssen diese traditionsreichen Getränke erst einmal hergestellt werden. Und alleine das ist eine Geschichte wert …

Diese müsste eigentlich mit dem "Wasser des Lebens" beginnen, und hier mit der legendären Destille "Old Bushmills", die sich mit dem Verweis auf das Jahr 1608 als älteste überhaupt bezeichnet. Die Brennerei produziert bis heute mitten im beschaulichen Städtchen Bushmills im nordirischen County Antrim. Indes gibt es zwei Gründe, den Besuch in der Destille ein wenig nach hinten zu schieben: Zunächst sollte man nicht gleich mit den starken Getränken starten, weder im Pub noch in der Zeitung - und zudem sei heute den "Kleinen" der Vortritt gelassen. Denn auch in Nordirland entwickelt sich gerade eine äußerst vielschichtige Getränkekultur.

Zuckeln wir deshalb an der nordirischen Küste nach Westen: Alleine die Fahrt entlang der "Causeway Coastal Route" ist eine Sensation für sich, kein Wunder, dass hier so viele Szenen für "Game of Thrones" gedreht wurden. Angekommen in der "Northbound Brewery" stellt man schnell fest, Pintgläser sind hier passender, und das gerne im Plural, gedeiht doch unter den kundigen Händen von David Rogers und seiner charmanten Gattin Martina ein veritabler Gerstensaft.

Hintergrund Information ■ Während es den Whiskey aus Bushmills - sieht man von der Spezialabfüllung, die nur vor Ort verkauft wird ab - weltweit gibt, bemühen sich "Mac Ivors Cider" und die "Northbound Brewery" noch um den deutschen Markt. Wie es in Zeiten des Brexit weitergeht, wird sich zeigen. Im Zweifel empfiehlt es sich, einfach selbst nach Irland zu fahren. Informationen zur [+] Lesen Sie mehr Information ■ Während es den Whiskey aus Bushmills - sieht man von der Spezialabfüllung, die nur vor Ort verkauft wird ab - weltweit gibt, bemühen sich "Mac Ivors Cider" und die "Northbound Brewery" noch um den deutschen Markt. Wie es in Zeiten des Brexit weitergeht, wird sich zeigen. Im Zweifel empfiehlt es sich, einfach selbst nach Irland zu fahren. Informationen zur ganzen Insel unter: www.ireland.com. ■ Mac Ivors Cider Co., Ardress East, Portadown, Co. Armagh, BT62 1SQ; http://macivors.com ■ Northbound Brewery, 6 McLean Road, Derry, BT47 3XX; www.northbound- brewery.com ■ Old Bushmills, 2 Distillery Road, Bushmills, Co. Antrim, BT57 8XH; www.bushmills.com

[-] Weniger anzeigen

Gelernt hat Dave sein Handwerk vor allem in Australien - und doch gelingt es ihm, den verschiedenen Sorten einen eigenen, einen "nördlich-irischen" Charakter zu verleihen, wie es der Name der Brauerei schon nahe legt, die selbstverständlich nichts von einem Massenprodukt hält, sondern ausschließlich unpasteurisiertes, ungefiltertes und direkt abgefülltes Bier produziert. Und das ist in den Pubs und Restaurants der Region, inzwischen aber auch in den Niederlanden und vielleicht bald auch in Deutschland - angeliefert in Flaschen oder in seltenen Fällen auch in Einweg-Kunststoff-Fässern zu 30 Litern - eine erfrischende Alternative. Denkt der Fan der Grünen Insel nämlich an "irisches" Bier, dann schiebt sich automatisch das klassische Guinness vors innere Auge, vielleicht auch noch eine Szene, wie sie auf einem Plattencover der Dubliners abgebildet sein könnte.

Doch Irland hat weit mehr zu bieten - denn auch weit im europäischen Nordwesten hat man den Reiz der Vielfalt entdeckt. Das wissen auch Dave und Martina: "Unser ,Sticke Alt‘ beispielsweise lehnt sich an ein deutsches Alt an, während das ,Pale Ale‘ stark auf den Hopfengeschmack setzt." So schmeckt das erste dunkel und kraftvoll, das zweite hingegen geradezu spritzig, wobei Dave auf eine Sorte ganz besonders stolz ist, sein "Kölsch Style" nämlich, das 2015 immerhin einen "Great Taste Award" gewinnen konnte. Inzwischen arbeiten gar Spitzenköche mit dem Bier.

Gleichwohl sei hier bei Derry die Küstenregion verlassen, und statt dessen ein weiter Bogen durchs freundliche Hinterland geschlagen, bei dem man nicht umhin kommen wird, sich irgendwann über die unzähligen Apfelbäume zu wundern, die zu einem nicht unerheblichen Teil irgendwann zu Cider werden.

Will man sich den irischen Apfelwein ins Glas zaubern, kann man im nächsten Supermarkt zur großen Plastikflasche zu zwei Pfund greifen. Man kann aber auch nach dem roten Fuchs Ausschau halten, der die Produkte der Familie Mac Ivor ziert, die sich seit 1855 mit Äpfeln befasst: es sind sogar noch zwei nach wie vor tragende Bäume aus jenem Jahr erhalten. Heute sind es 43 Hektar, für deren Bewirtschaftung vor allem während der herbstlichen Ernte rund 25 Helfer benötigt werden.

Entsprechend schlecht ist man im County Armagh auf den Brexit zu sprechen. Momentan gilt noch die Reisefreiheit, es hat sich eine "Common Travel Area" etabliert, zwischen der Republik Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Norden gibt es keine Grenzkontrollen. Durch den "Brexit" entsteht hier plötzlich eine EU-Außengrenze mitten im Land: Eigentlich ein Trauerspiel in Europa.

Dabei hat auch der Cider gewissermaßen europäische Wurzeln, seine privaten Beziehungen nach Frankreich inspirierten Greg, den Junior, wie man sagen könnte, zur Herstellung. Äpfel hat man ja genug, gelagert und verarbeitet werden sie das ganze Jahr, man bekommt sie auch in vielen irischen Supermärkten im Viererpack für den klassischen Apfelkuchen. Der "Apfel in der Halbliterflasche" hingegen soll in diesem Frühjahr auch in die USA exportiert werden, in England, Italien, Dänemark und Frankreich ist man schon im Markt. Und auch in Deutschland dürfte man die Spezialität vielleicht noch entdecken. Trotz des Brexit ist man zuversichtlich, das Niveau von aktuell 400.000 Flaschen pro Jahr künftig noch zu steigern.

Natürlich ist der hochwertige Cider ein wenig teurer, im Supermarkt wird er für rund 3,50 Euro angeboten. Doch sowohl der klassische "Traditional Dry" wie auch der mildere "Medium" sind ein Genuss, während sich die ganz aktuell hinzugekommene Sorte "Plum & Ginger" fruchtig gibt: "Cider ist längst kein klassisches Sommergetränk mehr, er findet auch in der kalten Jahreszeit immer mehr Freunde", meint Greg.

Für irischen Whiskey gilt das schon lange, wobei "Bushmills" gleich fünf prämierte Sorten unterschiedlichen Alters im Angebot hat, die man eigentlich rund um die Welt bekommt - mit einer Ausnahme, ist doch die "Distillery Reserve" ausschließlich vor Ort erhältlich. Der zwölf Jahre alte Single Malt wird für rund 40 Euro angeboten, eine persönliche Widmung kommt drei Pfund oder 3,50 Euro teurer. Zudem kann man sich bei dieser Gelegenheit auch gleich noch eine Führung durch die Destillerie gönnen, die rund 20 Minuten dauert, leider jedoch den Charakter eines Herdentriebes hat.

Im Pub geht es da entspannter zu, vor allem mit einem Glas vor der Nase. Und ob dieses dann "Uisce Beatha", das "Wasser des Lebens" aus Bushmills enthält, ein echtes "irisches Kölsch" aus Derry oder einen prickelnden Cider aus dem County Antrim, das ist dann fast zweitrangig.

Viel wichtiger ist, dass man das Pub als eine Institution schätzt, und als ein kulturelles Erbe der Iren. Und außerdem kann man sich ja wohl zu Whiskey ebenso gut zuprosten wie zu Bier oder Cider. In diesem Sinne: "sláinte"!