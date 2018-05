Von Jens-Martin Trick



Beim Blick auf den Eisberg, der eigentlich mit knapp 800 Metern nur eine recht schmächtige Erhebung der Schwäbischen Alb bei Münsingen ist, scheinen dennoch einige der Kinder schon am Start nicht übermäßig begeistert zu sein. Die bevorstehende, rund drei Kilometer lange Wanderung ist nicht für alle Teilnehmer gleichermaßen das Freizeitprogramm, das sie sich für einen Sonntagmorgen selbst ausgewählt hätten - nicht alle hatten eine Wahl. Und während einige kleine Forscher mutig voranschreiten, folgen andere der elfköpfigen Gruppe nur widerwillig und mit ein wenig Murren und Knurren dem gut gelaunten Alb-Guide.

Doch Andreas Jannek ist solche Situationen gewohnt und weiß genau, dass die Stimmung im Laufe der Tour schnell wieder ins Positive drehen kann, wenn man die richtigen Knöpfe bedient. Vor allem bei Schulklassen sei eine der meistgestellten Fragen die nach der verbleibenden Dauer des Fußmarsches. Aber das darf man sich nicht zu Herzen nehmen und persönlich sehen. Ganz im Gegenteil, für den 43-Jährigen ist es stattdessen ein gewisser Ansporn, möglichst viele von ihrer eher reservierten Meinung abzubringen. Seit mittlerweile elf Jahren führt der geborene Brandenburger Gruppen durch seine "neue Heimat", die grüne, artenreiche und eben hügelige Landschaft der Schwäbischen Alb.

Besonders der "urige Charakter" dieser Gegend hat es Jannek dabei sehr angetan sowie die "reichliche Geschichte", die man hier erleben kann. Letzteres steht auch als Motto über dieser Themenwanderung: "Wie schmeckte es in der Eiszeit?", lautet die Frage, die die kleine Gruppe antreibt. Überall mal die Nase hineinhalten und mit den Fingern auf Tuchfühlung zur möglichen Nahrung gehen. Nur wenige wissen heutzutage noch, wie viele Dinge in der Natur wachsen, die man essen kann. Und genau dem will der zweifache Vater Abhilfe schaffen. Was ihm bei der Erziehung seiner eigenen Kinder wichtig ist, will er auch anderen vermitteln.

Am Wiesenrand finden sich schnell die ersten Beispiele für solch essbare Weggefährten. Hier steht gerade der Sauerampfer in seinen letzten Zügen - von Mai bis August zeigt er seine volle Blütenpracht. Die roten Rispen sind ein weithin sichtbares Signal und verraten Sammlern seinen Standort selbst zwischen üppigen Gräsern. Bis zu einen Meter kann der Sauerampfer hoch werden. Er liebt die lehmigen Böden der Alb und zählt allgemein zu den Wildkräutern, die in der Fachsprache auch gerne Wildgemüse genannt werden. Zwar sind die leicht säuerlichen Blätter keine reichliche Kost und füllen den Teller nur spärlich, dennoch nutze man sie angeblich schon in frühesten Tagen. Selbst im Altertum diente der Vitamin-C-Lieferant den Römern als Ausgleich nach einem fetthaltigen Festgelage. Geschichte zum Essen!

Nur ein paar Meter weiter stehen Wiesenbärenklau, Schafgarbe und die gute alte Brennnessel - allesamt genießbare Pflanzen. Während viele Kräuter und Gewächse den Wanderern bislang kein Begriff waren, kennen zumindest die meisten von ihnen die Brennnessel aus schmerzhaften Begegnungen. Auf dem Teller landete sie hingegen noch bei den Wenigsten. Doch genau das soll an diesem Tag anders werden. Mittlerweile hat sich die Ankündigung des Alb-Guide bewahrheitet und der Fragenkatalog erweitert sich zusehends. Die Neugier hat das Ruder übernommen und jeder ist gespannt, ob seine Pflanze, die er gerade erspäht hat, möglicherweise auch auf dem Speisezettel landen könnte oder doch eher zu den giftigen Gesellen gehört, von denen man am besten seine Finger lassen sollte.

Zur Mittagszeit hat sich der Korb bereits gut gefüllt und über einem kleinen Feuer wird der kunterbunte Inhalt zu einer schmackhaften Suppe gebraut. Daneben gibt es einen knackigen Wildkräutersalat aus 20 bis 30 Bestandteilen, jedoch teils auch aus der heimischen Küche mitgebracht ... Schließlich kann man nicht alles problemlos in der Natur finden. Gemeinsam wird der Kochlöffel geschwungen und nur eine halbe Stunde später heißt es: "Essen fassen!"

Tatsächlich verspricht die Optik dabei etwas mehr, als die Begeisterung beim Verspeisen des eigens gesammelten Mahls. Für ungeübte Gaumen sei dieser intensive Geschmack durchaus gewöhnungsbedürftig, so Jannek, der um die Problematik dieses ersten Zusammentreffens aus langjähriger Erfahrung weiß. Für ihn ist vielleicht gar nicht das Entscheidende, dass es allen schmeckt, sondern vielmehr die Erfahrung an sich: "Das Mitmachen und Erleben steht absolut im Vordergrund", so Jannek. Zumindest konnte er einen Teil seines Wissens weitergeben, das er sich in jahrelanger Arbeit - als Guide und Einzelhandelskaufmann in einem Bioladen - angeeignet hat. Sein Ansporn sei es, Kindern die Natur ein Stück näher zu bringen.

Dass die Wanderung in dieser Hinsicht mal wieder ein voller Erfolg war, zeigt sich auf dem Rückweg. Zwar sind die Fragen nach der Restdauer der Wanderung nicht ganz verstummt und einige sehnen ihren Fernseher herbei, dennoch mischen sich auch erste Gesprächsbrocken darunter, die man am Anfang nicht vernommen hat: "Hast Du gesehen? Da drüben steht eine Schafgarbe..." Am Ende des Tages stehen zwei wesentliche Erkenntnisse zu Buche: Es ist nicht das Wichtigste, dass jeder durch eine solche Tour zum Wildkraut-Fanatiker wird. Aber zumindest lernt man seine Heimat und die Natur von einer Seite kennen, die einem bislang eher verborgen war. Der Alb-Guide hat seine Mission einmal mehr erfüllt!