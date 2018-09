Von Harald Berlinghof

Das weiß ich nicht. Ist doch auch egal. Ich will ja nicht damit spielen", meint Wolfgang Glatz (Name von der Redaktion geändert), Spielzeugsammler aus Heidelberg auf die Frage, ob das blaue Blech-Aufziehauto, das einem Maybach nachempfunden ist, auch läuft, wenn man es aufzieht. Sammler sind ein eigenartiges Völkchen und auf solche Fragen reagieren sie höchst unterschiedlich. Keiner ist wie der andere. Bei dem einen darf nicht der kleinste Kratzer am Lack des Blechautos sein. "Mint" nennt er den Zustand dann. Alles andere schmälert bei ihm den Wert.

Beim anderen erhöht die Beule im Kotflügel sogar den Reiz des Objekts. Selbst Rost kann dem Stück dann eine emotionale Alterspatina geben. Gelackte Stücke, die aussehen, als ob sie frisch aus der Verkaufsverpackung kommen, lässt er links liegen. Bei dem einen Sammler steht die Verpackung des Sammlungsstückes, vielleicht ein bunt bedruckter Karton oder eine alte Holzkiste höher im Kurs als der Inhalt, der andere stößt gleich zum Kern der erworbenen Sache vor.

Der eine präsentiert alles, was er so angesammelt hat, in Vitrinen in seiner Wohnung, der andere hat alles fein säuberlich verpackt im Schrank, damit nichts dran kommt an die alten Stücke. Der eine legt höchsten Wert darauf, dass die Spirituslok läuft, der andere begnügt sich mit ihrem ästhetischen Erscheinungsbild, weil sie ja doch nur unbeweglich in der Vitrine steht.

Bing, Bub, Märklin, Carette. Plank, Distler, TippCo und Trix. In England Dinky, Meccano und Lesney. Und die Penny Toys, Groschenspielzeug, das heute hoch begehrt ist. Das sind die Namen, welche die Herzen von Spielzeugsammlern höher schlagen lassen. Der Heidelberger Sammler hat jetzt seine Schatzkiste geöffnet und einen Teil seiner Sammlung für eine Ausstellung in der Stadtbücherei zur Verfügung gestellt. 138 Einzelstücke hat er fein säuberlich verpackt in Kisten zur Stadtbücherei gebracht und dort in Vitrinen auf der oberen Ebene der Bibliothek arrangiert.

"Was hier zu sehen ist, ist ein Zehntel meiner gesamten Sammlung", betont er. Da eine Auswahl zu treffen war nicht leicht, musste aber sein. Die diesjährige Weihnachtsausstellung in der Heidelberger Stadtbücherei zeigt "Kindheitsträume - Spielzeug aus den Jahren 1800-1960". Schwerpunktmäßig liegt die Sammelleidenschaft von Wolfgang Glatz beim Blechspielzeug zwischen 1890 und 1940. Es sind aber auch einzelne Stücke aus der Zeit davor ab 1800 und aus der Zeit danach bis 1960 zu sehen. Vor allem die Leitfossilien der Industriekultur des 19. Jahrhunderts, die Dampfmaschine und die Lokomotive, standen bei den deutschen Blechspielzeugherstellern, insbesondere den Nürnberger Spielwarenfabriken, hoch im Kurs. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesellte sich dann vor allem das Auto dazu.

"Sammeln ist ein zweites Leben", wusste schon Hemingway. Das Eintauchen in eine Welt, deren Grenzen der Sammler selbst bestimmt, und deren Struktur und Aufbau er definiert, gehört zu den großen Leidenschaften eines Sammlers. Oft sind es Reminiszenzen an die eigene Kindheit, die den Beginn einer Sammelleidenschaft markieren. Wolfgang Glatz erzählt die Geschichte eines armen Vertriebenenkindes, dessen Eltern kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Stoff für ein Hochzeitskleid gegen eine Spiritus-Eisenbahn der Marke Carette eintauschten, die der Junge zu Weihnachten bekam. Immer nur zu Weihnachten durfte sie dann aufgebaut werden. Wundersame Momente des Glücks für einen Buben von zehn Jahren. "Außerdem war mein Großvater Lokomotivführer bei der Kaiser-Ferdinand-Nahverkehrsbahn zwischen Wien und Olmütz", gibt der gelernte Fotograf einen weiteren Grund für seine Begeisterung für alte Spielzeugloks preis.

In der Ausstellung sind jetzt neben Aufziehbahnen, so genannten Bodenläufern, die ohne Schienen auskommen, auch Lokomobile, Laterna Magica und Blechschiffe zu sehen. Uhrwerk-Loks, die man aufziehen konnte, solche ohne Antrieb, die man als Kind schieben musste oder Spiritusloks, die echten Dampf erzeugten und damit angetrieben wurden, sind zu sehen. Außerdem zahlreiche Betriebsmodelle aus Blech, die von einer echten Miniatur-Dampfmaschine über einen Riemen bewegt wurden. Waldarbeiter sägen dann Stämme, Schmiede hämmern Eisen, Windmühlen drehen ihre Flügel. Blechgaragen, Blechkutschen, Blechclowns, eine Schildkrötpuppe, ein Puppenherd - alles ist da, was die Spielzeugwelt bis in die 1930er Jahre mitprägte. Die 1940er Jahren gelten unter Sammlern als "Hungerjahre", in denen Notspielzeug die aufwändig lithografierten Spielsachen ersetzen musste. Die Zeit der 50er und 60er Jahre haben im Wert aufgeholt, denn die Buben und Mädchen jener Zeit, sind inzwischen in die Jahre der romantischen Kindheitserinnerungen gekommen, haben Beruf und Karriere hinter sich gelassen und finden Zeit für ihr Hobby. Das hat zu einer steigenden Nachfrage dieser Erinnerungsstücke geführt.

"Meine Eisenbahn habe ich als Kind vor meinem Bruder versteckt. Aber das erste Sammlungsstück war gewissermaßen ein Grabungsfund", erzählt Glatz. Beim Hausbau der Eltern hat er einen Pferdetorso aus Blei gefunden, der aus dem Ersten Weltkrieg stammte. Das Pferdefragment und die Carette-Spirituslok waren so die ersten Sammlungsgegenstände. Der Nukleus, um den sich heute eine Sammlung von mehr als tausend Stücken formiert.

"Ich sammle nach Ästhetik"

"Ich bin ein Generalist was das Sammeln betrifft. Da gibt es Leute, die können jeden Blechwaggon exakt zuordnen, kennen die Varianten auf dem Markt, ihren Wert und ihre Seltenheit. Das interessiert mich nicht so sehr. Ich sammle vor allem nach Ästhetik. Da kann das Besondere und Ausgefallene wichtiger sein als der bekannte Hersteller", sagt Glatz. Aber es kommt auch vor, dass er ein Stück so lange verfolgt, bis er es in seinen Besitz nehmen kann.

Einmal ist er umsonst bis ins Allgäu gefahren zu einem Sammler. "Der hatte nur Schrott", meint Glatz. Eine andere Geschichte wird er nie in seinem Leben vergessen. "Am 31. Dezember vor 30 Jahren habe ich bei einem Sammler in Innsbruck angerufen und gefragt, ob ich noch im alten Jahr vorbei kommen könnte". Na gut. Also rein in den alten Opel Caravan und auf nach Innsbruck. Dann wollte der ältere Herr für eine Eisenbahn mit Schienen ein Heidengeld. "Das war mir zu teuer. Aber ein Blechauto von Bing, das hatte ich noch nie zuvor gesehen". Um zwei Uhr nachts ging es dann über die verschneiten Autobahnen. Natürlich mit dem Blechauto auf dem Beifahrersitz. "Das war ein Höllenritt. Aber es hatte sich für mich gelohnt", so Glatz.

Fi Info: Die Ausstellung ist in der Stadtbücherei Heidelberg bis zum 24. Januar zu sehen.