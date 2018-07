Von Angelika Brecht-Levy

Michelle hat 243 Freunde, Julia 213 und Jennifer 681. So viele? Die jungen Frauen beschwichtigen sofort: "Sind doch nur Facebook-Freunde. Keine echten." Julia erklärt sogar, dass sie regelmäßig Freunde entfernt, um den Überblick zu bewahren.

Was ist mit dem Begriff "Freunde" passiert? Noch während ich den Kopf schüttle über die inflationäre, wahllose Verbreitung in den sozialen Netzwerken, überfallen mich Bilder und Namen aus der Vergangenheit. Wie einfach war das doch damals als kleines Mädchen, Freundschaften zu schließen. Mit dem Nachbarjungen Achim, der großen Elisabeth, vor allem mit der gleichaltrigen und -namigen Angelika. Ihre Familie wohnte um die Ecke, wir waren unzertrennlich. Die Vorliebe für Lutscher und Lakritz, die gemeinsame Freude am Rollerfahren, an den Ausflügen auf wackelige Hochsitze und am verbotenen Planschen im Rhein – sie schweißten uns zusammen. Klar, dass wir auch in der "Volksschule" in einer Bank saßen. Mehr als einmal wurden wir auseinandergesetzt: Wir hatten uns einfach zu viel zu sagen. Die Freundschaft hielt, auch unter den veränderten Vorzeichen der Pubertät, mit all dem Geflüster und Gekicher und dem plötzlichen Ausbruch von Fan-Gekreische, als vier Pilzköpfe aus Liverpool auf ihrer legendären "Bravo-Beatles-Blitz-Tournee" in Deutschland einfielen.

Als ich auf das Lyzeum für Mädchen wechselte, verloren wir uns aus den Augen. Meine Geheimnisse und Leidenschaften teilte ich jetzt mit Birgit und Uschi. Wir waren ein wilder Haufen, hatten viel Unfug im Sinn. Ob wir die Uhren verstellten – im Sinne der Schülerinnen – oder das Klassenbuch im Rhein versenkten: Im Notfall hielt die Klasse dicht, auch Strafen nahmen wir gesammelt entgegen. Freunde verpfeift man nicht, hieß es, und wir wussten: Auch nachdem wir die Deutschlehrerin in den Wahnsinn getrieben hatten und die Leichen manch anderer Lehrer unseren Weg pflasterten, würde die Klasse weiter gemeinsam durch dick und dünn gehen, bis zum Abitur. Der Geist der Freundschaft hat sich bis heute gehalten. Wenn wir uns treffen, ist dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gleich wieder da.

Uschi heiratete ihre Tanzstundenliebe. Konnte nicht gut gehen, wussten ihre Freundinnen sofort. Wir anderen probierten uns lieber aus. Erfolge und Pleiten am Wochenende wurden montags brühwarm zwischen Physiksaal und Umkleide verbreitet. Das Abitur machte der engen Freundschaft zu Birgit und Bettina, Sybille und Moni ein Ende. Wir wollten alles und die ganze Welt, das Studium in fremden, fernen Städten lockte. Jura und Theologie, Meteorologie und Sinologie in Berlin, Hamburg, Freiburg. Birgit ist verschwunden, Pfarrerin Bettina scheint die alten Zeiten nicht aufwärmen zu wollen. Sybille ist psychisch angeschlagen.

In Berlin baute ich mir schnell einen neuen Freundeskreis auf. Das waren die Zeiten, in denen das Feiern einen ungleich höheren Stellenwert hatte als das Lernen. Im legendären Gasthaus Leydicke traf ich Anne und Fritz, mit denen sich auch mein Lebensabschnittsgefährte verstand. Ich glaubte, eine neue Freundin gefunden zu haben, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als Fritz begann, sich zu sehr für mich zu interessieren. Das Drama nahm seinen Lauf und endete mit einem dumpfen Knall, als die Freundschaft, in der ich mich gerade eingerichtet hatte, zerbrach.

Während eines USA-Aufenthalts vor 34 Jahren trafen mein Partner (und jetziger Mann) Luisa und Wendell in der Nähe von Boston. Zu ihnen entwickelte sich eine ganz besondere Beziehung, eine Seelenverwandtschaft zweier Paare. Obwohl wir uns nur alle ein, zwei Jahre sehen, fühlt es sich nie so an, als seien wir getrennt gewesen. Wir nehmen sogar den Gesprächsfaden dort auf, wo wir ihn beim letzten Besuch hatten fallen lassen müssen. Selbst wenn wir tagelang zu viert auf dem Atlantik segeln, wird es weder langweilig noch peinlich. Als mein Mann schwer erkrankte und wir die Reha auf eine Insel vor Florida verlegten, legten sie einen spontanen Urlaub ein und verbrachten ihn mit uns.

In den achtziger Jahren zogen mein Mann und ich in ein Haus neben Uschi und Edgar ein (nicht zu verwechseln mit Uschi aus dem Lyzeum!). Sie waren älter, interessant, hatten drei schöne Kinder, ein gutes Leben. Bis Edgar seinen Job verlor und pleite war. Als gute Freunde fanden wir es selbstverständlich, ihnen aus einer finanziellen Delle zu helfen. Mein Partner lieh ihnen Geld. Sie ließen den Zeitpunkt, an dem es hätte zurückgezahlt werden müssen, verstreichen. Die unschönen Einzelheiten lasse ich aus. Unterm Strich steht verlorenes Vertrauen, eine zerbrochene Freundschaft.

Arno ist auch eine Errungenschaft jener Zeit. Ein guter Freund, der immer da ist, wenn wir ihn brauchen, hilfsbereit, kritisch, verlässlich. Ohne groß zu überlegen, fiel die Wahl des Trauzeugen auf ihn, als wir heirateten. Wir sehen uns nicht öfter als zwei-, dreimal im Jahr, unsere beruflichen Terminkalender sind voll. Er hat uns alle Höhen und Tiefen seiner Beziehungen anvertraut. Wenn wir uns heute treffen, kann es auch einmal zu einem einvernehmlichen Schweigen kommen. Eine Pause unter Freunden zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht peinlich ist.

Einschneidende Ereignisse wie die Geburten der Töchter sorgen laut Wissenschaft für Veränderungen im Freundesgefüge. Das können wir bestätigen. Vom kinderlosen Paar Ruth und Frank entfremdeten wir uns. Wir hatten jetzt neue Prioritäten und für Leute, die vor allem um sich selbst kreisten, weder Zeit noch Geduld. Empirische Untersuchungen besagen, dass die Zahl der Freunde mit dem Alter proportional abnimmt, andere Studien wollen herausgefunden haben, dass sich der Freundeskreis nach dem 30. Geburtstag alle fünf Jahre um einen Freund verringert, obwohl stetig neue Menschen kennengelernt werden.

Unsere Erfahrungen in jenem Alter: Wir stiegen in eine Saunaclique ein, die sich auch heute noch regelmäßig trifft, die Kinder schlossen Freundschaften in der Nachbarschaft und wunderbarerweise verstanden sich auch die Eltern. Die Nachbarn Caro und Horst bekamen Probleme miteinander, die Freundschaft litt darunter. Als wir das Thema aber einmal ansprachen, zogen sie sich komplett von uns zurück.

Dafür gewannen wir Gaby und Holger. Gaby hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu meiner besten Freundin entwickelt, wir hegen und pflegen unsere gemeinsamen Interessen Kunst, Kino, Tanz und Wandern. Und natürlich stehen unsere Münder selten still. Da aber Holger und Manfred sich ebenfalls sehr gut verstehen und wir ein prima Quartett abgeben, fällt das gar nicht weiter auf.

Auch aus Kollegen können Freunde werden. Als Journalistin habe ich allerdings erfahren, dass uns der intensive Arbeitsalltag oft so auslaugt, dass man in der Freizeit andere Themen bevorzugt. Und Redakteure untereinander sprechen nun mal meist über ihr Medium. Eigentlich bin ich nur Michael noch freundschaftlich verbunden, dem Kollegen, der mich einst zu einem Bewerbungsgespräch bei seinem Arbeitgeber gelockt hatte, woraufhin ich bei dieser Zeitung ein Volontariat ergatterte. Mein Mann, ein Lehrer, leitete die Schule, in die unsere Töchter gingen. Lockere Freundschaften verbanden uns mit einigen Eltern seiner allerersten Klasse, mit ein paar Kollegen.

Freunde fürs Leben sind vielleicht die Ausnahme. Ich glaube, dass ich sie in meiner Familie gefunden habe. Obwohl in der Pubertät manche Klippe zwischen Mutter und Töchtern zu umschiffen war, entwickelte sich unser Verhältnis optimal. Die Mädchen erzählen mir viel, Sarah manchmal sogar mehr, als ich wissen möchte. Innerhalb der Familie herrscht ein starker Zusammenhang, von Vertrauen geprägt.

Heute bevorzugen wir statt eines großen, locker verbundenen Kreises nur noch eine Handvoll, eher erlesene Freunde. Frauen wie Brigitte oder Estrella, die ich jederzeit anrufen kann, wenn es mir oder uns nicht so gut geht, ich Rat brauche oder die ich spontan treffen möchte. Was nicht heißt, dass der Kreis hermetisch geschlossen ist. Wir haben uns allein in den vergangenen fünf Jahren mit interessanten, sympathischen Leuten wie Ute und Jürgen, Andrea und Michael angefreundet. Aber wir unterscheiden heute genauer zwischen Freunden und Bekannten.

Wenn sich ehemals gute oder beste Freunde nach Jahren, Jahrzehnten wiedersehen, spricht die Psychologie von "Vergangenheitsfreunden". Menschen, mit denen wir mal eine intensive, gute Freundschaft geführt haben, mit denen uns aber kaum mehr etwas verbindet. Die wir aus den Augen verloren haben, wo wir die Kontakte haben schleifen lassen, bis sie vollkommen abgenutzt waren. Dazu gehören nicht die Beziehungen, die einst durch einen konkreten Auslöser wie einen schweren Vertrauensmissbrauch oder eine charakterliche Fehlentwicklung plötzlich und unrettbar zerstört wurden. Dazu gehört der Kontakt zu meiner "Volksschulfreundin" Angelika, der sich nach unseren elften Geburtstagen lockerte und dann ganz löste.

Vor wenigen Wochen reiste ich zu einem Klassentreffen an. Ich sah den Großteil meiner damaligen Mitschüler zum ersten Mal nach fast einem halben Jahrhundert wieder. Angelika und ich erkannten uns sofort. Innerhalb von fünf Minuten hockten wir wieder zusammen, diesmal auf einer Bank im Bus.