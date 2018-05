Von Marc Vorsatz

Das war dann wohl doch etwas zu gewagt: Kantonesische Küche zum Frühstück. Getrocknetes Muschelfleisch auf gekochten Schweineknödeln nach Shanghai-Art. Gefolgt von Vogelnestbrühe mit Krabbenfleisch und gedünsteter Lobsterschere auf püriertem Yunnan-Schinken. Und, und, und. Ohne Frage, bestimmt alles äußerst delikat. Aber zum Frühstück? Den legendären Panoramablick vom 56. Stock der Horizon Club Lounge des Shangri-La Hotels genieße ich dagegen voll und ganz. Wie Miniaturspielzeuge sehen die Kreuzfahrtschiffe, Lastkähne und die legendäre Star Ferry im Victoria Harbour aus.

Aber egal, stehe ich doch erst ganz am Anfang meines Gourmet-Marathons durch die Sieben-Millionen-Metropole mit ihren über 11 000 Restaurants und noch mehr Garküchen. Es ist eine schnelle und noch schneller wachsende Stadt. Recht bodenständig, aber nicht minder geschäftig, geht es im Stadtteil Kowloon zu. Auf der Suche nach den wohl berühmtesten Teigtaschen der Welt laufe ich drei Mal an ihnen vorbei. So unauffällig sieht das Tim Ho Wan Restaurant aus. Im Eingangsbereich steht fast schüchtern Mak Kwai Pui und begrüßt mich wie viele seiner Gäste mit einem freundlichen Handschlag. Der Inhaber kann es noch immer nicht richtig glauben, dass ihm die ehrwürdigen Tester von Michelin einen begehrten Stern verliehen haben. Eine Ehre, die sonst meist nur teuren Gourmettempels vorbehalten bleibt. Damit ist sein Dim Sum Lokal das billigste Sternerestaurant der Welt. Sehr funktional ist es ausgestattet und von morgens bis abends proppenvoll. Kein Wunder, das einfachste Gericht kostet hier grade mal 1,10 Euro, was auch für Hongkonger Verhältnisse kleines Geld ist.

Als ich seine Dim Sum probiere, weiß ich, dass Mister Pui den kulinarischen Ritterschlag verdient hat. So unglaublich lecker schmecken seine Teigtaschen, egal, ob sie nun mit Rind, Schwein, Geflügel, Meeresfrüchten oder Gemüse gefüllt sind. Dazu gibt es einen erdigen Pu-Erh-Tee für umgerechnet 20 Cent, Nachschenken inklusive.

Gefragt nach seinem Erfolgsrezept, verrät der bescheidene Mann, ausnahmslos sämtliche Zutaten am gleichen Morgen frisch auf dem Markt zu kaufen und die Gerichte immer erst direkt vor dem Verzehr herzustellen. Niemals werde Essen warmgehalten. Und dass er einem Glaubenssatz folge: Hart und unermüdlich arbeiten und demütig aus Fehlern lernen.

Derart gestärkt stürze ich mich in das urbane Abenteuer Mongkok. Nirgendwo sonst auf der Welt leben und arbeiten mehr Menschen auf engstem Raum zusammen als hier. 130 000 Menschen kommen auf einen Quadratkilometer. Eine kleine Garküche reiht sich an die andere. Die Hongkonger Wohnungen sind meist so winzig, dass man draußen essen muss. Das Konsumangebot erschlägt mich förmlich und ich flüchte in die blitzblanke klimatisierte U-Bahn und wechsle dann in ein Verkehrsrelikt aus britischen Kolonialzeiten. Die historische Doppeldecker-Straßenbahn bringt mich überraschend komfortabel ins Mandarin Oriental Hotel. Bei einem halbfermentierten Oolong-Tee erzählt mir Chefkoch Uwe Opocensky von seinen jüngsten Herausforderungen, die die Kunstmesse Art Basel Hongkong mit sich gebracht hat. Eine ausgesprochen anspruchsvolle Klientel. Nachdem man nun schon so ziemlich alles besitze an materiellen Dingen, kaufe man jetzt massiv Kunst ein. Behaupten jedenfalls böse Zungen, so der gebürtige Worpsweder.

Wie dem auch sei, Veranstaltungen solchen Kalibers sind selbst für einen erfahrenen Excecutive Chef nicht ohne. Dabei wird sein eher dezent gehaltenes Restaurant seit 2009 Jahr für Jahr mit einem Michelin-Stern dekoriert. Auffallend sind die sehr weit auseinander stehenden Tische im ansonsten so engen Hongkong. Der Hintergrund ist ganz pragmatisch: Im Mandarin werden traditionell richtig große Geschäfte eingefädelt - bei einem guten Essen. Dass der Niedersachse Letzteres ziemlich perfekt hinbekommt, hat sich inzwischen sogar bis Berlin herumgesprochen. Sternekoch Tim Raue besucht seinen Kollegen und Freund regelmäßig, holt sich bei ihm fernöstliche Inspirationen für sein Kreuzberger Restaurant.

Mit hereinbrechender Nacht rückt mein kulinarischer Höhepunkt des Tages näher. Ich fahre ins Bo Innovation, zum Punk der Hongkonger Gourmet-Szene höchstpersönlich. Zu Alvin Leung jr., dem Erfinder der "X-treme Chinese cuisine". Man sollte allerdings wissen, wo genau sich sein Kreativ-Tempel befindet. Kein Schaufenster, kein Reklameschild, nichts. Nur ein unauffälliger matt-schwarzer Fahrstuhl beamt Eingeweihte direkt von der Straße in diesen lukullischen Himmel auf Erden, wo wirklich jedes Rezept eine Erfindung des Maître de Cuisine ist.

Ich werde zuvorkommend am schlichten Tresen mit direktem Blick in die offene Küche platziert. Dort dirigiert der Virtuose bis zu acht Köche gleichzeitig auf engstem Raum. Es ist ein perfekt eingespieltes Team. Da sind individualistische Vollprofis am Werk. Besonders einer von ihnen will so gar nicht in mein stereotypes Bild vom braven Koch mit weißer Haube passen: durchtrainiert, knappe Weste, Tattoos, Irokese, Sonnenbrille. Die Jungs könnten allesamt einem "Eastern" mit Mafia und Bandenkriegen entsprungen sein.

Schon beginnt meine aufregende Reise durch die Extremküche des Mr. Alvin Leung jr.: Dieser empfiehlt das Chef 's Table Menu mit 14 Gängen. Jeder Gang ein kleines Kunstwerk in Geschmack und Präsentation. Ich tauche ein, in mir völlig unbekannte Aromawelten. Irgendwie schmeckt und riecht hier alles anders als gewohnt, ob Meeresfrüchte, Rind, Nudeln oder das Dessert. Kein Wunder, sind es doch durchgehend neue Kreationen eines - Zitat Alvin Leung - "verrückten Typen, der uralte chinesische Rezepte auf ihre Grundelemente herunterbricht und mit neuen Ingredienzen kombiniert, um sie anschließend mit teils futuristischen Technologien wie der molekularen oder zentrifugalen Küche zuzubereiten". Dafür zahlen die Gäste bereitwillig 200 Euro, Getränke extra. Die 50 Plätze sind über Wochen im Voraus gebucht. In Hongkong wird sehr viel Geld verdient - und ausgegeben.

Kann man derartige Haute Cuisine toppen? Ich versuche es erst gar nicht und schlendere über den Temple Street Night Market durch die tropische Nacht. Hongkonger wie Touristen bevölkern die engen Gänge. Dutzende Händler präsentieren Unmengen an buntem Kitsch. Wahrsager und Masseurinnen bieten ihre Dienste an, dazwischen trillert ein Opernsänger um ein Trinkgeld. Es ist Leben auf der Straße. In Restaurants und Garküchen wird emsig gedünstet, gebacken, gebraten und frittiert. Überall duftet es verführerisch, alles ist frisch und sauber. In großen Plastikschüsseln dreht allerlei Meeresgetier seine letzte Bahn. Wann immer es geht, werden Tiere bis direkt vorm Verzehr am Leben gehalten.

Mitternacht. Ich lasse meinen kulinarischen Streifzug mit einem Tsingtao Bier nach deutschem Reinheitsgebot ausklingen. Das passt grad noch so rein.

Info: Die preiswerteste Sterne-Küche weltweit bietet das Dim Sum Restaurant Tim Ho Wan im Stadtteil Kowloon. Ab 1,10 Euro werden dort kantonesische Teigtaschen aufgetischt. G/F, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po, Kowloon. Im Bo Innovation kocht Alvin Leung jr. "X-treme Chinese cuisine", jedes Gericht ein Unikat, zwei Michelin-Sterne, Essen ab 100 Euro, Vorbestellung unbedingt erforderlich. Shop 13,2/f,J Residence, 60 Johnston Road, Wan Chai, Hongkong Island, www.boinnovation.com. Executive Chef Uwe Opocensky aus Worpswede kredenzt im Sterne-Restaurant Mandarin Grill + Bar klassische Fleisch- und Fischgerichte mit progressiver Note. 5 Connaught Road, Central, Hong Kong SAR, www.mandarinoriental.com/hongkong/fine-dining