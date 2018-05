Die Französin

Von Bettina de Cosnac

Paris. "Oh Französinnen, wer seid ihr?" Staatspräsident François Hollande muss es wissen, schließlich hat er gleich drei geliebte (!) Französinnen zur Hand. Diese wurden im Hexagon geboren, sind also weder aus Neukaledonien, Französisch-Guayana oder anderen französischen Überseegebieten, deren Einwohnerinnen laut Pass auch Französinnen sind. Hollandes Lebensgefährtinnen und Mätressen - auch die Französin heiratet spät oder gar nicht -, gehören eine Politikerin, eine Journalistin und eine Schauspielerin. Sie sind also gebildete, arbeitende und damit statistikkonforme Frauen. 76 Prozent der Französinnen haben das Abitur und 32 Prozent sogar die Licence, den dreijährigen Hochschulabschluss.

Folglich drängt die Französin morgens gleichberechtigt, wenngleich finanziell nicht gleichgestellt, in die Pariser Métro, um zur Arbeit zu eilen. 80 Prozent von ihnen arbeiten, auch wenn sie drei Kinder haben. Sie lieben Kindermädchen, Kindergärten und Ganztagsschulen, um sich hauptberuflich abzuhetzen, abends spät zu kochen und die Kinder zur Leistung anzutreiben. ,Rabenmutter' schreien wir Deutsche auf und können gleich noch einmal tief Luft holen, denn die Französin ist stets geschminkt und schminkt sich auch in der Öffentlichkeit ungeniert. Schon als Mädchen lernt sie, stets präsentabel auszusehen.

Die im Durchschnitt 1,65 Meter kleine Frau ist ein selbstbewusstes und bewusst selbst inszeniertes Objekt männlicher Begierde. Kokett folgt sie der Mode und dem Dressingcode ihrer sozialen Schicht. Hübsche Details wie Foulards peppen die Kleidung auf. Der Schmuck klappert rhythmisch wie der nicht immer gepflegte Stöckelschuh. Unnahbar gibt sie sich, bis ihre Maske einem kurzem Lächeln weicht.

Doch wer von der Französin spricht, meint im Grunde die Pariserin und damit eine Minorität Frankreichs. Und keine gleicht den Vorzeige-Französinnen wie Modell Inès de La Fressange oder der gärtnernden Filmgöttin Catherine Deneuve. Aber die Französin, pardon Pariserin, bemüht sich - als Diva im Alltag."

Die Brasilianerin

Von Carl Goerdeler

Rio de Janeiro. Ich komme gerade vom Standesamt, wo mein Freund den gleichen Fehler begangen hat wie ich, eine Brasilianerin zu ehelichen. Der Wartesaal war rappelvoll, und bis alle Formalien erledigt waren, durften die Paare und die Zeugen der Trauung stundenlang in der Hitze warten bis endlich die Friedensrichterin, wie eine Fledermaus einem Dracula-Film entflattert, ohne ein Wort über ihre Verspätung zu verlieren, moralinsauren Schleim absonderte, um schließlich ihren Kaiser-Wilhelm unter die Urkunde zu setzen. Das gehöre zur Folklore, meinte der frischgebackene Ehemann. In Brasilien gehört vieles zur Folklore: Dass man von Amts wegen die Leute warten lässt, dass die Menschen, die zur Arbeit fahren, in Sardinenbüchsen gequetscht werden, dass die Kliniken dreckig und die Schulen marode sind, dass man sich auf den Straßen seines Lebens nicht sicher ist. Und dass die Mädchen sich kleiden, als müssten sie zur Fleischbeschau; oder, mit 15 Jahren, zum Debütanten-Ball: von da an gelten sie als mannbar. Jede siebte wird bis zum 25. Lebensjahr eine - verbotene - Abtreibung machen.

Den richtigen, reichen, Mann zu angeln, darauf zielt das Trachten der Tochter, der Mutter und Tanten. Deswegen gleichen die jungen Dinger fatal den Blinkern, mit denen die Angler fischen. So ein Köder muss gut aussehen und sollte sich geschmeidig bewegen können. Eine Erziehung zur Selbstständigkeit und zur Partnerschaft stört doch nur. Die Machos wären sauer, würde die Angebetete am Ende die Rechnung im Restaurant bezahlen.

Nein, bis zur Hochzeit ist die brasilianische Frau eine höchst charmante, flirtende Prinzessin, danach aber nur noch eine auf der Erbse. Wir haben hier in Rio einen Stammtisch mit leidgeprüften Ehemännern, die sich nun nach deutschen Ackerpferden sehnen. Am Anfang war alles ein hocherotisches Feuerwerk - später bloß noch Frust vor dem Fernseher, wo die Telenovela läuft. Aufnordungskurse in Deutsch, kulinarischem Kochen, Autofahren oder richtiger Arbeit scheitern an der Indolenz der besseren Hälfte, die zu Recht darauf hinweist, man habe sie doch so genommen, wie sie sei.

Ja, wie sind sie denn, die brasilianischen Frauen? "Schön und kaffeebraun, so sind Brasiliens Frauen", schmetterte Vico Torriani. Das ist wirklich schon sehr lange her, seither sind Brasiliens Frauen (und Männer) erheblich in die Breite gewachsen, dank der McDonald-Diät und dem Sofakino. Das berühmte, gertenschlanke "Girl von Ipanema", das Tom Jobim besang, kann man mit der Lupe suchen. Man findet so ein Girl weniger an der Uni als in der Favela, wo man ungern wohnt.

Brasilien wird doch von einer Frau regiert!? Klar, Dilma Rousseff wurde von ihrem charismatischen Vorgänger Lula ins Amt geschubst. Es gilt die Regel: Frau hält Hof, Mann muss schaffen. Dafür hat er das letzte Wort im Haus: "Sim, Senhora!"

Eine Anmerkung noch: Alle frauenfeindlichen Äußerungen und Klischees in diesem Text sind nur Algorithmen aus der Männerwelt Brasiliens; der Verfasser legt Wert darauf, dass die Personen erfunden sind; er selbst auch.

Die Amerikanerin

Von Peter W. Schroeder

Washington. Ein über "Amerikas Frauen" schreiben müssender USA-Korrespondent - männlich, seit 46 Jahren verheiratet, mehrere Jahrzehnte in "Gods own Country" lebend, von sehr selbstbewussten US-amerikanischen Familienmitgliedern umringt - kann leicht auf ein Minenfeld geraten und riskieren, die nächsten Wochen auf der Wohnzimmercouch nächtigen zu müssen. Schließlich läuft er Gefahr, als unkorrigierbar begriffsstutziger und arroganter ,Chauvi' eingestuft zu werden. Doch nach Lesen und Genehmigen des folgenden Textes durch die weibliche Sippe sind die Befürchtungen unbegründet. Und auf die Gefahr, jetzt einen Haufen amerikanisch-männlicher Freunde zu verlieren, ganz ehrlich: Amerikas Frauen sind dem Korrespondenten durch die Bank lieber als amerikanische Männer.

Denn: Amerikas Frauen aller Schattierungen gehen öfter zur Wahl, sie wählen (mit Ausnahme von Ballermann-Sarah Palin) ,linker' als Männer und sie begeistern sich weniger für Militäroperationen. Woraus zu schließen ist, dass die Welt mit mehr Frauen an den Schalthebeln der Macht weitaus friedlicher aussehen würde. Und US-Männer aufgepasst: Schon jetzt werden mehr als 70 Prozent aller US-Ehescheidungen von Frauen initiiert, was zunehmendes Selbstbewusstsein und eine abnehmende Bereitschaft signalisiert, angetraute Kotzbrocken länger als notwendig zu ertragen. Vermutlich aus Rache schlägt das US-,stärkere' Geschlecht mit dem auch in anderen Ländern nachweisbaren Skandal zurück, Frauen für die selbe von Männern geleistete Arbeit durchschnittlich mit einem Viertel weniger zu entlohnen.

Natürlich kann man/frau den weiblichen Teil der US-Gesellschaft nicht über einen Kamm scheren: Denn im biologischen Schmelztiegel stammen sie, mit Ausnahme der ,Indianer' genannten Ureinwohner, aus aller Herren/Frauen Länder, sie haben Wesenszüge ihrer Vorfahren beibehalten, und es gibt von jeder Kategorie jede Menge Exemplare: Alle Farben, Größen und Temperamente. Beispielsweise Frauen und junge Mädchen, die schon vor Jahrzehnten protesteshalber ihre BHs verbrannten (und nie wieder welche anzogen), und solche, die nach einem pickelfreien und Botox-injizierten Hollywood-Schönheitsideal mit Wespentaillen und Silikon-unterstützten Oberweiten streben. Lange und kurze Frauen, dicke und dünne, und alle Maße dazwischen. Und besser Auto fahren können US-Frauen auch. Gemessen an gefahrenen Kilometern verursachen sie nicht einmal halb soviel Unfälle wie Männer.

Das über nicht-amerikanische Fernsehschirme flimmernde Filmbild amerikanischer Frauen sind dabei Männer-Vorstellungen: Wie die eines Schönheitschirurgen in Los Angeles, der von einem Vortrag der Korrespondenten-Ehefrau so begeistert war, dass er ihr zum Zeichen seines Dankes spontan eine kostenlose "Fassaden-Reparatur" anbot, und sich über die höfliche Ablehnung wunderte. Es gilt auch als gesicherte Erkenntnis ausländischer Amerika-Besucher, dass Frauen des Landes über die dicksten Hintern aller Menschenkinder verfügen. Was wissenschaftlich erwiesen ein Irrtum ist: Empirische Messungen von Medizinern der Harvard-Universität ergaben eine durchschnittlich 2,4 Zentimeter breitere Sitzfläche amerikanischer Männer.

Der mit Bibeltraktaten zu viel Geld gekommene Beststeller-Autor Michael H. Brown muss viel Schlimmes erlebt haben, denn sein neuestes Buch trägt den Titel "Amerikanische Frauen sind verrückt" (American Women Are Crazy). Denn, so Brown: "Sie versuchen, sich wie Männer zu benehmen. Und viele sehen aus wie Ferkel." Wirklich? Wer veranstaltet denn die Ferkelei des Welt-Abhorchens bei der NSA? Und nur beispielsweise: Wer steckte auch Unschuldige ins "Terroristenlager" Guantanamo? Wer kämpft in den USA für die Strafbarkeit von Schwangerschaftsunterbrechungen? Wer schickt Drohnen los?

Ist es da ein Wunder, dass dem Korrespondenten die amerikanischen Frauen sehr viel sympathischer sind? Na, vielleicht mit der einen oder anderen Ausnahme. Aber das wäre eine andere Geschichte.