Rauch über der Müllkippe Agbogbloshie: Die Jungen zünden als "Brenner" alte Kabel an, um an das begehrte Kupfer zu gelangen. Fotos: Thomas Imo (3)

Von Alexander R. Wenisch

Der dunkle Rauch beißt in der Nase und in den Augen. Brennendes Plastik. Die Erde ist schwarz von Ruß und Altöl, übersät mit Glasscherben, Nägeln, Metallresten. Zwischen den Wellblechhütten stehen alte Autos, Kühlschränke, liegen Handys, Autobatterien, Fernseher, Computer. Ausgeweideter Schrott. Der metallische Auswurf der westlichen Konsum- und Wohlstandsgesellschaft.

Wir sind in Agbogbloshie: einer der zehn am meisten verseuchten Orte der Welt. Eine riesige Müllhalde. Drei Quadratkilometer am Rande der ghanaischen Hauptstadt Accra. 80.000 Menschen arbeiten hier und leben in dem angrenzenden Slum, der in der Stadt nur "Sodom und Gomorra" genannt wird. Und Karim ist einer von ihnen. Der 32-Jährige arbeitet auf Agbogbloshie seit er neun ist. Heute verdient er den Lebensunterhalt für sich, seine Frau und drei Kinder als Zwischenhändler von Autoteilen. Pro Tag kann er momentan zwischen 50 und 100 Cedis verdienen, das sind zwischen 10 und 20 Euro.

Damals fing Karim ganz unten in der Müllkippen-Hierarchie an - als Brenner. So werden die Jungen hier auf der Deponie genannt, die für etwa zwei Euro pro Tag alte Stromkabel bündeln und diese Päckchen dann anzünden, um an das wertvolle Kupfer zu kommen. Isolierschaum alter Kühlschränke dient dabei als - nicht eben klimaschonender - Brandbeschleuniger. Der beißende Geruch, der über der Müllkippe liegt, hat hier seinen Ursprung. Denn es sind gleich mehrere Feuer, die die giftigen Dämpfe in die Luft tragen. Karim klopft sich auf die Brust: Von dem ständigen Rauch habe er Schmerzen beim Atmen; immer wieder rase auch sein Herz.

Hier zu arbeiten, ist gefährlich und ungesund. Immer wieder verbrennen sich die Männer, Schnitt- oder Stechwunden sind Alltag. Blei, PCB und Arsen finden sich in Blut- und Urinwerten der Arbeiter - Medizinstudenten der Hochschule Aachen und Kommilitonen aus Accra haben kürzlich im Rahmen einer Feldforschung Proben der Deponiearbeiter genommen. Der Boden ringsum ist mit Quecksilber, Chrom oder Dioxin verseucht. Deren Dämpfe können langfristig Leber- und Nierenschäden verursachen oder stehen im Verdacht, Krebs auszulösen.

Und mitten durch Agbogbloshie fließt ein Fluss, der 500 Meter weiter in den Golf von Guinea mündet und den ganzen Mist ins Meer trägt. Dort an der Flussmündung befindet sich ein Teil der Deponie, der ironisch "der Lavendel-Hügel" genannt wird. Täglich kommen Lastwagen, die die Fäkalien der Stadtbewohner zwischen Meer und Fluss kippen.

Dass das gesamte Gebiet noch vor 20 Jahren eine Lagune war, ein Naturparadies, in dem seltene Vögel brüteten, kann man nur noch erahnen, wenn man versehentlich in eines der sumpfigen Löcher tritt, weil die schwarze Brühe vom schwarzen Boden nicht zu unterscheiden ist. Mitte der 90er Jahre brach jedenfalls im Norden Ghanas ein Bürgerkrieg aus und brachte Tausende Flüchtlinge in die Hauptstadt. Nach und nach entwickelte sich Agbogbloshie zu dem heutigen Moloch.

Als Gerd Müller, der deutsche Minister für Entwicklungshilfe, im April 2015 in Agbogbloshie war, war er erschüttert. Und wollte umgehend helfen. Das beauftragte Konzept der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) steht nun in den Startlöchern. Kernelement ist ein Gesundheitszentrum am Rande der Deponie. Hier sollen die Arbeiter Erste Hilfe bei Verletzungen und Gesundheitsberatung erhalten. Gut 600.000 Euro stellt Deutschland dafür zur Verfügung. Der Ghana Health Service soll die Personalkosten tragen, Studenten der Uni Accra den Posten betreuen.

Klingt einfach: Drei Container als Arztpraxis ausstatten, hinstellen - und los geht‘s. Doch genau an dieser Art "Hilfe von oben herab" sind schon Hunderte Projekte gescheitert. Die GIZ will darum die Bevölkerung einbinden. Was einen längeren Atem voraussetzt, aber letztlich die Akzeptanz erhöhen soll.

Und mit lokalen Partnern zu arbeiten, ist in Agbogbloshie auch empfehlenswert. Das zeigt schon unser Besuch. Der Entwicklungshelfer vor Ort, Michael Funcke-Bartz (60), hatte die Journalisten-Gruppe zwar ein paar Tage vorher angemeldet. Doch bis zum Chef der Deponie, Abdul Rahaman Abdula, ist dies offensichtlich nicht vorgedrungen. Wir sind keine fünf Minuten anwesend, da rauscht Abdula schon an. Ein muskulöser, großer Mann. Sein goldenes Gewand und die traditionelle Kopfbedeckung signalisieren seine hohe Stellung hier. Und mit lauter Stimme macht Abdula klar, dass dies sein Terrain ist. Also: Wer seid ihr, was wollt ihr? Ohne seine Zustimmung läuft auf Agbogbloshie nichts.

Denn die Deponie, das ist ein eigenes soziales, strikt gegliedertes System. Die Müllarbeiter haben sich selbst organisiert; "Polizisten trauen sich hier besser nicht in Uniform her", sagt Entwicklungshelfer Funcke-Bartz. Wer in Agbogbloshie arbeiten will, zahlt Mitgliedsbeiträge. Im Gegenzug gibt es eine Art politische Interessensvertretung. Registrierte Arbeiter sollen auch im Medizinposten bevorzugt behandelt werden. Vielleicht, so die Hoffnung, erhält man Zugang zum "System Agbogbloshie".

An dieses hat sich selbst die Regierung in Accra noch nicht herangetraut. Agbogbloshie abzuräumen würde bedeuten, Jobs zu vernichten. Und auch wer als Helfer kommt, muss mit den Gegebenheiten umzugehen wissen. Funcke-Bartz, der seit zwei Jahren hier und seit 30 Jahren in der Entwicklungshilfe arbeitet, kennt die sozialen Spiele - und erreicht mit charmantem Geplauder schließlich das Okay von Chief Abdula. Wir dürfen uns also umsehen.

Der Export von gefährlichen Abfällen ist weltweit seit über 20 Jahren untersagt. Eigentlich. Denn auch beim Müll herrschen Marktmechanismen: Die Entsorgung an Orten wie Agbogbloshie - und es gibt Dutzende solcher Deponien in Westafrika - ist oft günstiger als in Deutschland, Frankreich oder Italien. Der Kauf eines neuen Druckers ist billiger als die Reparatur des Alten. Oder: Alle zwei Jahre muss ein neues Handy her, obwohl das aktuelle noch funktioniert. Solange sich an den Konsumgewohnheiten in den Industrieländern nichts ändert, solange werden die Container hier in Accras Hafen Tema ankommen. Einer aktuellen Studie von UN und Europol zufolge wird in Europa nur ein Drittel des Elektroschrotts regulär entsorgt. Zwei Drittel landen auf illegalen und verschlungenen Wegen auf Deponien in Afrika oder Asien.

Helfer Funcke-Bartz findet das nicht nur schlecht. Denn: "Die Arbeiter erreichen hier mit ihrer Handarbeit einen höheren Recycling-Grad als wir im Westen", berichtet er. Wenn ein Container mit "Elektroschrott" in Tema ankommt, dann wird hier gemacht, was im Westen längst "aus der Mode" ist: Geräte werden, wenn möglich, repariert und als Secondhand-Produkte in Ghana verkauft. Nur was wirklich schrottreif ist - etwa jedes zehnte Gerät -, landet zum Ausschlachten in Agbogbloshie. Noch funktionierende Ersatzteile werden dann am Rande der Müllhalde auf einem riesigen Straßenmarkt verkauft.

Den Gesundheitsposten sieht Funcke-Bartz denn auch als erste "vertrauensbildende Maßnahme". Die Leute seien in den vergangenen Jahren "immer wieder enttäuscht worden" von Versprechen westlicher Helfer, "sie glauben niemandem mehr". Das wäre aber nötig, denn die GIZ hat noch mehr vor.

Als zweite Säule der Hilfe soll der bereits bestehende Markt genutzt und ausgebaut werden. Ziel ist es, mittelständische Unternehmer dafür zu gewinnen, ein tragfähiges Recycling-System aufzubauen. "Helfen würde schon, wenn das begehrte Kupfer nur in geschredderter Form abgenommen würde", erläutert Funcke-Bartz. Ziel ist es auch, die Müllarbeiter in umweltgerechter Aufarbeitung und Entsorgung zu schulen. Bisher wird Altöl, werden Säuren aus Autobatterien oder Kühlmittel von Kühlschränken einfach auf die Erde oder in den Fluss gekippt. Finanziert werden soll das Trainings- und Recyclingsystem über einen Fonds, den die Weiterverkäufer speisen, so die Vorstellung der GIZ.

Wie ungesund die Arbeit für sie ist, das wissen Karim und seine Kollegen natürlich. Doch er zuckt resigniert mit den Schultern: "Was soll ich machen, ich muss Geld verdienen."