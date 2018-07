Von Harald Berlinghof

Sie ist 29,4 Zentimeter hoch, hat einen Bodendurchmesser von 7,2 Zentimetern und fasst 0,7 Liter Flüssigkeit. Und sie hat einen Schraubverschluss aus Aluminium. Das sind die Normen der Normbrunnenflasche - umgangssprachlich auch als Perlenflasche oder schlicht als Limoflasche bekannt -, die viele von uns über mittlerweile 45 Jahre hinweg als unscheinbares Industrieprodukt auf unserem Lebensweg begleitet hat.

Genau 230 Noppen sollte sie laut ihrem Erfinder haben. Das und eine taillenähnliche Einschnürung am oberen Rand machen sie unverwechselbar. Doch der Entwurf des Industriedesigners Günter Kupetz war 1969 nicht in erster Linie in Sachen Ästhetik ein großer Wurf. Vielmehr folgt die Form der Flasche ihrer Funktion, wie das im Designbereich in vielen Fällen zu beobachten ist. Die Noppen und die Einschnürung lassen die Flasche, auch wenn sie nass sein sollte, sicher in der Hand liegen. O,7 Liter Sprudelwasser enthält sie deshalb, damit die Flüssigkeit bei einer durchschnittlichen Zahl von Öffnungsvorgängen nicht alle Kohlensäure verliert, so hatte Kupetz ausgerechnet.

Der Auftrag für die neue Flasche kam von der Genossenschaft Deutscher Brunnen und 1969 wird die Einführung der Einheitsflasche durch fast 200 Mineralwasser-Abfüller beschlossen. Die Einheitlichkeit der Mineralwasserflaschen gilt heute als Quantensprung für die Branche. 1970 kommt sie auf den Markt und allein im ersten Jahr werden 73 Millionen Flaschen hergestellt. Rund 50-mal wird jede von ihnen wieder verwendet, bevor sie zum Altglas wandert.

Das Aussortieren alter Flaschen geschieht mit Blick auf ihr Äußeres. Der untere Teil der Flasche wird oben und unten von zwei leichten Wulsten begrenzt, an denen sich durch das aneinanderstoßen der Flaschen mit der Zeit zwei matte Ringe abzeichnen, die nach und nach breiter werden. Ab einer gewissen Breite werden die Flaschen mit dem markanten Design dann aus dem Verkehr gezogen.

Vor der Zeit der industriellen Massenfertigung gab es so etwas wie Design nicht. Kunst war stets ein Unikat. Entsprechend gering geschätzt wurde der "künstlerische Entwurf", der für ein Massenprodukt entworfen wurde, bis weit ins 20. Jahrhundert. Heute ist Design eine anerkannte kreative Ausdrucksform. Bei der Normbrunnenflasche entgeht uns wegen ihrer Schlichtheit und Häufigkeit ihre Ästhetik. Was sich ändern könnte, wenn die Flasche erst einmal aus dem Verkehr genommen wird und sie so "historisch" wird.

Und das könnte ihr bald drohen, obwohl bis heute rund fünf Milliarden dieser Flaschen hergestellt wurden. Denn Konkurrenz droht von der leichteren PET-Flasche (Flasche aus Polyethylenterephthalat einem Polyester-Kunststoff). In der Ökobilanz schneidet die Mehrweg-Pet-Flasche besser ab als die Glasflasche, weil sie weniger Gewicht hat und somit beim Transport geringere Schadstoffemissionen erzeugt.

Besonders die Einweg-PET-Flasche macht der Limoflasche aber Konkurrenz, obwohl die Glasmehrwegflasche in der Ökobilanz deutlich besser abschneidet. Der Vorteil der Glasmehrwegflasche trotz ihres hohen Gewichts schwindet allerdings je größer die Transportentfernung wird. Ab einem Transportweg von 750 Kilometern und mehr kann laut Naturschutzbund der ökologische Vorteil von Glas-Mehrweg gegenüber PET-Einweg verloren gehen. Pfand auf einer Flasche sagt übrigens überhaupt nichts darüber aus, ob eine Flasche ein Mehrweg- oder Einwegsystem ist.

Auch für Einweg-PET-Flaschen wird Pfand verlangt. Die Flaschen werden nach ihrer Rückgabe allerdings nicht gespült und neu befüllt, sondern geschreddert und der Wiederverwertung zugeführt. Die unschlagbar beste Ökobilanz weist übrigens das "stille Wasser" aus der Leitung auf. Das wird ganz ohne Behälter transportiert.