Von Christian Satorius

Vor einigen Jahren sah es noch so aus, als würden die Strandmuscheln den Strandkörben den Rang ablaufen. Heute aber sind Strandkörbe beliebter denn je, feiern gar eine Renaissance. Sie stehen nicht nur am Badestrand, sondern auch im Garten oder auf dem Balkon, ja vielleicht eines schönen Tages sogar im Wohnzimmer, wer weiß?

So abwegig ist das gar nicht, denn genau dort standen sie schon einmal und zwar vor einigen hundert Jahren - wenn auch unter anderem Namen. Auf den Gemälden des flämischen Barocks (z.B. Jacob Jordaens: "Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen" von 1638) sind sie zu sehen: halb geschlossene und überdeckte Weidensessel, große Korbstühle, die in den alten Gemäuern einen gewissen Schutz vor der allgegenwärtigen Zugluft boten - zu einer Zeit, in der noch niemand an unsere hermetisch abgeriegelten Niedrigenergiehäuser dachte.

Nur 3000 Urlauber

an der Ostsee

Am Strand dürften sie in der Regel aber wohl eher nicht gestanden haben, zumindest nicht derart massenhaft wie heute, meinen Historiker. Das änderte sich dann allerdings am Ende des 19. Jahrhunderts, als der Tourismus zu boomen begann und die Seebäder immer zahlreicher wurden. Registrierte man 1830 gerade einmal 3000 Urlauber an der gesamten deutschen Ostseeküste und ebenso wenige an der Nordsee, so waren es fünfzig Jahre später schon doppelt so viele, 1906 allein auf Rügen schon 64 422 Sommergäste. Nun war es zwar bis in die 1920er Jahre hinein an den deutschen Stränden untersagt, sich in "unangemessener Bekleidung" am Strand zu zeigen oder gar in die Sonne zu legen, aber gesetzt hat man sich nach einem Strandspaziergang auch damals schon gerne und selbstverständlich nicht einfach so in den Sand. Das wäre auch gar nicht so einfach gewesen, denn schließlich flanierten die Herrschaften in voller Montur am Strand, also mit langem Rock und Sonnenschirmchen die Damen und die Herren im Anzug mit Stock und Hut. Der Ruf nach einer Sitzgelegenheit, die Schutz vor Wind und Sonne bot, wurde also immer lauter, und was lag da näher, als einfach die guten alten überdeckten Weidensessel in den Sand zu setzen?

Nachteilig wirkte sich dabei allerdings der Preis der Strandkörbe aus, denn billig war diese Handwerkskunst nicht gerade. So waren die Sommerfrischler dann auch begeistert, als sie in der Zeitung lesen konnten, dass Unternehmer, wie etwa der Hof-Korbmacher Wilhelm Bartelmann Strandstühle auch zur Miete anboten. Verschiedene Verbesserungen machten den Strandkorb im Laufe der Zeit immer beliebter: Sogenannte Halblieger kamen auf den Markt, gefolgt von Ganzliegern, Modelle also, die durch ein Abklappen des Korbrückteils das Liegen im Strandkorb ganz oder zumindest teilweise erlauben. Ein Ostseedesign mit eher geschwungenen, rundlicheren Formen bildete sich ebenso heraus, wie ein typisches Nordseemodell mit geraderer Linienführung.

Bis heute haben viele Neuerungen Einzug erhalten: verstellbare Kopf- und Fußteile, Armlehnen, dicke bequeme Polsterungen, Nackenrollen, Lektüretaschen, Sonnenmarkisen - aktuelle Topmodelle warten gar mit eingebautem Kühlschrank und Stereoanlage auf, ja es gibt inzwischen sogar spezielle Strandkörbe für Hunde mit montiertem Futternapf. Auch bei den verwendeten Materialien hat sich einiges getan: Heute wird zumeist ein Kunststoffgeflecht an Stelle des traditionellen Rohrs verwendet - in der DDR übrigens schon seit 1954, in der BRD erst ab 1970.

Aber auch heute gibt es sie noch: die gute alte Handarbeit, die nur edelste Naturmaterialien verwendet, angefangen vom Naturrohrgeflecht über Baumwollmarkisen und rostfreiem Stahl bis hin zu geölten Harthölzern. Das spiegelt sich natürlich auch im Preis wider: mit ei- nem Einstiegspreis von ein paar hundert Euro ist es da nicht getan, Spitzenmodelle mit allem Drum und Dran können locker vierstellige Summen verschlingen.

Das "eigentümlich bergende Sitzhäuschen", wie Thomas Mann den Strandkorb einmal nannte, ist heute zum Lifestyleobjekt geworden und das weit über die Grenzen der Nord- und Ostsee hinaus. Er wird aber wohl auch in Zukunft vor allem für eines stehen: für die deutsche Gemütlichkeit.