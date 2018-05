Von Esteban Engel

Ein altes Schloss ist kein schlechter Ort für eine Geigensammlung. Der Weg führt über drei Etagen hinauf zu Jost Thöne. Der fast Zwei-Meter-Mann steht oben am Treppenabsatz und grüßt freundlich. Hinter ihm öffnet sich eine Galerie wie ein Museum. Hier warten sie, in Reih und Glied aufgestellt, als seien sie Skulpturen: die klingenden Schätze des Herrn Thöne. "Violin Assets" steht unten an der Tür - Geigenvermögen. Das passt. Denn Geigen klingen oft nach Geld. Jedenfalls bei alten Stücken.

Jost Thöne, 54 und studierter Bratschist, ist vor 30 Jahren in den Geigenhandel eingestiegen. Er führte früher ein Geschäft mitten in Köln. Der Ort war ihm aber nicht diskret genug. Thöne zog mit einem neuen Geschäftspartner, dem Banker Christian Reister, 2013 ins Schloss nach Bedburg, Nahe der Rheinischen Metropole. Denn Geigenhandel hat viel mit Verschwiegenheit zu tun.

Die Geschichte der Violine ist eben auch eine Geschichte von Käufern und Verkäufern. Manchmal auch eine von Dieben, Hehlern und Betrügern. Und sie ist voller Legenden und Mythen um alte Exemplare, für die Liebhaber Millionen zahlen. Die hochwertigen Stradivari und Guarneri sind extrem begehrt - und gefährdet. Dutzende dieser Prachtstücke wurden schon gestohlen, viele blieben bis heute verschollen.

Thöne und Reister betreiben ihr Geschäft mit der Nüchternheit der Bankiers und dem Enthusiasmus von Sammlern. Sie bringen Instrumente, Anleger und Musiker zusammen. Seit 2013 haben sie mehrere Dutzend Instrumente vermittelt. Und die Nachfrage ist groß. Denn Musikhochschulen entlassen immer mehr Geiger und Bratscher - und hoch qualifizierte Interpreten drängen auf Podien und in Orchestergräben, Kammermusik-Ensembles sprießen. Im Prinzip eine erfreuliche Entwicklung. Aber sie hat einen Haken. Die Zahl der alten Instrumente wächst nicht mit. Die Verknappung macht hochwertige Geigen, Bratschen und Celli immer teurer - und so zu lukrativen Anlageobjekten, zuweilen unerreichbar für junge Talente.

Hintergrund ■ Cremona, die norditalienischen Stadt in der Lombardei, gilt als Wiege des modernen Geigenbaus: Hier begründeten in einer Spanne von 150 Jahren die Meister Nicola Amati (1596-1684), Antonio Stradivari (wohl 1644 oder 1648-1737) und die Guarneri-Familie den Mythos der legendären Streichinstrumente. Bis heute sind die historischen Geigen, Bratschen und Celli aus Cremona Ausdruck von handwerklicher Perfektion. Und von Wohlklang. ■ Antonio Stradivari (Foto) begann kleinere Violinen mit einer niedrigen Wölbung und größerem Klang zu bauen. Die Entwicklung passte zum Zeitgeist: Mit immer größeren Konzerthallen und den gestiegenen Ansprüchen an die Solisten setze die "Strad" den Maßstab für die späteren Generationen im Geigenbau. ■ Das Klanggeheimnis der Stradivari wollten vor fünf Jahren Experten in Paris lüften. Physiker setzten Rasterelektronenmikroskope und Spektrometer ein. Ob der Lack, das Holz, der Leim - das Klangideal müsse ja messbar sein, lautete die Annahme. In einem Blindtest ließen die Wissenschaftler sechs Geigen, drei alte und drei neue, gegeneinander antreten. Ergebnis: Die Musiker konnten die alten und die neuen Instrumente nicht eindeutig unterscheiden. ■ Die Tradition des Geigenbaus setzt sich bis heute in Cremona fort. Das Handwerk ist in der Stadt erhalten geblieben. Dort werden weiterhin Instrumente von Hand aus edelsten Hölzern gefertigt. ■ Die bisher teuersten Musikinstrumente: Die "Lady Blunt" (1721 von Stradivari gebaut) erzielte 2011 bei einer Auktion den Rekordpreis von 9,8 Millionen Pfund (damals 11 Mio. Euro). Noch teurer soll die "Vieuxtemps Guarneri" verkauft worden sein - für gut 16 Millionen Dollar. Da der Handel aber privat ablief, ist die Summe unbestätigt. lex

Ob Amati, Stradivari oder Guarneri - von den Kronjuwelen existieren weltweit nur einige hundert Exemplare. Zwar hat etwa der Italiener Antonio Stradivari vermutlich etwas mehr als 1000 Stück in seiner Werkstatt in Cremona hergestellt. Davon sind nach Schätzungen von Simon Morris, Direktor des Geigenhändlers Beare in London, etwa 550 Geigen, 60 Celli und 12 Bratschen bekannt. Manche nennen leicht andere Werte.

Jost Thöne kennt die Zahlen, auch er hat Schätzungen. Mit dem Spürsinn eines Detektivs hat er weltweit Geigen, Bratschen und Celli aus dem Hause Stradivari aufgestöbert und 300 Stück dokumentiert. "Ich könnte bis zu 400 schaffen." Er reiste dafür um die Erde, sprach mit scheuen Sammlern und verschwiegenen Milliardären.

"Violin Assets" könne aber nicht nur die Juwelen vermitteln. Investoren und Mäzene seien auch bereit, nicht so teure Geigen zu erwerben und an Musiker zu verleihen. Zwar seien bei einer Stradivari die Renditen höher: "Fünf bis acht Prozent sind bisher immer drin gewesen - im Jahr", schwärmt Thöne. Doch wer hinter dem Streicher-Investment nur das Schielen nach Gewinn vermutet, habe den Ansatz nicht verstanden. Und wohl auch die Klientel nicht.

"Hier sitzen oft Leute", erzählt Thöne und zeigt auf das Ledersofa in seinem Studio, "denen es nicht um die Rendite geht. Die machen sie in ihrem Job." Investoren, die in den ersten Jahren ihres Berufslebens vor allem mit der Kapitalvermehrung beschäftigt gewesen seien, suchten irgendwann den Kontakt zur Kulturszene. So kämen auch Geigen ins Spiel.

Und es ist ja auch nicht so, dass Händler immer Mondpreise erzielen. Noch 1980 war eine Stradivari für rund 200.000 Dollar zu haben. Seitdem zogen die Preise im Durchschnitt um 15 Prozent pro Jahr an, wie das US-Beratungsunternehmen Violin Advisors errechnet hat.

Dennoch: 2011 wurde die "Lady Blunt"-Stradivari für die Riesensumme von knapp 16 Millionen Dollar, damals 11 Millionen Euro, versteigert (siehe auch "Hintergrund" rechts). Auf den Markt gebracht hatte sie die japanische Nippon Foundation. Die Stiftung verleiht - wie ähnliche Organisationen auch - ihre Instrumente an Künstler.

Millionen Menschen lernen heute ein Streichinstrument, vor allem in Asien. In China sind es schätzungsweise sechs Millionen. Und alle paar Jahre steigen junge Geiger auf die große Bühne - manche verschwinden schnell wieder. Einer wie David Garrett (36) dagegen füllt mit seiner Mischung aus Pop und Klassik sogar Sportstadien.

Stars der Szene sind auch Itzhak Perlman (71), Anne Sophie-Mutter (53) und Julia Fischer (33). Das Berliner Artemis Quartett begeistert ebenfalls weltweit die Fans. Und das junge deutsche Vision String Quartet gewinnt Wettbewerbe: Die vier erobern der Kammermusik gerade mit ihrem unkonventionellen Programm ein neues Publikum.

Talentierte Musiker brauchen für den Erfolg gute Instrumente. "In Zeiten explodierender Marktpreise ist es jungen Konzertinstrumentalisten zu Beginn der Karriere kaum möglich, ein hochwertiges Instrument zu erwerben", sagt der Geiger Sven Stucke. Der Magdeburger spielt auf einer von Thöne vermittelten Tommaso Balestrieri von 1767.

"Im Laufe meiner Konzerttätigkeit hatte ich immer wieder die Möglichkeit, mit herausragenden Instrumenten von Stradivari, Guarneri, Storioni oder Vuillaume aufzutreten", erzählt Stucke. Meist sei die Leihgabe an Projekte oder kürzere Perioden gebunden gewesen.

Zwar hat sich auch eine neue Generation von Instrumentenbauern etabliert. Und Laien dürften den Klang neuer Geigen kaum von dem der historischen Vorbilder unterscheiden. Dennoch hält sich der Mythos vom Wunder der alten Handwerker-Genies - der "Cremona-Code".

"Stradivari war genial, erfinderisch, fleißig - das war sein Geheimnis", sagt Jost Thöne. Der Meister habe immer wieder an seinen Instrumenten gefeilt, Neues ausprobiert. Ähnlich argumentiert der britische Instrumentenbauer John Dilworth. Keiner habe im goldenen Violin-Zeitalter Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts die Perfektion des Cremonesers Stradivari erreicht. Der Ruf einer Stradivari beruhe auf der Summe winziger Eingriffe, die für die Augen - und Ohren - eines Laien kaum zu ergründen seien.

Von diesem Mythos profitieren auch bekannte Händler. In den Häusern in Paris, London, New York und Chicago herrscht zuweilen eine, wie Kritiker sagen, ungesunde Personalunion. Denn die Häuser stellen auch Zertifikate aus, die für die Echtheit eines Instruments bürgen - und zugleich die Preisklasse vorgeben. Insider sprechen von einem undurchsichtigen Gebaren, da die Händler nicht selten am Verkauf beteiligt seien, dessen Preis sie selber festlegen. "Wer Händler ist und Zertifikate schreibt, hat ein gewisses Problem der Loyalität gegenüber dem Kunden", sagt auch Thöne. "Schwarze Schafe gibt es in jeder Branche."

Krass war der Fall eines deutschen Geigenhändlers, der wegen Betrugs in großem Maßstab zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde. Jahrelang hatte er falsche Papiere ausgestellt und überteuerte Instrumente als Sicherung für Kredite eingesetzt - 2011 flog er auf. Er hatte alte Geigen bis in das 17. Jahrhundert rückdatiert. Untersuchungen der Jahresringe im Holz ergaben, dass die Bäume erst Jahrzehnte später gefällt worden waren. Zwei der Geigen waren nur je 2000 Euro wert.

Susanne Leuthner kennt die Szene. Sie leitet bei der Mannheimer Versicherung die Instrumentenabteilung und weiß, dass Geigen, Bratschen und Celli auch Objekte der Begierde sind. Zwar bestätigt Leuth-ner nicht, dass der Diebstahl rasant zugenommen habe. "Doch in den letzten zehn Jahren beobachten wir, dass die Preise deutlich anziehen, weil wertvolle Instrumente und Bögen beliebte Investitionsobjekte geworden sind", sagt sie. Die "Mannheimer" hat über 50.000 Musiker unter Vertrag. "Immer wieder werden gestohlene oder verlorene Instrumente gemeldet", berichtet Leuthner. Durch die Vernetzung der Instrumentenbauer und Händler sei es aber möglich, schnell festzustellen, ob Hehler ein Instrument wieder auf den Markt bringen wollten.

So führt das Internet-Auktionshaus Tarisio eine Liste gestohlener Geigen und Bratschen, darunter Stradivari, Landolfi und Guadagnini. Kenner sprechen von teilweise gezielten Raubzügen. "Der Kriminalpolizei sind einige einschlägige Verdächtige in Europa bekannt", sagt jemand, der bei diesem Thema unerkannt bleiben möchte.

Manchmal tauchen alte Schätze überraschend wieder auf. Mehr als 50 Jahre lang wurde die "Gibson ex Huberman" gesucht. Die Stradivari des Virtuosen Bronislaw Huberman (1882-1947) war 1936 aus dessen Garderobe in der Carnegie Hall in New York verschwunden. Was lange keiner wusste: Ein anderer Geiger trat mit dem Diebesgut in einem Club als "The Russian Bear" auf - bis Mitte der 80er. Erst nach dessen Tod meldeten sich seine Tochter und seine Witwe beim Versicherer Lloyd’s in London. Der Finderlohn: 263.000 Dollar. Huberman hatte beim Verlust nur 30.000 Dollar Entschädigung bekommen.