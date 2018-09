Von Oliver Zelt

Der Milbenkäse gilt als großartige Delikatesse. Kenner vergleichen seinen Geschmack mit einem besonders würzigen Harzer Käse. Bernsteinfarben und leicht bitter liegt der Leckerbissen auf dem Tisch.

Im Inneren beißen sich Hunderte Milben durch die Feinkost und lassen die Spezialität reifen. Gourmets genießen den Moment, wenn der lebendige Käse auf der Zunge liegt. Für andere ist der Name des Dorfes südlich von Leipzig, das die Käsetradition bewahrt, kein Zufall. Der Milbenkäse stammt aus Würchwitz.

Die meisten Menschen haben für den Milbenkäse wohl nur ein Wort übrig: eklig.

Was uns ekelt, hält uns am Leben, stellt Rachel Herz, Psychologin an der Brown University in Providence, nüchtern fest. Die Amerikanerin ist eine der wenigen Wissenschaftler weltweit, die sich mit dem Igitt-Gefühl in unserem Körper beschäftigen. Ekel sei eine Angst, die dazu diene, "Krankheiten und Siechtum zu entrinnen". Allerdings haben Frauen und Männer in Europa, Asien und Amerika völlig verschiedene Ansichten, was sie bäh finden.

Vor allem die Küchen der verschiedenen Kontinente bieten unappetitliche Köstlichkeiten. Die Schweden lieben gegärten Hering, der gerne mal wegen der Gase in den Dosen explodiert. Amerikaner und Kanadier verschlingen mit höchstem Vergnügen feine Stierhoden. In der ostchinesischen Provinz Dongyang kochen die Einheimischen Hühnereier gerne zuerst in Kinderurin und legen sie dann einen Tag in das Kochwasser ein. Dagegen sind Buschschweinsperma, Kakerlakenpüree und lebende Riesenlarven im "Dschungelcamp" schon fast normale Speisen.

Nur eines eint die Welt. Diejenigen, die sich bei den vermeintlichen Gaumenfreuden angewidert wegdrehen, zeigen das gleiche Gesicht. Schon Charles Darwin erkannte und beschrieb das auf seinen Reisen. Die gerümpfte Nase, zusammengekniffene Augen, den leicht geöffneten Mund. Was Darwin nicht wusste, auch der große Forscher kam ganz ohne Ekel auf die Welt. Kinder haben nämlich kein Problem, in ihrer Kacke rumzupulen. Was die Eltern niemals machen würden. Und so lernen die Kleinen den Abscheu von den Alten. Für Wissenschaftler sind das so etwas wie Grundgesetze. Erstens, was mit Ekligem in Kontakt war, ist selbst eklig und bleibt es auch. Und zweitens, wenn etwas aussieht wie Kot, ist es ekelerregend, selbst wenn es aus feinster Schokolade besteht.

Was für das harte Leben auch wichtig ist. Denn Ekel "aktiviert ein automatisches Rettungsprinzip", sagt der Berliner Forscher Winfried Menninghaus. Verzieht beim Familienessen auch nur einer angewidert das Gesicht, können alle nur hoffen, im Kühlschrank steht noch etwas, was wirklich unverdorben und lecker schmeckt.

Das besonders ekelige Kleingetier, was züngelnd und zischend zwischen den Menschenbeinen kreucht und fleucht, ist für die Wissenschaftler besonders interessant. Denn sie können untersuchen, was Angst mit Ekel zu tun hat. Ratten, Mäuse und Spinnen sind eigentlich so klein, dass niemand vor den Tierchen Angst haben muss. "Bei fast allen tödlichen Begegnungen zwischen einer Spinne und einem Menschen", stellt Psychologe Richard McNally aus Harvard nüchtern fest, "verliert die Spinne". Und trotzdem schreien nicht nur Frauen bisweilen hysterisch auf, wenn sich ein kleiner Nager in der Nähe zeigt.

Ganz zu schweigen vom schnellsten Krabbel-Insekt, der Kakerlake. Die Schaben bringen es immerhin auf über fünf Kilometer in der Stunde und stehen auf jeder Ekelskala ziemlich weit oben. In der Hysterie zeigt sich auch der Ekel. Denn die Biester galten und gelten als Überträger von Seuchen und Gebrechen. Und verleiden so durch ihre Anwesenheit auch das leckerste Essen.

An der Uni Groningen zeigte sich bei einem Versuch, wie schnell ein paar dünne Beine den Appetit verderben können. Als Frauen und Männer sich von einem großen Teller ihre Lieblingskekse nehmen durften, war die Stimmung noch frisch und fröhlich. Wenig später ließen niederländische Forscher eine harmlose kleine Spinne über den Teller krabbeln und schon war der Hunger verflogen. Plötzlich atmeten die eben noch freudigen Menschen flacher und rümpften die Nase zu dem typischen Ekelgesicht. Peter de Jong von der Universität Groningen sieht darin seinen Verdacht bestätigt: Die Ekelreaktion diene dazu, den Körper abzuschotten.

Selbst auf indirektem Weg findet das Grauen in die menschliche Nase. Jasper de Groot sammelte Geruchsproben von Männern, während diese Ekel erregende Filme sahen. Als der Wissenschaftler von der Universität Utrecht anschließend Frauen die Ausdünstungen schnuppern ließ, zeigten sie die klassischen angewiderten Gesichter, hatten die verdrießlichen Minen aber nicht bewusst gemacht, wie sich hinterher herausstellte.

Eigentlich scheint es ja so, dass sich viele Facebook-User vor nichts ekeln, wenigstens nicht vor ihren eigenen Ekel-Fotos. Das beste Publikum für eine Ekelumfrage, dachten sich britische Forscher und wollten Reaktionen von Menschen in England und Bangladesch vergleichen. Während sich herausstellte, dass Briten eine tote Maus in der Küche oder vergammeltes Fleisch besonders widerwärtig fanden, schüttelten sich die Leute in Südostasien, wenn sie stinkende Toiletten oder ungewaschene Mitmenschen rochen.

Ekel ist eine häufige Emotion. "Was Leute eklig finden", sagt Rachel Herz, "halten sie meistens auch für unmoralisch". Deshalb traf sich die Ekelforscherbranche zu ihrer diesjährigen Tagung in Bielefeld auch unter dem Motto, "Evolution von Ekel - Oral zu Moral" und stellten fest, dass unmoralisches Verhalten die gleichen Gehirnareale aktiviert wie Ekel. "Es ist gut, dass wir uns vor Mördern und Vergewaltigern ekeln", sagt die Londoner Wissenschaftlerin Valerie Curtis.