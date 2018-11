Die Hutmode für 2012/13 stellen die Models Natascha, grauer Beanie in a-jour-Strick, sowie Torben, Trilby aus Panama-Mottedstroh in Düsseldorf anlässlich der neuen Accessoires-Messe ''Date'' vor. Foto: dpa

Ein Bericht von RNZ-Autor Wolf H. Goldschmitt.

Wer richtig behütet ist, kriegt selten eins auf den Deckel - medizinisch betrachtet. Der optimale Schutz gegen schädliche Sonnenstrahlen oder Schneeflocken an der empfindlichsten Stelle des Oberkörpers reicht allerdings in unseren Breiten nicht aus, einen Hutmuffel umzupolen. Die wenigsten Menschen tragen das modische Dach, damit ihnen das Wetter nicht direkt auf den Kopf fällt. Da braucht es schon mehr Anreize, sich tatsächlich zu behüten. Früher haben Männer mit Kappen aller Art ihre Haarlosigkeit kaschiert. Heute gelten nackte Schädel als erotisch. Trilbys, Panamas oder Fedoras sind in erster Linie also modische Accessoires und müssen ihre Träger nicht mehr vor Spott behüten.

Stars aus Film und Musikwelt waren die Pioniere für den Mut zum Herrenhut. Genau genommen beginnt die Renaissance der stylischen Kopfbedeckung für das angeblich starke Geschlecht im Scheinwerferlicht von Las Vegas. Einer der Protagonisten heißt Frank Sinatra. Er und sein Trilby, jener Filz mit kleiner Krempe und breitem Hutband, waren außerhalb geschlossener Räume eine unzertrennliche Einheit. Trilbys Vorteil heutzutage: er passt zu fast jeder Mode. Ob ein legerer Brad Pitt oder ein gestylter Justin Timberlake, die Promis lieben diese Mode offensichtlich. Na klar, denn man kann die Krempe tief ins Gesicht ziehen oder kokett die Stirn hinaufschieben. An der Art und Weise, wie man seinen Hut trägt, lässt sich trefflich die momentane Stimmung der Person ablesen. Hat übrigens schon Ol'Blues Eyes erkannt und in einer Gershwin-Ballade besungen: "The way you wear your hat ..."

Der Trilby ist ein enger Verwandter des klassischen Fedorahutes. Jener weiche Filzhut wird an der Vorderseite eingeschliffen. Dem Fedora haftet etwas geradezu verrucht Mafiöses an. Kein geringerer als Al Capone trägt das Erkennungszeichen in Grau während der Gangsterkriege in den 30ern. Und wer sich an die verknautschte Visage eines Schauspielers namens Humphrey Bogart erinnert, der weiß, dass der Fedora bestens zum ebenfalls arg verknautschten Regenmantel des zynischen Privatdetektivs passte. Auch der verstorbene King of Pop, Michael Jackson, hat diesem Gaunerhut im Video "Billy Jean" ein Denkmal gesetzt. Sein schwarzes Markenzeichen wurde unlängst sogar für einen fünfstelligen Betrag versteigert. Ende des 19. Jahrhunderts erfunden, gab es ihn anfangs nur in Grau oder Schwarz. Inzwischen wird das Symbol des Rebellischen in allen Farben und Materialien und von allen führenden Marken auf den Markt gebracht. Wie übrigens auch die bunten Caps oder Schiebermützen, die zum Markenzeichen des Mannheimer Popsängers Xavier Naidoo geworden sind. Von denen kann ein schönes Stück schon mal fast 100 € kosten.

Der klassische Cowboyhut stammt aus der Presse von Stetson. Diese Marke macht den Kunden gerne ein X für ein Q vor. Denn die Zahl auf der Innenseite des Artikels bedeutet das Qualitätsmerkmal. Steht da 100 X handelt es sich um absolute Oberklasse. Der Stetson wird seit 150 Jahren aus Unterhaar von Bibern hergestellt. Die teuersten Stücke sind "unkaputtbar" und werden von Generation zu Generation Texasranger vererbt.

Der Panamahut ist wohl noch berühmter als die jedem Wetter trotzende Legende aus USA. Dennoch ist über seine wahre Herkunft - er kommt übrigens aus Ecuador, nicht aus Panama - und über die aufwendige Kunst des Strohhutflechtens wenig bekannt. Die feinsten Panamas werden selbst von Charles, dem modisch ansonsten unverdächtigen Prince of Wales, getragen. Aber Vorsicht: er gilt als unverwüstlich, aber nur in den Tropen. Dort hält hohe Luftfeuchtigkeit die Palmfasern geschmeidig. In Europa trocknen Panamas wegen der Heizungsluft schneller aus und benötigen gelegentlich eine kleine "Dusche". Viele bezahlen Höchstpreise für die Stücke, weil sie die Einzigartigkeit und Qualität zu schätzen wissen. Umso erstaunlicher erscheint es, dass die jahrhundertealte Tradition des Strohhutflechtens in Ecuador völlig zu verschwinden droht. Der Grund: Heute haben die jungen Ecuadorianer kein Interesse mehr am Flechten. Die Bezahlung reicht kaum zum Leben. Zusätzlich macht die industrielle Billigware aus China den Exporteuren schwer zu schaffen.

Auch der Borsalino besitzt das Zeug zum Klassiker. Die Hutfabrik liegt im Pieá †mont und fertigt bis zum heutigen Tag ihre Hüte aus Kaninchen- oder Naturhaar. Dadurch sind die Verkaufsschlager leicht und wetterfest. Die Herstellung ist aufwendig, dauert rund sieben Wochen und hat ihren Preis. Der Vorteil in Zeiten von mangelnden Hutablagen: der elastische Sonnenschutz lässt sich wunderbar zusammenfalten und in der Tasche unterbringen. Formstabilität garantiert, jedenfalls bei Spitzenware.

Ob die Damen Wert auf besondere Handarbeit legen oder den Hut eigentlich nur als optische Waffe einsetzen, bleibt wissenschaftlich ungeklärt. Die Ladies beim legendären Pferderennen von Ascot in Großbritannien jedenfalls lassen jedes Jahr bildlich gesprochen die letzten moralischen Hüllen fallen, wenn es um das eine geht: das Auffallen. Riesige Blumenbouquets, schrille Federkreationen und Perlenarrangements, das meiste auch noch in Pink, dominierten die Szene. Die knalligen Töne wurden von den Besucherinnen der Rennbahn mit gedeckten Farben wie Schwarz, Grau oder Beige kombiniert.

Wichtig ist nur, dass selbst bei den schrillsten Kreationen der Hut und der Rest der Kleidung irgendwie zusammenpassen. Das Faible für Hüte liegt allein am englischen Königshaus. Die Windsors lassen die Hutmode nicht sterben, allen voran die Queen selbst. Sie tritt bei einem besonderen Anlass niemals ohne Kopfbedeckung vor ihr Volk. Ob der britische Sänger Joe Cocker seinen erfolgreichsten Song der Königin gewidmet hat: "You can leave your hat on"?

Die Deutschen haben (noch) ein weniger emotionelles Verhältnis zum Hut als die Angelsachsen. Modistenmeisterin Isabel Jakel vom Mannheimer Hutmodehaus Konrad hingegen schon. Die neue Chefin des Traditionshauses liebt Kopfbedeckungen ohne Wenn und Aber. Und will ihre Kunden mit dieser Begeisterung anstecken. "Der Hut unterstreicht das Gesicht, der modelliert, der zeichnet. Er macht etwas deutlich oder er verschleiert. Er kann manches auch verstecken. Und er spielt mit der Persönlichkeit", erläutert die Hüterin der Hüte ihre Erfahrungen.

Sie weiß genau, dass viele Menschen noch nie den richtigen Hut aufhatten. Die hätten im Kaufhaus vielleicht ein paar Mützen aufprobiert und geschaut, was irgendwie hübsch sein könnte. Herrengröße bis 63, Damen bis 56, passt nicht, das war' s. Vor dieser Methode sollten sich Einsteiger hüten. Aber was macht einen perfekten Hut überhaupt aus? Der Preis sicher nicht: "Den Richtigen kann es schon für 50 Euro bis 100 Euro geben", weiß die Expertin. Was ganz entscheidend sei: Der Sitz muss stimmen. Einen Hut darf man nicht spüren, steht schon im Einmaleins der Macher.

Die Modistin aus dem Ruhrgebiet stellt erfreut fest, dass ihr Geschäft besonders in Zeiten von Adelshochzeiten besser läuft als sonst. Ihre Kundinnen wollen für ihre eigenen Festlichkeiten dann ähnliche Kopfbedeckungen vorweisen. Diese Kreationen heißen auf Neudeutsch "Fascinator". Die luftig wirkenden Teilchen können wie kleine Hüte gestaltet sein und unmittelbar auf dem Kopf anliegen. Manche Modelle ragen jedoch skulpturenhaft auf dem Kopf der Trägerin empor oder bestehen aus mehreren Einzelteilen, die ausgehend von einem Haarreif den Kopf umspielen. Typischerweise werden zur Herstellung eines Fascinators Federn, Band, Spitze, Netze, Seidenblumen oder Perlen verwendet, es können aber auch Objekte aus Filz, Folie, Draht oder Kunststoff daran befestigt sein. Diese verspielten Garnituren für den Kopf dominieren inzwischen auch die Auslagen bei Hut Konrad.

Die junge Kreative aus dem größten Hutgeschäftes der Metropolregion praktiziert ein recht altes Handwerk. Hutmacher und Modisten gehörten wie beispielsweise Bäcker, Zimmerleute und Schmiede zu einer alten Zunft, die es schon im 14. Jahrhundert gab. Zünfte kontrollierten unter anderem die Qualität und die Preise von Produkten und regelten die Ausbildung. Im Mannheim der 30er Jahre haben noch über zwei Dutzend Hutmacher von diesem Gewerbe leben können. Heutzutage sind solche Handwerker, die auf individuelle Kundenwünsche eingehen, selten zu finden. Wie viele ihrer Zunft es in Deutschland tatsächlich noch gibt, weiß Isabel Jakel nicht genau. Interessiert sie auch nicht besonders, denn sie hat ihren Traumberuf gefunden. Maß nehmen, Stoffe aussuchen, nähen, kreieren, das ist ihre Welt und die Stammkundschaft weiß die Erfahrung zu schätzen.

In dem Atelier über dem Geschäft im Quadrat C1 bestimmen Nähmaschinen. Lindenholzköpfe, Nadeln, Faden und bunte Materialien aus aller Herren Länder den Alltag. Leder, Pelz, Stoffe, Stroh, die Palette der Materialien scheint unbegrenzt. Da hängt auch ein Gedicht, das so beginnt: "Darum rate ich dir gut: Kauf dir ganz schnell einen Hut."