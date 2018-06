Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Notgeld kennen die meisten Deutschen nur noch aus dem Geschichtsunterricht - oder von Erzählungen ihrer Großeltern. Auch die Stadt Heidelberg begann vor etwas über 100 Jahren mit der Ausgabe solcher Scheine - weil reguläre gesetzliche Zahlungsmittel fehlten.

Hintergrund (rie) Den Schein hat Herbert Römer schon seit Jahrzehnten. "Mein Schwager hat ihn mir geschenkt, vor über 50 Jahren", sagt der 80-jährige Pfaffengrunder. Aber nun wollte er es dann doch genau wissen - und brachte die 100-Mark-Note von 1922 zur RNZ. Was hat es mit dem historischen Dokument auf sich? "Einhundert Mark zahlt die Stadtgemeinde Heidelberg dem Einlieferer dieses Scheines", heißt es auf dem schlichten Stück Papier mit Datum 28. September 1922 und der Unterschrift des damaligen Oberbürgermeisters Ernst Walz. Und dann noch der ganz kleine Hinweis: "Nach erfolgtem Aufruf in den Heidelberger Tageszeitungen verliert dieser Schein seine Gültigkeit." Der Wertschein muss aus einer der ersten Notgeld-Chargen im Jahr 1922 stammen - die Inflation war schon da, galoppierte aber noch nicht. Besonders interessierte Römer, was es mit dem Motiv auf der Rückseite auf sich hat. Offenbar sollte auch das hastig gedruckte Notgeld einen gewissen ästhetischen Anspruch erfüllen. Und so ist auf Herbert Römers 100-Mark-Schein ein alter Heidelberg-Stich zu sehen - mit Heiliggeist, alter Neckarbrücke und natürlich dem Schloss. Doch woher kommt das Kunstwerk? Einen ersten Hinweis gibt die Inschrift am Rand: "Schloss und Stadt Heidelberg von Norden gesehen / Nach einem Stich von Braun und Hohenbergs Beschreibung der vornembster Stät der Welt / 1574". Da ist den Druckern wohl ein kleiner Fehler unterlaufen. Denn bei "Hohenberg" handelt es sich tatsächlich um Frans Hogenberg - mit g. Der Kupferstecher und Radierer gab im Jahr 1572 zusammen mit Georg Braun das Städteansichtenbuch "Civitates Orbis Terrarum" heraus - auch mit ein paar schönen Heidelberg-Ansichten. Bei dem Motiv auf dem Schein handelt es sich offenbar um eine vereinfachte Darstellung eines dieser Stiche. Wer für die Gestaltung verantwortlich war, ist unklar. Einen Hinweis gibt jedoch ein Brief vom 23. Oktober 1922, der im Stadtarchiv lagert. Da schreibt ein Mitarbeiter der Stadt Heidelberg an einen gewissen "Herrn Professor G. Wolf", Direktor der Landeskunstschule in Karlsruhe: "Für Ihre Mitwirkung bei Herstellung des Heidelberger Notgeldes, das wegen seiner wohlgelungenen Ausführung allgemeinen Beifall gefunden hat, gestatte ich mir, Ihnen namens der Stadtverwaltung den verbindlichsten Dank auszusprechen."

> Die Anfänge des Notgelds: Schon kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs wird in vielen Gebieten des Deutschen Reiches zum ersten Mal Notgeld gedruckt. Was damals fehlt, ist Kleingeld, also Münzen - denn Metall ist knapp. Mit Scheinen behilft man sich: Städte und Gemeinden, aber auch Privatfirmen geben Notgeldscheine mit geringen Werten zwischen zehn Pfennig und fünf Mark aus. Obwohl sie nach dem Bankgesetz rechtswidrig sind, werden sie vom Staat geduldet. Meist wird das Wort "Notgeld" vermieden, stattdessen wird "Gutschein" oder "Garantieschein" darauf gedruckt.

In Heidelberg ist es erst im Jahr 1917 so weit. Der Stadtrat beschließt am 6. Juni, 100 000 Stück Notgeldscheine zu 10 und 50 Pfennig bei der Firma Osterrieth in Frankfurt/Main zu ordern. Nicht bei jedem Geldinstitut stößt das Vorgehen auf Gegenliebe: "Wir dürfen wohl der Meinung Ausdruck geben, dass Metallgeld empfehlenswerter gewesen wäre", teilt die Heidelberger Bank Eugen Trotter & Co dem Stadtrat mit. Und die Heidelberger Geschäftsstelle der Dresdner Bank gibt zu bedenken, dass die neuen "Scheine bei dem ohnehin schon übermäßigen Verkehr in kleinen Scheinen unsere Kasse in außerordentlicher Weise belasten werden". Doch alle Klagen helfen nichts, die Antwort der Stadt an die Beschwerdeführer fällt knapp aus: "Ein Angebot auf Herstellung von metallenem Notgeld konnten wir wegen des Mangels an Metall nicht erhalten." Erst im Oktober gibt es auch Münznotgeld, allerdings nur wenig, da weiter Güterknappheit herrscht.

Noch bevor die Notgeldscheine geliefert sind und ausgegeben werden können, fragen Museen aus dem ganzen Land bereits an, ob man für sie einige Scheine reservieren könne.

> Der Druck wird immer größer: Gegen Ende des Krieges wächst der Bedarf an Zahlungsmitteln - noch immer geht es um die kleinen Scheine - immer stärker. Ihre Not kleiden die Heidelberger Kreditinstitute in Ihrem Schreiben an den Stadtrat am 16. Oktober 1918 nur noch notdürftig in diplomatische Worte: "In einer heute stattgehabten Besprechung der Vertreter der hiesigen Banken wurde der dringende Wunsch zum Ausdruck gebracht, der Stadtrat möge der von den Banken gegebenen Anregung zur Ausgabe von städtischem Notgeld in tunlichster Bälde in größtmöglichem Umfange stattgeben." Besonders wichtig sei das, um "die im Publikum bereits bestehende Beunruhigung nicht noch weiter fortschreiten zu lassen". Und tatsächlich, wenig später kommen die Zahlungsmittel: noch im Oktober drei Millionen Mark, im November weitere zwei Millionen - nun in etwas größerer Stückelung: 5-, 10- und 20-Mark-Scheine. Die 16 Monate zuvor ausgegebenen 10- und 50-Pfennigscheine sind unterdessen derart ramponiert, dass sie eingezogen werden müssen. Im Dezember werden sie durch Münzgeld ersetzt, aber nur teilweise, denn weiterhin gibt es eine Gütersperre auf Metall.

> Zurück zur Normalität: Mit dem Kriegsende im November 1918 entspannt sich die Situation. Im April 1919 teilt das badische Innenministerium den Städten und Gemeinden mit, dass der Notstand nun weggefallen sei. Die Reichsbank könne nun wieder alle Ansprüche bedienen - und die Ausgabe von Notgeld werde daher nicht mehr geduldet. "Die Einziehung der ausgegebenen Ersatz-Wertzeichen muß daher so bald als möglich erfolgen", heißt es in der Mitteilung. Die Tageszeitungen informieren die Bevölkerung darüber, dass ihr Notgeld zum 1. Mai ungültig wird - und sie dieses vorher bei den Heidelberger Banken einlösen können.

> Der große Wertverlust: In den Jahren nach dem Krieg verliert die Mark nach und nach an Wert - und 1922 gerät die Inflation allmählich außer Kontrolle. So kommt es, wie es kommen musste: Die Reichsbank kann den ständig steigenden Bargeldbedarf mit - formal gesehen - höheren Werten erneut nicht bedienen. Also muss neues Notgeld her. Der zuständige Ausschuss der Stadt beantragt am 19. September die Ausgabe von Notgeld im Gesamtwert von 50 Millionen Mark in 100-, 500- und 1000-Mark-Scheinen beim Reichsfinanzminister. Am 27. September wird der Vertrag mit der Firma Rössler & Herbert unterzeichnet - dann schon über 66 Millionen Mark.

Das Reichsfinanzministerium genehmigt zunächst nur 40 Millionen, eine Woche später aber weitere (!) 60 Millionen Mark. Doch auch das reicht nicht. Eine weitere Woche später beantragt Oberbürgermeister Walz erneut 100 Millionen Mark - die Genehmigung erfolgt postwendend. In den folgenden Monaten wird immer wieder die Gültigkeit der Scheine verlängert - bis sie schließlich im Januar 1923 auf unbestimmte Zeit zum gültigen Zahlungsmittel erklärt werden.

> Die Inflation galoppiert: Ein Kaffee für 7000 Mark, eine Theaterkarte für eine Milliarde: Das Jahr 1923 geht ins kollektive Gedächtnis der Deutschen ein. Der Wert des Geldes fällt schneller, als nachgedruckt werden kann. Das gilt natürlich auch in Heidelberg. Am 1. August gibt die Stadt 10 Milliarden Mark in "kleinen Scheinen" von je 100 000 Mark aus. Danach wird beinahe täglich nachgeschossen. Die kleinen Scheine bis 1000 Mark werden eingezogen - sie sind nichts mehr wert. Die Genehmigungen des Reichsfinanzministeriums kommen in Zweizeilern - mit Bleistift hingekritzelt. 9. August 1923: weitere 20 Milliarden in Eine-Million-Mark-Scheinen genehmigt. 16. August: weitere 60 Milliarden genehmigt. 21. August: weitere 500 Milliarden genehmigt. Und so geht es immer weiter. Am 1. November wird Bilanz gezogen: Binnen drei Monaten wurden 8 636 420 000 Milliarden Mark an das Volk ausgegeben - also 8 636 420 000 000 000 000 Mark. Viele Heidelberger haben jetzt 500-Milliarden-Mark-Scheine in der Tasche.

Mit der Einführung der Rentenmark am 15. November wird die Inflation formal beendet. Die Notgeldscheine sind aber noch bis Anfang 1925 im Umlauf - für eine Billion Mark bekommt man eine Rentenmark.

> Da war es nur noch Altpapier: Einen vergleichsweise kleinen Schein findet ein gewisser Ludwig Freese aus dem ostfriesischen Strackholt offenbar im November 1975 in seinen Unterlagen - und so schreibt er im November einen Brief an OB Reinhold Zundel: "Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, zahlen Sie mir bitte den Einlösebetrag des in der Anlage beigefügten Geldscheines vom 8. August 1923 über eine Million Mark." Bis zum heutigen Tag, so Freese weiter, sei kein Aufruf über Ungültigkeit dieses Geldscheines in der Heidelberger Tageszeitung erfolgt - daher bitte er um Überweisung. Doch während sich Freese offenbar ziemlich clever vorkommt, setzte das Heidelberger Kämmereiamt noch einen drauf: "Wir bedauern sehr, Ihre Erwartungen enttäuschen zu müssen", heißt es im Antwortschreiben. Denn diese Charge des Notgeldes sei sehr wohl am 3. Dezember 1923 zur Heimzahlung innerhalb eines Monats aufgerufen worden. Doch damit nicht genug, gibt der städtische Beamte noch einen dezenten Hinweis: "Ihr Schein hätte seinerzeit bei einem Kurs von 1 Billion Mark = 1 US-Dollar nur dem millionsten Teil eines Dollars, also weniger als 1 Reichspfennig, entsprochen." Eine weitere Antwort von Herrn Freese ist beim Stadtarchiv nicht dokumentiert.