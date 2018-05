Steffen Nägele formt die Finger seiner linken Hand zu einer Art Röhre - ähnlich wie man beim Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel den Brunnen darstellt, der Stein oder Schere verschluckt. Sein Brunnen jedoch verschlingt ein Fünf-Cent-Stück auf Nimmerwiedersehen. Aber am unteren Ende fällt eine Euro-Münze heraus. Wie hat er das nur gemacht?

Mit Hokuspokus hat das nichts zu tun. Aber ein wenig Magie schwingt trotzdem mit. Denn Steffen Nägele ist Zauberkünstler. Mit seinen 33 Jahren ist der Heddesheimer noch recht jung. Doch seine Karriere steht schon lange nicht mehr am Anfang. Es gebe noch Luft nach oben, meint er zwar. Aber er kann von seinem Beruf leben, wird gerne von Firmen gebucht, steht auf internationalen Bühnen, trat schon im Fernsehen auf und lernte bereits weltbekannte Magier wie David Copperfield und Hans Klok oder den Mentalisten Uri Geller kennen. Doch wer ihn persönlich erlebt, trifft auf einen geerdeten jungen Mann, der Hotelzimmer überhaupt nicht mag, das Familienleben dafür umso mehr.

Im Familienkreis hatte einst auch alles begonnen. "Mit neun Jahren bekam ich einen Zauberkasten", erinnert sich Steffen Nägele. Doch es folgte erst einmal Resignation. "Ich kapier's überhaupt nicht", dachte er sich damals öfter. Das Ding verschwand erst einmal in der Versenkung. "Irgendwann habe ich ihn wieder ausgegraben." Und der Kasten wurde mehr als nur ein Spielzeug für den Jungen, der in der Schule immer zu den Kleinsten gehörte, was sich auch auf sein Selbstvertrauen niedergeschlagen hatte. Denn die Tricks klappten zunehmend. "Meine Eltern fanden das toll", so Steffen Nägele. Seine Selbstsicherheit wuchs - auch, was die Schule betraf. Er brachte seine Mitschüler zum Staunen. Und es habe in ihm etwas ausgelöst: "Ich erkannte, dass ich Menschen bewegen kann."

Der Weg zum professionellen Zauberkünstler war damit jedoch noch nicht geebnet. Steffen Nägele machte eine Ausbildung zum Konditor, erreichte sogar den Meistertitel und leitete bereits als 23-Jähriger eine Backstube. Nebenher verdiente er sich etwas Geld mit der Zauberei. Doch das Leben als Konditor war nicht das Richtige. Die Magie wollte nicht aus seinem Kopf. Eine Entscheidung musste her. "Ich stand plötzlich vor zwei Alternativen: Berufsschullehrer oder Zauberei." Und so fand sich der Heddesheimer in Mannheims Fußgängerzone wieder. Nicht backend, sondern zaubernd. Und es kam an. So gut sogar, dass ihm ein Gedanke durch den Kopf schoss: "Mach 's doch beruflich." Die Torten zogen den Kürzeren, doch damit versüßte er sich sein Leben. Und es öffneten sich weitere Türen.

Als Mitarbeiter in einem Heidelberger Zauberladen, wo Steffen Nägele unter anderem Kunden zu Tricks beriet, wurde er immer beliebter. Viele riefen irgendwann speziell wegen ihm an und sorgten für den letzten Entscheidungskick in Richtung Freiberuflichkeit. "Ich habe das gefunden, was ich in meinem Leben machen will", sagt der Zauberkünstler heute selbstsicher.

Steffen Nägele hat sich für die Tisch- und Close-up-Zauberei entschieden. Bewusst. "Man kann dabei mit kleinen Dingen arbeiten, steht im direkten Kontakt zu den Menschen, die selbst Teil der Show werden können", erklärt er. Außerdem würden seine Zuschauer das Nicht-Anonyme schätzen. Neben dieser Sparte gibt es noch weitere auf dem Gebiet der Magie. Die Groß-Illusionisten beispielsweise - Copperfield oder die brandaktuellen Ehrlich Brothers - dürfte fast jeder kennen. "Der Aufwand für dieses Genre ist riesig", meint Nägele. Die Gäste sitzen dabei im Plenum, staunen, aber bekommen kaum Kontakt zu den Akteuren. Etwas, das der Heddesheimer, der inzwischen mit dem "Secret Magic Club" schon eine eigene Show hat, missen würde.

Beeindruckend sind ebenfalls die Mentalisten. Der Israeli Uri Geller, der einst von sich behauptete, übersinnliche Kräfte zu haben, zählt wohl zu den bekanntesten Vertretern dieses Genres. "Man soll mich aber nicht für übersinnlich halten", sagt der Tisch-Magier. Auch, um damit Hoffnungsfragen zu vermeiden, die ihm Zuschauer stellen könnten. "Ich kann keine an Krebs erkrankten Menschen heilen", gibt er zu bedenken. Als weiteres Beispiel nennt Steffen Nägele die Zauberei mit Tieren, die jedoch auch nicht in sein Interessensgebiet falle. Große Unterschiede im Schwierigkeitsgrad bezüglich der verschiedenen Zauberarten gebe es nicht, erzählt der 33-Jährige. Das eine erfordere eher Fingerfertigkeit, das andere sei ein Bewegen von teils schweren Gerätschaften. "Jeder Stil hat seinen eigenen Schwierigkeitsgrad."

Nägele selbst konzentriert sich also auf die Fingerfertigkeit. Um diese beizubehalten oder zu verbessern, verwendet er eine einfache Methode. "Bei mir zu Hause liegen überall Kartenspiele herum." Die greift er sich dann hin und wieder beim Vorbeigehen - und trainiert. Das Üben laufe jedoch auch mental ab, erläutert er. "Ich stelle mir abends im Kopf die Abläufe meiner Kunststücke vor." Das helfe gewaltig, Kunstfehler auf der Bühne zu vermeiden. Doch in die Hose kann immer wieder etwas gehen. Und während sich Steffen Nägele dafür zu seinen Anfangszeiten geschämt hat, sieht der Profi das heute eher locker. "Ich gönne es den Zuschauern, wenn sie mich ertappt haben", gibt er zu und lächelt. Was bis heute allerdings geblieben sei, ist das Lampenfieber - besonders, wenn neue Tricks anstehen. "Eine Grundnervosität muss einfach sein."

Nervös war er auch bei seiner Aufnahmeprüfung in den Magischen Zirkel von Deutschland. Was irgendwie sehr geheimnisvoll klingt, ist ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Täuschungskunst zu fördern und zu pflegen. Nicht jeder wird in die Vereinigung aufgenommen. "Man muss sich bewerben, und man muss sich beweisen", so Nägele. Es werden Seminare angeboten, und letztendlich steht eine Aufnahmeprüfung an, die sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil gliedert. Im Theorieteil werde Wissen abgefragt. Wissen über die Zauberei und über den Zirkel beispielsweise. In der praktischen Prüfung, so der Heddesheimer, müsse der Anwärter dann verschiedene Elemente der Zauberkunst vorführen. Eine Aufgabenstellung könnte dabei lauten: "Lassen Sie einen Ball verschwinden auf eine Methode, die Ihnen bekannt ist." Das Ganze dauert rund 15 Minuten. Steffen Nägele zauberte sich 2005 in Frankfurt in den Magischen Zirkel.

Und was sind die Vorteile einer Mitgliedschaft? "Der Zirkel bietet eine Plattform zum Austausch, und man bekommt dort ein Feedback von Fachpublikum", zählt Nägele auf. Zudem hat der Magische Zirkel einen Ehrenkodex, den es einzuhalten gilt. Die Zauberkünstler sollen ihre Tricks niemals preisgeben.

Schwarze Schafe gibt es dennoch. Val Valentino, "Der Magier mit der Maske", verriet in den 1990er Jahren in einer TV-Sendung viele bekannte Tricks. Weitere, die ihre Identität jedoch nicht enthüllten, folgten. "Wenn Tricks verraten werden, macht es das für die Profis schwerer", sagt Steffen Nägele. Er ist der Meinung, dass sich diejenigen Zuschauer, die sich die Auflösung der Tricks zum Beispiel im Internet anschauen, letztendlich selbst ein Stück Spannung und Faszination nehmen. Und damit eventuell auch ein Stück kindlicher Begeisterung, die die Zauberkunst seiner Meinung nach den Erwachsenen zurückbringen kann.

"Mich kann man mit Zaubertricks noch total beeindrucken", sagt selbst der Profi. Langweilig werde es ihm bei Zaubershows nicht, auch wenn er die ein oder anderen Hintergründe wisse. "Aber es gibt so viel, das ich nicht kenne", gibt Steffen Nägele zu.

Steffen Nägele schätzt, dass er passiv etwa 200 bis 300 Tricks auf Lager hat. Sein aktives Repertoire beläuft sich auf ungefähr 80 Kunststücke, deren Ideen er teilweise aus Zauberläden bekommt, aus Büchern oder DVDs - oder die schlicht und einfach aus Fehlern erwachsen, die er während seiner Shows macht. Doch verraten würde er seine Tricks nie - leider auch nicht, wie er aus dem Fünf-Cent-Stück einen Euro gemacht hat.

Info: Mehr zu Steffen Nägeles "Secret Magic Club" unter www.secret-magic-club.de