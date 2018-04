Von Karin Kura

Fahrrad fahren ist eine ganz alltägliche Sache, der Drahtesel ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Über Deutschlands Straßen rollen 72 Millionen Fahrräder. Manche radeln zur Arbeit, Kinder zur Schule, beliebt ist der Radausflug am Wochenende. Das Gefährt wird auch gerne geklaut, oder nur Teile davon, Fahrrad-Ruinen bevölkern so manche Innenstadt. Und die Bedeutung des Zweirads in den Städten steigt, es ist ein Hoffnungsträger in Sachen Mobilität. Das Fahrrad als umweltschonendes Verkehrsmittel, gegen vom Autoverkehr chronisch verstopfte Straßen und schlechte Luft.

Lassen wir einen Moment die Pedale ruhen und erinnern die Geschichte, das Fahrrad wird nämlich in diesem Jahr 200 Jahre alt. Alles begann mit Karl Freiherr von Drais (siehe: Biografie). Er gilt als Pionier des Zweiradprinzips. 1817 präsentierte er in Mannheim seine Laufmaschine aus Holz, das Ur-Fahrrad. In der Mitte befand sich der Sitz, die Beine waren ausgestreckt am Boden, und durch das Abstoßen der Füße bewegte man sich auf zwei Rädern laufend fort. Nur zwei Räder, und diese in einer Spur - das war damals eine völlig neue Idee. Den Premierenlauf startete Drais am 12. Juni 1817 an seinem Wohnhaus (M 1,8), er fuhr am Schloss vorbei und die gepflasterte Chaussee längs Richtung Schwetzingen bis zum Relaishaus, einer Pferdewechselstation, und wieder zurück, insgesamt rund 13 Kilometer. Drais brauchte für seinen Ritt auf dem Holzgestell nur eine Stunde - und war damit schneller als die Postkutsche.

Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn. Foto: RNZ

Die Idee zur Draisine, wie die Presse seine Erfindung später nannte, die kam Drais beim Schlittschuhlaufen. Dabei heben sich die Füße zeitweise vom Eis ab, genau wie bei der Laufmaschine, gleichzeitig bewegt man sich fort. Der Erfindergeist, er fiel in eine dramatische Zeit, die auch Drais beeinflusste: 1815 brach der Tambora-Vulkan in Indonesien aus. Darauf folgte die erste globale Klimakatastrophe, ein Jahr ohne Sommer, mit Kälte und Dauerregen. Es gab komplette Ernteausfälle, die Menschen hungerten. Eine schlimme Zeit, auch für die Pferde. Sie wurden stark dezimiert, die Menschen gruben sogar tote Tiere aus, um sie zu essen. So groß war die Not. Karl von Drais erlebte diese Jahre, wenn er auch als Spross einer Beamtenadelsfamilie selbst keinen Hunger litt.

■ Name: Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn. In der Badischen Revolution von 1849 legte er per Zeitungsanzeige seine Adelstitel nieder und wollte nur noch Bürger Karl Drais genannt werden. ■ Geboren am 29. April 1785 in Karlsruhe. ■ Familie und Ausbildung: Karls Vater war der badische Oberhofrichter Karl Wilhelm Ludwig Friedrich von Drais von Sauerbronn. Seine Mutter war Margarete Ernestine von Kaltenthal. Markgraf Carl Friedrich von Baden übernahm seine Patenschaft. Nach dem Realschulabschluss im Jahr 1800 an der Karlsruher Fürstenschule studierte er von 1803 bis 1805 Baukunst, Landwirtschaft und Physik an der Uni Heidelberg. ■ Beruf: 1805 bis 1807 Forstlehrer an der Forstlehranstalt seines Onkels in Schwetzingen. 1810 badischer Forstmeister ohne Forstamt, doch war er bereits 1809 vom Dienst freigestellt worden, um seiner Tätigkeit als Erfinder nachzugehen. ■ Erfindungen: Ein Klavierrekorder, der Tastendrücke auf Papierband aufzeichnet (1812), vierrädrige Fahrmaschine, Binär-Algorithmus zur Quadratwurzel-Ziehung (beides 1813), "Verwandlungs-Maschine" für Geometer zur grafischen Flächenumwandlung, Periskop (beides 1816), Zweirad (1817), Schreibmaschine (1821), Stenomaschine (1829), Geheimschrift, Holzsparofen mit Wärmeaustauscher, Tabakpfeife mit Kühlung (alles 1833), Kochmaschine (1834), Eisenbahndraisine (1843). ■ Verfolgung: Drais' Vater hatte den Kotzebue-Mörder Karl Ludwig Sand zum Tode verurteilt, daraufhin wurde Sohn Drais von Sand-Anhängern verfolgt; er wanderte darum nach Brasilien aus. Nach seiner Rückkehr geriet er in eine Fehde mit einem Anwalt; es wurde eine Kneipenschlägerei inszeniert und Drais verlor seinen Kammerherrenstatus, das heißt, er wurde bei Hofe nicht mehr vorgelassen. Nachdem er sich öffentlich als Demokrat geäußert hatte, entging er 1838 knapp einem Mordanschlag und zog nach Waldkatzenbach im Odenwald. Wieder nach Karlsruhe umgezogen, wurde Drais wegen seines Demokratentums nach Niederschlagung der Badischen Revolution von der preußischen Besatzung verfolgt. Man versuchte, ihn zu entmündigen, was Drais' Geschwister verhindern konnten. Seine Pension wurde restlos beschlagnahmt. ■ Gestorben am 10. Dezember 1851 in Karlsruhe; völlig mittellos.

Auch wenn der weltweit erste Radausflug im Juni 1817, ein historisches Ereignis, gänzlich unspektakulär und ohne Publikum verlief - die Erfindung schlug ein. Drais’ Laufmaschine verbreitete sich rasch in Europa. Da er als freigestellter Beamter keine Nebentätigkeit als Unternehmer anfangen durfte, konnte Drais keine eigene Manufaktur für sein Rad aufbauen. Aber findige Tüftler kopierten sehr rasch seine Idee. Man schätzt, dass zwischen 5000 und 10.000 solcher Laufräder - meist aus Eschenholz gebaut - in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unterwegs waren. Gesteuert von jungen, adlige Männern, die sich ein solches Gefährt leisten konnten. Ihre Räder wurden als Knochenschüttler verspottet, was nicht von ungefähr kam, denn die Straßen hatten tiefe Löcher und Furchen. Da fuhr man lieber auf den Bürgersteigen und verschreckte die Fußgänger. Hinzu kam, die meisten der 25 Kilo schweren Laufmaschinen hatten keine Bremsen. Es passierten Unfälle, die Fußgänger fühlten sich nicht mehr sicher und protestierten. So endete der Spaß 1818 mit einem Fahrverbot auf Bürgersteigen, das im Grundsatz bis heute gilt.

Der Durchbruch gelang dem Fahrrad damals noch nicht, und es bewegte sich die folgenden 50 Jahre auch kaum etwas in der Entwicklung. Die Laufmaschine blieb ein teures Spielzeug reicher Leute. Dann wurde das Velociped mit Tretkurbeln am Vorderrad erfunden, der Franzose Pierre Michaux präsentierte ein solches Zweirad 1867 auf der Weltausstellung in Paris. Es folgte das Hochrad. Damit kam man zwar flott vorwärts, aber es war ein gefährliches Unterfangen, es gab zahlreiche Kopfstürze. Also stieg man wieder um auf das Niederrad, mit zwei gleich großen Rädern. Und nun ging es Schlag auf Schlag, Dunlop erfand den Luftreifen im Jahr 1888, dann kam die Kraftübertragung durch die Kette. Ein Ausstattung, die bis heute üblich ist.

Nach 1900 avancierte das Fahrrad immer mehr zum Gefährt für die breite Bevölkerung. Hergestellt in Massenproduktion, so eröffnete beispielsweise 1896 in Mannheim das Drais-Fahrradwerk. War das Radfahren bislang ausschließlich Männern vorbehalten, stiegen um die Jahrhundertwende auch die ersten Frauen in den Sattel. Mit reichlich Gegenwind, denn es galt als unschicklich, gegen die Natur der Frau, gar gebärfeindlich, auf dem Rad zu sitzen. Die langen Röcke waren komplett unpraktisch, sie verfingen sich in den Speichen, aber die Etikette schrieb vor, dass nicht mal die Knöchel sichtbar sein durften. Doch die Emanzipation war nicht mehr aufzuhalten, mit der Zeit eroberten die Frauen das Rad, sie legten ihr Korsett ab und radelten in Pumphosen.

Mit der Erfindung des Autos gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann der Bedeutungsverlust des Fahrrads. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, im deutschen Wirtschaftswunder, wurde es mehr und mehr zum Gefährt für Kinder und arme Leute deklassiert. Lediglich der Radrennsport konnte die Menschen noch begeistern, und die deutschen Helden der 60er Jahre hießen Altig. Die Brüder Rudi und Willi Altig, Rudi, der Straßen-Weltmeister auf dem Nürburgring von 1966, ist letztes Jahr verstorben. "Ohne das Fahrrad gäbe es mich nicht", sagt Willi Altig und lacht. Noch heute, mit 82 Jahren, ist er Mitglied im traditionsreichen Mannheimer Radsportverein "Endspurt". Balsam für die Seele, das sei das Radeln für ihn, erzählt er und fährt heute gut 3000 Kilometer im Jahr. Dass man das Rad inzwischen wieder schätzt, das freut Altig. Aber eines schmerzt ihn dann doch, nämlich dass die Tour de France 2017 nicht nach Mannheim kommt, sondern nach Düsseldorf: "Es wäre doch so passend zum 200-Jahre-Jubiläum gewesen!"

In den letzten Jahrzenten feiert das Fahrrad ein regelrechtes Comeback. Manche meinen, die Ölkrise in den 70er Jahren, damit einhergehend das Aufkommen der Umweltbewegung, markierte den Beginn des erneuten Rad-Aufschwungs. Dazu kamen die Fitnesstrends aus den USA in den 80er Jahren, etwa das Mountainbike als neues Sportgerät. Heute wird das Fahrrad vielseitig genutzt - als Lastenträger, Freizeitspaß, Fitness- und Sportgerät. Den Boom befördert nicht zuletzt auch die wachsende Umweltbelastung durch das Auto: Staus, Lärm und Abgase prägen in vielen Städten das tägliche Bild. Die autogerechte Stadt ist ein Auslaufmodell, und eine Alternative bietet - neben öffentlichem Nahverkehr - das Fahrrad.

Kommunen bemühen sich, die Wege attraktiver für Radler zu gestalten. So gibt es Straßen, in denen Fahrräder Vorrang haben, Radwege werden ausgebaut, Mieträder an Bahnhöfen und anderen zentralen Stellen platziert. Neuen Schwung in das Thema Mobilität bringt das E-Bike - gerade auch für Berufspendler. In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits die ersten Fahrradautobahnen - frei von Ampeln, Autos und Fußgängern.

Im Bewusstsein junger Leute gilt das Auto nicht mehr selbstverständlich als Statussymbol. Wozu auch ein eigenes Auto in der Stadt, wo es kaum Parkplätze gibt? Das Fahrrad avanciert für manche gar zum Kultobjekt, am besten individuell passend zusammengebaut, in schickem Design. Vielleicht mit Bambus-Rahmen oder im Retro-Look (siehe Seite 4).

200 Jahre Fahrrad, und der Boom scheint noch lange nicht vorbei. "Das Fahrrad wird auch dann noch ein wichtiges Fortbewegungsmittel sein, wenn das Auto mit Verbrennungsmotor längst ausgedient hat", so die Prognose von Thomas Kosche, Projektleiter der Jubiläums-Ausstellung im Technoseum Mannheim (noch bis 25. Juni). Wer weiß, vielleicht wird es ja so kommen. Sicher ist, bis dahin bleibt noch viel zu tun, um die Städte so radfreundlich zu gestalten, dass das Fahrrad für mehr Menschen eine echte Alternative zum Auto wird. Das Jubiläum bietet da einen willkommenen Anlass, das Geburtstagskind sowie das Thema Mobilität stärker in den Fokus zu rücken.