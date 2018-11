Von Stephan Brünjes

Broadway, Ecke 23. Straße beim Flat᠆iron-Building: Der Verkehr schiebt sich stockend vorbei am berühmten Hochhaus mit der markanten Bügeleisen-Form. Kleinwagen, Trucks, Straßenkreuzer - ein endloser Strom aus Blech und Gummi, brummend, hupend, von aufheulenden Polizeisirenen übertönt. Da hinten - endlich - ein gelber Punkt. Schnell die Hand hoch, Touristenfinger fuchteln durch die Luft wie die eines Strebers in der Schule.

Wenige Meter weiter vorn: Noch ein Arm oben, mit zwei Fingern wie abgeknickte Antennen. Ein New Yorker, der mit dieser aufreizend lässigen Geste den gelben Punkt ergattert - das Taxi. Gut, dass gleich ein weiteres um die Ecke biegt und hält. Tür auf und einsinken in die abgewetzte Kunstleder-Rückbank - so tief wie einst in der Turnhalle auf einer Weichbodenmatte.

Im Taxi gibt’s gratis ein stöhnendes Ächzgeräusch der Stoßdämpfer dazu. So beginnt für viele Big Apple-Besucher die Fahrt in einer der Kult-Kisten namens "Yellow Taxi", im Volksmund "Cab".

Taxifahren in New York: Taxis ordert man fast immer per Handzeichen am Straßenrand. Taxistände wie bei uns gibt es nicht. Die Fahrpreise sind gestaffelt in Grundgebühr (2,50 Dollar), 40 Cent für jede Fünftel Meile, 40 Cent für jede Minute, in der das Taxi steht oder sehr langsam fährt. Hinzu kommt wochentags ein Zuschlag (1 Dollar) zwischen 16 und 20 sowie ein Nachtzuschlag (50 Cent) zwischen 20 und 6 Uhr. Außerdem zahlt der Fahrgast die Maut für Brücken und Tunnel. www.yellowcabnyctaxi.com oder www.nyc.gov/tlc.

Da sitzt man nun, ein bisschen wie im rollenden Beichtstuhl, hinter der schuss-sicheren Bankschalter-Scheibe, die die Rückbank vom Fahrer trennt. Sagt das vorher sorgfältig auswendig gelernte Reiseziel ("Chrysler-Building, please") durch den Sprech-Spalt und ist gespannt, ob der Taxifahrer ("Cabbie" im New Yorker Slang) es versteht oder ob’s ein eingewanderter Pakistani, ein Exil-Kasache oder Philippino ist, der in kaum verständlichem Englisch antwortet, wahlweise mit der von rollenden Rs geprägten russischen Variante oder asiatischem Fistel-Falsett.

"Ah, Chrysler", raunt dieser Cabbie freundlich, um postwendend in den Pöbelmodus umzuschalten: "Bloody Bastard, knock you off the street", brüllt er, stakkatohaft hupend. Von der Straße schubsen will er den Laster, der ihm am Empire State Building die Vorfahrt nimmt, jetzt die Sicht versperrt und das Taxi mit Dieselschwaden vollpumpt.

Doch augenblicklich ist der schnurrbärtige Chauffeur wieder gut gelaunt, denn er macht diesen Job offenbar gern - zwölf Stunden am Tag: Entweder von 5 Uhr morgens bis 17 Uhr fährt Akturk Ertugnur oder - so wie heute - die ab 17 Uhr beginnende Nachtschicht, erzählt der 58-jährige türkischstämmige Fahrer mit lustig funkelnden Augen. Seit mehr als 25 Jahren hinterm Steuer, etwa 100 000 Kilometer schafft er pro Jahr - trotz Dauerstaus in den Straßenschluchten und den immer wieder querenden und zum Halten zwingenden Ameisenstraßen der Fußgänger, so wie jetzt auf der Fifth Avenue, Ecke 42. Straße.

Hertz hatte die Idee

Zeit genug für Akturk, ein wenig aus seinem Leben zu erzählen. Nein, nicht den mitleidheischenden Cabbie-Evergreen (geflohen aus der Heimat, studierter Ingenieur, keine Zulassung in den USA, daher Taxi-Fahrer, alle Einnahmen an die Familie in der Heimat), sondern Storys eines Big Apple-Steuermanns: Über New Yorks Shopping-Touristen, von denen Akturk beim Einsteigen manchmal minutenlang gar nichts sieht, weil sie versuchen, zuerst mal ihre 27 Einkaufstüten zuerst in die Rückbank zu pressen. Oder Leute, die sich am Straßenrand um den Platz im Taxi prügeln: "Dann fahr ich lieber gleich leer weiter!". Am liebsten hat Akturk die seltenen "Lottogewinn-Fahrten" - Leute, die er aus Manhattan rauskutschieren darf in die Außenbezirke New Yorks. Das bringt Geld und Tapetenwechsel.

Wohl in keiner anderen Weltstadt prägen Taxis das Stadtbild so prominent wie in New York - vor allem durch ihre Einheitsfarbe. Sie ist Standard seit genau 100 Jahren, eingeführt von John Hertz. Er gründete am 1. Dezember 1915 die Firma "Yellow Cab" und ließ seine Taxis sämtlich in Post-Gelb lackieren. Warum, ist unklar. Weil seine Frau diese Farbe wollte, lautet eine Legende, die andere nennt eine Studie der Uni Chicago, derzufolge gelbe Autos im Verkehrsgewusel am besten zu erkennen seien.

Egal wie - mit diesem Konzept wurde Hertz - lange bevor er seine Autovermietung gründete - schnell zum Taxi-Marktführer in Manhattan, ließ die vor 1915 schon zugelassenen, meist grün und rot gepunkteten Taxis bedeutungslos werden. Etwa 13.000 Yellow Cabs kurven heute durch die Häuserschluchten - längst haben viele Taxifirmen die Farbe übernommen.

Als offizielle "Cabs" zu erkennen sind sie alle am "Medaillon", einer auf die Motorhaube genieteten oder geschweißten, bierdeckelförmigen Plakette, vergeben von New Yorks Taxi Commission. Lizenzen, die meist vererbt werden. Kommt mal eine in die Versteigerung, bringt sie oft bis zu 300.000 Dollar.

Alle paar Jahre versucht´s mal ein Cabbie ohne Lizenz, so wie Ray Kottner. Er sagte sich 2006 nach über 50 Jahren von Taxi-Kommission und Taxi-Unternehmern los, fuhr Gäste umsonst und bat um eine Spende - mindestens 20 Dollar. Anders als der vergnügte Akturk zählte Ray zur Spezies der von New Yorkern so getauften "Crabby Cabbies" ("mürrische Fahrer") - vor allem wegen seiner markigen Sprüche: "Taxifahren in New York ist wie eine schlechte Ehe: Entweder du steigst rechtzeitig aus oder du hältst die Klappe!"

Aussteigen musste Kottner 2007 selbst - gezwungenermaßen: Die strenge Kommission ließ sein "Taxi for free" beschlagnahmen und die die Gratis-Touren zeitweilig verbieten. Doch der über Achtzigjährige gab nicht auf, blieb der bunte Vogel unter New Yorks Cabbies. Mit riesigen Reklame-Dachreitern auf seinem Taxi wollte er den New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg bewegen, US-Präsidentschaftskandidat zu werden. Als dieser ablehnte, plakatierte Kottner um: "Bloomberg macht´s nicht, also wählt Taxi-Ray!", schrieb er auf sein in die Jahre gekommenes Taxi der Marke "Checker".

Eine Legende, dieses robuste Oldie-Taxi mit charakteristisch karierter ("chequered") Bauchbinde, Mitte der 50er Jahre entwickelt vom russischen Einwanderer Morris Markin, resistent gegen die vielen Schlaglöcher in New Yorks Straßen. Aber auch durstig: 20 Liter auf 100 Kilometer. Daher mussten die letzten Checker-Modelle Ende der 90er Jahre auf Druck der Stadtverwaltung verschwinden und werden seitdem peu a peu durch spritsparendere Modelle ersetzt. Der dickschiffige, schaukelnde Chevrolet Caprice ist ebenfalls fast verschwunden - wer heute in New York den Arm am Bordstein für ein Taxi hebt, der stoppt nicht selten einen Hybrid-Toyota.

Versuchen wir’s doch noch mal. Diesmal mit cool in die Höhe gereckten Antennenfingern am Central Park. Prompt stoppt noch so ein fast ausgestorbener Taxi-Klassiker im Straßenkreuzer-Look der Fünfziger: Der Ford Crown Victoria - kurz "Vic". Die Rückbank piccobello sauber, es riecht nach Parfüm, Lichterketten blinken unterm Dach und auf der Hutablage liegt Kunstschnee. "Hello, Miss America!", begrüßt der Fahrer strahlend meine Begleiterin. Und löst das Staunen seiner Fahrgäste schnell auf, stellt sich vor als "Cupid Cabbie", also "Amors Taxifahrer".

Bürgerlich heißt er Ahmed Ibrahim und betreibt eine rollende Partnervermittlung. Gekuppelt wird hier nicht im Fußraum, sondern im Heck. Drauf gekommen ist der 1980 eigenwanderte Exil-Ägypter, weil sich immer wieder unglücklich Verliebte, gerade Verlassene und Dauer-Singles bei ihm ausweinten. 2004 begann er, deren Telefonnummern zu notieren. Weit mehr als 1000 hat er inzwischen und gibt sie weiter an andere einsame Herzen. "Sogar ein paar Ehen habe ich schon gestiftet."