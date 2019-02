Viele Kinder leben in Äthiopien in größter Armut (l.u.). Dieser Junge allerdings hatte Glück, er kommt täglich ins MCRC (l.o.). Die meisten benötigen neue Kleidung (r.o.). Auch Unterricht bekommen sie dort. Fotos: Baumann

Von Julie Dutkowski

Es gibt Geschichten, die sind so schlimm, dass sie kaum zu ertragen sind. Geschichten von Kindern, die so schwer traumatisiert sind, dass es schwerfällt, nicht die Hoffnung zu verlieren. In Äthiopien, einem Land, das bis heute gezeichnet ist durch Hungersnot und Bürgerkrieg, leben Millionen Kinder, die Opfer von Armut, Gewalt oder unzureichender oder falscher medizinischer Versorgung geworden sind.

Einen Lichtblick in diesem Elend bietet Jutta de Muynck. Die Deutsche aus Münster gründete 2006 ein Rehabilitationszentrum für traumatisierte Kinder und Mütter in Addis Abeba. Ihr Mother and Child Rehabilitation Centre (MCRC) kümmert sich um deren Ernährung, bietet Kindern eine Schulausbildung, medizinische Versorgung, sowie Therapiemöglichkeiten.

Da ist etwa der kleine Tamer (Name von der Redaktion geändert), ein ruhiger Junge mit ernsten großen Augen. Er wurde von seinen Eltern mit einer glühenden Eisenstange verprügelt. "Als er ins MCRC kam, schafften es fünf Männer kaum, ihn festzuhalten", erzählt Isabelle Baumann. Die Heidelbergerin reiste vergangenen Sommer zwei Wochen lang in die äthiopische Hauptstadt, um sich ein Bild von der Arbeit der Nichtregierungsorganisation zu machen. Sie möchte aufmerksam machen auf die Einrichtung, die so vielen Kindern und Frauen geholfen hat.

Durch die Dürren, die Äthiopien seit acht Jahren immer wieder heimsuchen, sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 20 Millionen Menschen von Hunger bedroht - ein Fünftel der rund hundert Millionen Einwohner. Jedes vierte Kind ist unterernährt. 2016 wurde das ostafrikanische Land erneut von einer anhaltenden Dürre gebeutelt, der schlimmsten seit 50 Jahren. Sie weckte Erinnerungen an die schlimme Hungersnot der 1980er Jahre, die fast eine Million Menschen das Leben kostete.

Mit 80 Kilogramm Hilfsgütern im Gepäck, darunter vier große Taschen und Koffer mit Kleidung, flog Isabelle Baumann vergangenen Juni von Deutschland nach Addis Abeba. Sie betreibt in Heidelberg ein Fitness-Studio und sammelte dort alles, was sie als Spenden mitnehmen wollte.

Ein bunt bemaltes Tor trennt das MCRC vom Elend der Millionenstadt. "Im kleinen Hof des Zentrums wurden wir gleich von ein paar neugierigen Kindern begrüßt", erinnert sich Baumann. "Was mir positiv aufgefallen ist: Alle Kinder, egal welchen Alters, scheinen sich ihrer besonderen Situation und ihres Glücks, hier aufgenommen worden zu sein, bewusst zu sein." Die Geschichten, die De Muynck der Heidelbergerin bei ihrem Besuch erzählte, bewegten diese emotional zutiefst. "Ich hoffte, dass ich das aushalte", so Baumann. Die Kinder seien respektvoll, höflich und liebevoll miteinander umgegangen. "Sie nehmen sich in den Arm, sind nicht aggressiv, obwohl viele entsetzliche Schicksale hinter sich haben."

160 Kinder leben derzeit im MCRC, 80 Mütter, und sechs Väter. "Man muss auch die Väter einbinden, wenn die Familie zusammen bleiben kann und will." 50 Kinder übernachten hier, die anderen sind tagsüber in der Einrichtung und kehren abends in ihre Familien zurück.

22 Mitarbeiter hat die Organisation inzwischen, die einmal ganz klein angefangen hat. Alles begann damit, dass Jutta De Muynck, Kunsterzieherin in einem Krankenhaus, auf dem Rückweg aus Eritrea ihren späteren Mann traf. Er arbeitete für Toyota in Addis Abeba. Die beiden zogen in die äthiopische Hauptstadt. "Jutta De Muynck wohnte zunächst mit ihrem Mann Chris allein in einem großen Haus in Addis. Sie hätte ein entspanntes Leben führen können", so Baumann.

Während De Muynck an der deutschen Botschaftsschule unterrichtete, wurde sie mit dem Elend in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft konfrontiert. Für sie stand bald fest: Sie musste etwas tun. Als die erste Frau mit ihren zwei Kindern auf dem Arm und einem Baby auf dem Rücken vor ihrer Tür stand, konnte sie nicht anders und nahm sie auf. "Danach gab sie innerhalb kürzester Zeit zwölf Müttern und deren Kindern in ihrem eigenen Haus Raum, Essen, Kleidung und Bildung." Ihr Haus und ihren Garten hatte sie auf die Hälfte zusammengestrichen, den Rest stellte sie den Kindern und deren Müttern zur Verfügung. Und es wurden immer mehr.

Kurzerhand ließ De Muynck Container im Hof aufstellen, in denen Unterricht stattfinden konnte. Als die Zahl der Teilnehmer auf 64 wuchs, mietete De Muynck ein Haus an, baute es etwas um und so startete das MCRC. Ein weiteres Gemeinschaftshaus kam dazu und zusätzlich wurden 23 kleine Hütten angemietet, in denen Mütter und Kinder angstfrei leben können.

Denn das ist nicht selbstverständlich. "Die meisten Frauen, die ins MCRC kommen, wurden vergewaltigt, erniedrigt, in jeder Hinsicht misshandelt." HIV-infizierte, schwangere Mütter bringt De Muynck, die Tag und Nacht im Einsatz ist, zur Entbindung ins Krankenhaus, damit dort ein Kaiserschnitt gemacht wird und so die Chance steigt, dass das Kind kein HIV bekommt.

Täglich werden im MCRC 250 Menschen dreimal am Tag mit Essen versorgt. "Lehrer und Therapeuten arbeiten den ganzen Tag oft im Einzelunterricht mit den Kindern", erzählt Baumann. Mehrmals täglich sind Fahrten zu den Kliniken nötig, denn die meisten der Bewohner leiden unter schweren Krankheiten. Vor allem HIV-infizierte oder aidskranke Mütter und ihre Kinder brauchen intensive Betreuung. Die Behandlungen kosten Geld. Sehr viel Geld.

Pro Monat benötigt das MCRC etwa 20.000 Euro. Im Moment reichen die finanziellen Mittel noch für sechs Monate, doch es fehlt an Patenschaften, an kontinuierlicher Finanzierung, Einzelspenden und an Engagement für weitere Spendenaufrufe.

Gebraucht wird die Hilfe auch für eine möglichst gute Bildung der Kinder. "Alle haben besondere Fähigkeiten, die auch genutzt und gefördert werden", berichtet Baumann. Dafür stehen eine Tanzlehrerin, ein Musiklehrer, eine Kunsttherapeutin und ein Sportlehrer zur Verfügung. De Muynck ermutigt ihre Schützlinge auch, die Aufnahmeprüfung auf einer Privatschule zu versuchen. Nicht immer gelingt das, manchmal müssen Kinder die Schule auch wieder verlassen, weil sie zu aggressiv sind. Doch aufgegeben wird bei MCRC niemand. "Dann kommt eben ein neuer Anlauf, eine neue Therapie, eine weitere Aufnahmeprüfung", sagt Baumann.

Auch Tamer, dem mit der Eisenstange verprügelten Jungen, geht es inzwischen wieder besser. "Ein hochambitionierter Perkussionist und der Leiter des im MCRC gegründeten Kinderzirkus schafften es, den Jungen aus seiner inneren Isolation zu holen, ihn fast davon zu befreien", erzählt Baumann. Es sind Geschichten wie diese, die die Hoffnung nicht schwinden lassen in Addis Abeba.

Info: Das MCRC hat das deutsche Spendensiegel. Informationen auf www.mcrc-addisababa.org