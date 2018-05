Markant: Die Independence Hall am Tel Aviver Rothschild Boulevard, wo David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 die Israelische Unabhängigkeitserklärung verkündete. Hier wohnte zunächst Meir Dizengoff, der erste Bürgermeister Tel Avivs (Reiterstandbild rechts). Foto: Heribert Vogt

Von Heribert Vogt

Während im Umfeld des 70-Jahr-Jubiläums der Staatsgründung Israels der Antisemitismus in Deutschland wieder ein Riesenthema ist - von gewalttätigen Attacken bis zum Echopreis-Skandal -, wird man als Deutscher in Israel freundlich empfangen. Dennoch hat man natürlich den Holocaust im geistigen Gepäck. Und die Beklemmung legt man auch bei einer Reise durch das Heilige Land nicht ab. Obwohl Israel einige Flugstunden entfernt ist, bleibt seine Geschichte dem Besucher doch stets ganz nah.

Aber die Menschen verschärfen diese Gefühle in keiner Weise. Bei Gesprächen wird häufig sogar Deutsch gesprochen, offenbar haben viele Israelis schon in Deutschland gelebt oder gearbeitet. Selbst am heikelsten Ort der Reise, in Yad Vashem in Jerusalem, der bedeutendsten Holocaust-Gedenkstätte des Landes, gibt es so etwas wie eine Oberflächennormalität für Deutsche.

Aber auch wenn man sich dort im internationalen Besucherstrom anonym bewegen kann, so werden einem doch auf Schritt und Tritt die unsagbaren deutschen Verbrechen so multimedial wie hautnah vor Augen geführt. Auch ein alter Bekannter aus Deutschland, der frühere Großkritiker Marcel Reich-Ranicki, berichtet via Bildschirm von den katastrophalen Zeiten. Obwohl ein Israeli gerade gesagt hat, dass bei den Deutschen der Nachkriegsgenerationen von Schuld keine Rede mehr sein könne, rollt hier doch eine Woge von Schuldgefühlen auf einen zu, die einen flüstern lässt, bevor man doch wieder in der Lage ist, vernehmbar deutsch zu sprechen.

Beklemmend: Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. In der Halle der Erinnerung sind die Namen der 22 größten Konzentrationslager in den Boden eingraviert. Foto: Heribert Vogt



Dieses Erlebnis kann man auch außerhalb von Yad Vashem nicht vergessen. Selbst nicht im angespannten Nahost-Konflikt, der jüngst durch Donald Trumps Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels wie durch die schlimmen Ereignisse am Gazastreifen angeheizt wurde. Zugleich befindet sich Israel mit Syrien und dem Libanon im Kriegszustand. Und auch die bis zu acht Meter hohe Mauer zu den Palästinensischen Autonomiegebieten wirft lange Schatten - ein friedliches Zusammenleben scheint auf lange Sicht ausgeschlossen. Aber trotz aller Kritik an der israelischen Politik steht für den deutschen Besucher fest, dass Israel eine gesicherte Zukunftsperspektive haben muss.

Bei der Ankunft in Tel Aviv ist man erst einmal überrascht von diesem weltoffenen und quirligen New York des Nahen Ostens am relaxten Mittelmeerstrand. Wo eine jüdische Siedlung erst 1909 ihre Anfänge in der Dünenlandschaft hatte, bilden heute viele Hochhäuser eine imposante Skyline. Und am Stadtrand haben sich massiv IT-Firmen wie Microsoft niedergelassen - Israel ist heute auch ein Hightech-Land.

In der City von Tel Aviv finden sich bis heute viele deutsche Spuren. Allein die zum Unesco-Weltkulturerbe erklärte "Weiße Stadt" umfasst rund 4000 Gebäude im Bauhausstil. Sie wurden von den vielen Architekten errichtet, die in den 1930er Jahren wegen ihrer jüdischen Abstammung vor der Nazi-Verfolgung aus Europa geflohen waren. Und bauhausmäßig erscheint auch die heutige Independence Hall am Rothschild Boulevard, in der David Ben-Gurion vor 70 Jahren - am 14. Mai 1948 - die Unabhängigkeit des Landes ausrief. Nach dem jüdischen Kalender hat Israel das Jubiläum der Staatsgründung bereits gefeiert.

Verbindend: Der jüdische Friedhof am Ölberg in Jerusalem (links) diente dem amerikanischen Architekten Peter Eisenman als Inspirationsquelle für das Berliner Holocaust-Mahnmal (rechts). Foto: Heribert Vogt​

Auch an der nördlichen Mittelmeerküste stößt man oft auf Verbindungen nach Deutschland. So findet man im modernen Haifa noch Spuren der "German Colony". In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten hier Mitglieder der Tempelgesellschaft aus Württemberg die Deutsche Kolonie gegründet - ähnlich wie in Tel Aviv und Jerusalem -, die einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor darstellte.

Und ebenfalls an der Bucht von Haifa liegt die alte Kreuzfahrerfestung Akko aus dem Mittelalter, die dortige Altstadt zählt zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Zitadelle enthält Räume aus der Zeit der Kreuzzüge im 12. und 13. Jahrhundert, die vom "christlichen Abendland" und damit auch von deutschen Gebieten ausgingen. Im Jahr 1190 gründeten hier Kaufleute aus Lübeck und Bremen den Deutschen Orden als Hospitalgemeinschaft. Später wurde in Akko die Al-Jazzar Moschee erbaut, sodass heute in der Stadt die extrem wechselvolle Geschichte Palästinas zum Ausdruck kommt. Wo sich einst über längere Zeit christliche Kreuzfahrer behaupteten, leben nun Moslems und Juden eng beieinander.

Währenddessen ist das Christentum im östlichen Galiläa stark präsent. Namen wie See Genezareth scheinen dem Besucher aus Deutschland seit den frühesten Jahren in die Kindheit. Der große See zwischen grünen Hügeln erinnert an den Bodensee. Auf dem Berg der Seligpreisungen an seinem Nordufer, wo Jesus die Bergpredigt gehalten haben soll, wimmeln Menschen vieler Nationalitäten, Afroamerikaner etwa singen berührende Gospelsongs und tanzen dazu.

Ohne Scheu: Auch als Deutscher kann man heute mit geliehener Kippa gläubigen Juden beim Gebet an der Klagemauer in Jerusalem über die Schulter schauen. Foto: Heribert Vogt



Viel los ist auch rund um die riesige katholische Verkündigungsbasilika in Nazareth, wo die größte arabische Gemeinde in Israel lebt. In der äußeren Wandelhalle der Kirche sind Marienbilder aus aller Welt angebraucht, darunter das bescheidene Bild "Patrona Germaniae", in dem Deutschland noch geteilt erscheint. Und im Tal des Jordan, über dessen Mitte die jordanische Grenze verläuft, begegnet man einem weiteren christlichen Highlight, denn an seinem Ufer lassen sich viele Menschen ins Wasser tauchen - und ahmen so die Taufe Jesu nach.

Nördlich des Sees Genezareth, nahe dem Libanon und den Golan-Höhen, trifft man in der Bergstadt Safed, einer der vier heiligen jüdischen Städte in Israel, auf ein Zentrum kabbalistischer Mystik. In den Synagogen erfährt man etwa von historischen Verbindungen zur Jüdischen Gemeinde Worms. Für Safed hat auch die Popsängerin und Kabbala-Anhängerin Madonna ein Faible. Und von hier stammen Persönlichkeiten wie der palästinensische Präsident Mahmud Abbas oder die Sängerin Esther Ofarim, die noch im Februar ein Konzert in Hamburg gab.

Safed gibt einen Vorgeschmack auf Jerusalem, das - im Gegensatz zu den modernen Städten am Mittelmeer - ganz von Spiritualität, von den verschiedenen Religionen und Kulturen, durchdrungen ist. Beherrscht wird das Panorama der Metropole vom islamischen Felsendom mit seiner Goldkuppel auf dem Plateau des Tempelbergs - nach Mekka und Medina der drittheiligste Ort für Moslems.

Am Rand des Areals befindet sich die Klagemauer als der heiligste Ort der Juden - sie bildet die Westwand des Plateaus, auf dem einst der von den Römern zerstörte Jerusalemer Tempel stand. In nur geringer Entfernung kommt für das Christentum noch das große Heiligtum der Grabeskirche hinzu, und zwar an der überlieferten Stelle der Kreuzigung wie auch des Grabes Jesu. Und nahebei befindet sich die deutsche evangelische Erlöserkirche, die am 31. Oktober 1898 - also am Reformationstag - durch den deutschen Kaiser Wilhelm II. und seine Frau Auguste Victoria eingeweiht wurde.

Die Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem stellte für das Mahnmal in der deutschen Hauptstadt ihre Namenssammlung ermordeter Juden zur Verfügung. Fot: Heribert Vogt​​

Selbst an der Klagemauer ist es auch Deutschen erlaubt, mit Kippa den jüdischen Gläubigen ganz nahe zu kommen und bei deren intensiven Gebeten über die Schulter zu schauen - bis hinein in die Mauerritzen mit den zahlreichen Gebetszetteln. Hautnah miterleben kann man sogar die hier gefeierten Bar Mitzwa-Rituale samt Musik und Tanz, bei denen jüdische Jungen im Alter von dreizehn Jahren die religiöse Mündigkeit erlangen.

Der dem Tempelberg gegenüber liegende Ölberg mit dem Garten Gethsemane ist wiederum eine stark christliche Domäne. Oberhalb befindet sich die evangelische Himmelfahrtkirche mit einem Hospital. Die Errichtung beider Einrichtungen, die bis heute genutzt werden, geht ebenfalls auf den Besuch des deutschen Kaiserpaares im Jahr 1898 zurück. Von der Höhe des Ölbergs hat man einen sensationellen Blick über das Kidrontal zum Felsendom - er soll das weltweit am meisten fotografierte Motiv sein.

Kaum weniger eindrucksvoll ist der uralte jüdische Friedhof am unteren Hang des Ölbergs. Er soll dem amerikanischen Architekten Peter Eisenman als Inspirationsquelle für den Bau des so bedeutenden Holocaust-Mahnmals in Berlin gedient haben - die ähnliche Struktur liegt auf der Hand. Und die Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem hat für das Mahnmal in der deutschen Hauptstadt ihre Namenssammlung ermordeter Juden zur Verfügung gestellt.

Angesichts der sich hier öffnenden Geschichtstiefe gerät man in einen kulturhistorischen Strudel, der einen durch die Jahrtausende bis zum ersten Tempel Salomos mitnimmt. Die jüdische Wüstenfestung Masada am Toten Meer kündet vom (vergeblichen) Kampf der Juden um ein selbstbestimmtes Leben bereits zu Zeiten des Römischen Reiches.

Es ist dann ein umso größerer Schock, wenn man von Jerusalem aus das benachbarte Bethlehem mit der Geburtskirche Jesu besucht, denn da ist die mächtige israelische Abgrenzungsmauer zu dem Palästinensischen Autonomiegebiet zu passieren - eine üble Trennung, die in Deutschland nur allzu gut bekannt ist. Da tritt schon mal leicht die große Geschichte des Landes mitsamt allen deutschen Taten und Untaten hinter den Trümmerregen an Feindschaft im brennenden Nahost-Konflikt zurück, der sich gerade in diesen Tagen wieder verschärft.