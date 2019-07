Als Neil Armstrong 1969 den Fuß auf den Mond setzte, war über den Erdtrabanten vieles noch unbekannt. In den vergangenen 50 Jahren haben Forscher einige bahnbrechende und kuriose Erkenntnisse über den Mond gewonnen:

Der Mond in Zahlen 1,27 Sekunden dauert es, bis ein Flugsignal auf der Erde ankommt. 4 Zentimeter pro jahr wächst die entfernung zwischen Erde und Mond. 29,53 Erdtage braucht der Mond für eine Drehung um sich selbst. 50 Raumsonden haben sich bisher auf die weite Reise dorthin gemacht. 233 Grad kalt kann es auf der Schattenseite des Mondes werden, auf der Sonnenseite hingegen bis zu 123 Grad warm. 400 Kilogramm Mondgestein lagern auf der Erde - von Raumfahrern gesammelt. 3476 Kilogramm misst der Mond im Durchmesser - die Erde 12 765 Kilometer. 384400 Kilometer ist der mittlere Abstand zwischen Mond und Erde. 4,5 Milliarden Jahre liegt die Entstehung des Erdtrabanten zurück.

Eisvorräte: Der Mond ist nasser als gedacht. Zu Zeiten des Apollo-Programms galt er als knochentrocken. 1994 lieferte die Nasa-Sonde "Clementine" Hinweise auf Wasser in schattigen Kratern. Vor zehn Jahren hat dann die Mondmission in einem ewig finsteren Krater am Südpol des Erdtrabanten Wassereis nachgewiesen. Weitere Funde quer über den Mond folgten. Insgesamt gibt es auf dem Mond eine Wassermenge zwischen Bodensee und Kaspischem Meer, vermuten Experten. Woher das Mondwasser kommt, ist nicht eindeutig geklärt, und eine der Fragen für künftige Missionen.

Wasserfabrik: Von der Sonne zieht ein permanenter Teilchenstrom ins All. Dieser Sonnenwind besteht vor allem aus elektrisch geladenen Wasserstoff-Atomkernen und prasselt wegen des fehlenden Magnetfelds ungehindert auf den Mond. Wenn dort Einschläge von Mikrometeoriten Gestein aufschmelzen, wird Sauerstoff frei und verbindet sich mit dem Wasserstoff aus dem Sonnenwind zu Wasser - die Mengen sind allerdings winzig.

Erdähnlich: Die Apollo-Missionen haben rund 380 Kilo Mondgestein mitgebracht. Etwa die Hälfte davon ist analysiert. Mit Überraschungen: Das Mondmaterial ähnelt Erdkruste und Erdmantel sehr. Die Mondproben sind die wichtigste wissenschaftliche Errungenschaft der Apollo-Missionen.

Unfallprodukt: Die überraschende Ähnlichkeit von Mond- und Erdgestein warf die Frage nach der Entstehung des Mondes wieder auf. Heute gehen die meisten Forscher davon aus, dass eine Kollision eines ungefähr marsgroßen Himmelskörpers den Mond aus der jungen Erde herausgeschlagen hat.

Erdarchiv: Da es auf dem Mond keine Tektonik und keine Verwitterung gibt, ist er ein Archiv der Erdgeschichte. Wenn man etwas über die ferne Vergangenheit unseres Planeten wissen möchte, ist der Mond also der Ort der Wahl. So lässt sich beispielsweise an Einschlagkratern ablesen, wann der kosmische Beschuss mit Meteoriten im inneren Sonnensystem so weit abgenommen hatte, dass er die Entstehung von Leben erlaubt hat.

Rohstoffe: Der Mondboden enthält einige Rohstoffe wie Metalle, deren Export zur Erde allerdings nicht wirtschaftlich wäre. Rohstoffe könnten interessant für die Nutzung auf dem Mond selbst sein, sagen Experten. Wenn man etwa Wasser aus dem Aufschmelzen des Mondgesteins gewinnen will, bekommt man Stoffe wie Aluminium gleich mit. Und der Mondboden ist so etwas Ähnliches wie Zement. Das Baumaterial für eine Mondbasis dürfte also weitgehend vorhanden sein. Als Exportschlager könnte sich einzig das Edelgas Helium-3 entpuppen: Es ist ein begehrter Brennstoff für künftige Kernfusionskraftwerke.

Mondstaub: Mondstaub, Regolith genannt, ist ungesund. Die Astronauten berichteten von Atemwegssymptomen wie Niesen, Halsschmerzen und tränenden Augen. Harrison Schmitt sprach von "lunarem Heuschnupfen". Ursache waren winzige Partikel des Mondstaubs, die mit den Raumanzügen in die Raumfähre gelangten. Durch das Fehlen einer Atmosphäre und damit auch von Wind und Wetter sind Regolith-Partikel scharfkantig, nicht rundgeschliffen wie auf der Erde. In Laborversuchen mit Zellkulturen auf der Erde haben simulierte Regolith-Partikel Zellen getötet und Erbgutschäden ausgelöst - ähnlich wie Asbest.