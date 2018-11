Am Sonntag wanderten sie in Schottland den Loch Ness entlang, wie die Hilfsorganisation Walking With The Wounded (Mit den Verwundeten gehen) mitteilte. Fünf Männer und eine Frau waren im schottischen Dufftown gestartet und wollen durch England und Wales wandern, bis sie am 1. November am Buckingham-Palast in London ankommen. Der «Walk of Britain» soll auf die Arbeit der Organisation aufmerksam machen, die verwundete Soldaten unterstützt und deren prominentester Helfer Prinz Harry (30) ist.

Auf verschiedenen Etappen der Wanderung werden sich weitere Veteranen der Gruppe anschließen. Sie wollen unter anderem vier britische Berge in verschiedenen Landesteilen besteigen. Prinz Harry hatte Anfang des Jahres angekündigt, ein Stück des Wegs mit den Veteranen wandern zu wollen. Wann und wo er das tun wird, ist nicht bekannt. Harry verbringt des Sommer in verschiedenen Teilen Afrikas, um in Nationalparks beim Wildtierschutz zu helfen.

Harry unterstützt die Organisation seit ihrer Gründung. Er hat sich bereits an Expeditionen zum Nord- und Südpol beteiligt und war Schirmherr einer Tour zum Mount Everest. Während seiner zehnjährigen Zeit beim Militär war Harry zweimal in Afghanistan im Einsatz.