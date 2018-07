Vanessa Hudgens bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles. Foto: Paul Buck

Die 27-Jährige habe demnach am Valentinstag ein Foto auf Instagram gepostet, auf dem ein in den rötlichen Stein geritztes «Austin + Vanessa» zu lesen ist. Damit sind offenbar sie und ihr Freund, Schauspieler Austin Butler (24, «The Shannara Chronicles»), gemeint. Ein Sprecher des Coconino National Forests bestätigte am Dienstag (Ortszeit) dem Sender ABC, dass die Sache untersucht werde.

Es sei ein «häufiges» und «herausforderndes» Problem, dass Besucher des beliebten Ausflugsgebiets etwas in die Steine ritzten, sagte der Sprecher. Es sei aber schwer zu beweisen, da sie die Täter dabei normalerweise direkt erwischen müssten. Im schlimmsten Fall drohe ihnen eine Geldstrafe und sechs Monate Gefängnis. Hudgens hat das Bild den Berichten zufolge mittlerweile gelöscht.