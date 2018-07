«Wir möchten Euch Sasha Piqué Mebarak vorstellen», schrieb die Musikerin auf Twitter. Mit einem Klick wurden die Fans auf eine Kampagnenseite des Kinderhilfswerks Unicef weitergeleitet, auf der ein Foto des Babys zu sehen war.

Shakira und der spanische Fußballprofi Gerard Piqué (28) waren in der Nacht zum vergangenen Freitag zum zweiten Mal Eltern geworden. Der Bruder von Milan kam in einer Privatklinik in Barcelona zur Welt. Shakira («Waka Waka», «Hips Don't Lie») will noch in diesem Jahr auf Welttournee gehen.