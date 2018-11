Der gebürtige Karlsruher wächst bei seiner alleinerziehenden Mutter auf. 1982 besucht er die renommierte Otto-Falckenberg-Schule in München. Es folgt eine Karriere als Bühnenschauspieler. Ab 1991 ist Sebastian Koch regelmäßig in Fernsehfilmen zu sehen. Mit "Der Tanz mit dem Teufel - Die Entführung des Richard Oetker" schafft er den großen Durchbruch - und wird für sein beeindruckendes Spiel 2002 mit dem begehrten Grimme-Preis ausgezeichnet.

Viel Beachtung bekommt Koch auch für seine Leistung in "Das Leben der Anderen". Das Drama gewinnt 2007 den "Oscar" für den besten fremdsprachigen Film und ermöglicht seinem Hauptdarsteller fortan in zahlreichen internationalen Projekten mitzuspielen. 2013 ist er in einer tragenden Rolle in "Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben" zu sehen. Mit seiner Nebenrolle als Rechtsanwalt Dr. Vogel in Steven Spielbergs hochgelobtem Kalter-Kriegs-Drama "Bridge of Spies" baut Sebastian Koch seine internationale Karriere weiter aus.

Das Gespräch führte RNZ-Mitarbeiterin Alessandra Mattanza.





Herr Koch, erzählen Sie uns die Genese Ihrer Mitarbeit bei "Bridge of Spies - Der Unterhändler".

Steven Spielberg ließ über meine deutsche Agentur anfragen, ob ich dabei sein will. Eine diffizile Situation, denn ich war damals in einer französischen Produktion mit Daniel Auteuil ["Kalinka"; Anm. d. Red.] eingeplant, bei der die Dreharbeiten unter anderem in den Pyrenäen und in Tanger stattfanden. Wir hatten einen unglaublich straffen Drehplan. Insofern war es nicht so ganz einfach, die beiden Projekte unter einen Hut zu kriegen. Trotzdem hat es Spielberg möglich gemacht. Er machte feste Termine für mich. Das ist für die Amerikaner normalerweise nicht üblich. Aber nur so war das überhaupt machbar.

Sie spielen Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Vogel - eine schillernde Persönlichkeit.

Ja, ein toller Charakter. Das Adjektiv, das auf ihn am meisten zutrifft, ist Zuverlässigkeit. Er hatte sowohl in Ost- als auch in Westberlin eine Zulassung als Anwalt, was ihn für die Verhandlungen über den ersten Agentenaustausch zwischen den USA und der Sowjetunion prädestinierte. Durch diesen Fall ist er in das Metier erst so richtig reingekommen. Danach hat er an die 150 Agenten ausgetauscht. Später dann war er sehr aktiv im Freikaufen von Häftlingen. Er kam mit allen gut zurecht. Helmut Kohl, Helmut Schmidt, Herbert Wehner, Erich Honeker, sie alle mochten ihn. Allein diese vielen Persönlichkeiten, diese zwei so unterschiedlichen Systeme auszubalancieren erzählt schon viel über diesen Charakter. Leider gab es dafür im Film nur wenig Platz.

Dafür bräuchte man einen eigenen Film.

Stimmt, ich hatte mir gewünscht, dass die Figur ein bisschen mehr Raum bekommt. So steht seine Geschichte für die Frage, wie wichtig es für die DDR war, als Staat anerkannt zu werden. Die Bundesregierung versuchte damals, genau das zu verhindern. Erst 1972 wurde die DDR mit dem Grundlagenvertrag anerkannt. Bis dahin wurden Verhandlungen verweigert, so dass die Regierungen nicht miteinander sprechen konnten. Sie hatten keine Berechtigung dazu. Das ist im Film sehr schön herausgearbeitet. Bei aller Tragik hat das auch einen großen Humor, was für die Coen-Brüder spricht, die das Drehbuch geschrieben haben. Man redet miteinander, obwohl man nicht offiziell verhandeln darf. Das haben sie sehr schön umgesetzt. Es ist subtil erzählt, vieles spielt sich zwischen den Zeilen ab. Ich bin sehr begeistert vom Ergebnis.

"Bridge of Spies" spielt zum Teil dort, wo Sie seit 25 Jahren leben. Was macht für Sie den Reiz Berlins aus?

Im Vergleich zu Städten wie London und Paris ist in Berlin der Wettkampf und der Druck nicht so groß. Viele Menschen, die nach Berlin kommen, lieben die Entspanntheit der Stadt, die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren. Das bietet Berlin in einer sehr schönen Art und Weise.

Jetzt fehlt nur noch Los Angeles auf Ihrer Arbeits-Landkarte.

Los Angeles ist eine ganz andere Welt. Ich fühle mich in Städten am wohlsten, die europäische Wurzeln haben. Zum Beispiel New York oder San Francisco. Es geht mir um die Verbundenheit mit der großen Geschichte. Das fehlt mir in Los Angeles ein bisschen.

Und wenn es Rollenangebote gibt?

Das Tolle ist, die kommen ja grade alle nach Berlin (lacht). Abgesehen davon, wenn es eine gute Rolle ist, dann bin ich natürlich sofort dabei. Ob das nun in Grönland ist oder Los Angeles, spielt keine Rolle.

Sie sind in letzter Zeit immer internationaler unterwegs.

Ich wähle meine Rollen sehr genau aus. Dabei versuche ich, immer so gut es geht bei mir zu bleiben und nicht Dinge zu machen, die ich nicht vertreten kann. Ich will mich nicht wiederholen. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Nach so vielen Jahren gelingt das immer noch ganz gut. Darauf bin ich stolz.

Bedingt diese Einstellung auch, dass Sie spektakuläre Rollen absagen?

Ja, das kann vorkommen, wenn die Rolle nicht stimmt oder das Umfeld.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Ungern, da laufe ich Gefahr überheblich zu klingen.

Auch amerikanische Produktionen?

Ja.

Sie bleiben beharrlich.

(lacht)

Haben Sie Rollen angenommen, die Sie im Nachhinein bereuen?

Nein, noch nicht. Das ist ein gutes Zeichen, oder?

Wie wäre es mit einer Rolle in einem der legendären "James Bond"-Filme?

Ich war bei "Ein Quantum Trost" nahe dran den Bösewicht zu spielen, am Ende haben sie sich dann für den Franzosen Matthieu Amalric entschieden.

Haben Sie mit Spielberg über mögliche weitere Projekte gesprochen?

Wenn man eine Verbindung hat, dann sollte man nicht fragen. Es wird sich von selbst ergeben oder auch nicht.

Hat Ihre Tochter auch schauspielerische Ambitionen?

Die Idee dafür ist auf jeden Fall da. Ich mische mich da nicht groß ein. Mal sehen, wohin das führt. Sie muss das selber für sich entdecken. Wenn ich merke, dass da eine große Kraft vorhanden ist, dann werde ich das natürlich gerne unterstützen. Der Impuls muss allerdings von ihr kommen.

Was macht sie derzeit?

Sie ist gerade in Marokko, wo sie in einem Waisenhaus ein soziales Praktikum macht. Sie sucht grade sich und die Welt. Ich finde es schön, dass man nicht gleich von der Schulbank auf der nächsten Bank Platz nimmt. Sondern dass man zunächst schaut, was das Richtige für einen ist. Im Moment hat sie noch keine konkrete Idee, was ich auch nicht schlimm finde. Sie hat noch Zeit.

Zeit ist das, was das deutsche Bildungssystem den jungen Menschen nicht geben will.

Ja, diesen Stress, dass man die Schule um ein Jahr kürzt, damit die Schüler noch früher an die Uni kommen - das ist kompletter Wahnsinn. Das hat mit Lust am Leben und damit, das Leben zu entdecken, herzlich wenig zu tun.

Wie viel Zeit nehmen Sie sich für Ihr Privatleben?

(schmunzelt) Ach, wissen Sie, dieser Beruf hat wenig Rhythmus, weil die Angebote nun mal kommen, wann sie kommen. Da ist man dann plötzlich in einem anderen Land. Und plötzlich ist man in einem französischen Projekt, dann gibt es wichtige Begegnungen wie mit Steven Spielberg. So hat man kaum Zeit für etwas anderes. Das ist eben das Los eines Schauspielers. Auf der anderen Seite gibt es viele schöne Dinge, die diesen Beruf spannend und einmalig machen. Einer der Nachteile ist aber leider, dass man den Rhythmus nicht selber bestimmen kann. Das bedingt, dass man das Private verschieben muss.

Wenn Sie kein Schauspieler wären, was hätten Sie stattdessen gerne gemacht?

Musik. Musik ist ein Ausdruck, der ohne Sprache stattfindet und anders empfangen wird. Musik ist eine Weltsprache. Das finde ich toll.

Welche Art von Musik mögen Sie?

Musik, die aus dem Herzen kommt. Leute, die Musik machen müssen, die machen gute Musik. Die Gattung ist vor diesem Hintergrund zweitrangig. Das Leben ist zu kurz, um schlechte Musik zu hören.