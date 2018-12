Gal Gadot bei der Europa-Premiere des Films "Batman v Superman: Dawn of Justice' in London. Foto: Facundo Arrizabalaga

Darauf ist Gadot mit ihrem Mann Yaron Varsano zu sehen. Beide formen mit ihren Händen ein Herz. «Ich bin so aufgeregt, dieses Wunder mit euch zu teilen...#zumzweitenmalmutter», schrieb die 31-Jährige am Sonntag (Ortszeit) dazu. Das Paar hat bereits eine fünfjährige Tochter.

Gadot spielt in mehreren Comic-Verfilmungen die Superheldin Wonder Woman. In dieser Rolle war sie in diesem Jahr in «Batman v. Superman» zu sehen, im kommenden Jahr folgt eine «Justice League»-Fortsetzung und ein Film, der sich nur um die weibliche Heldin dreht.

Im Oktober hatten die Vereinten Nationen die Comicfigur zur Ehrenbotschafterin für die gesellschaftliche Stärkung von Frauen und den Kampf um Gleichberechtigung ernannt. Wonder Woman habe eine Vision von Gerechtigkeit und Frieden und sei als Kämpferin «besser als die meisten», sagte Gadot damals in New York.