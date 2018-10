«Das hier kann passieren, wenn man etwas tut, was man fast 23 Jahre lang nicht gemacht hat», schrieb der Sänger und stellte ein Video mit dem Titel «Interne Fixierung» dazu. Weitere Angaben, wie es zu dem Bruch gekommen war, machte Rose nicht.

In dem Video beschreibt die kalifornische Orthopädin Rachel Triche einen Bruch im linken Fuß, der mit einer Platte und Schrauben fixiert wurde. Rose müsse nun einen Gips tragen und dürfe seinen Fuß vier Wochen lang nicht stark belasten, erklärt die Ärztin. Die Bühne werde ihres Wissens aber so ausgestattet, dass er weiter auftreten könne.

Die Mitteilung kam kurz vor zwei geplanten Guns N' Roses-Konzerten an diesem Wochenende in Las Vegas. Vor einer Woche waren die ehemals zerstrittenen Frontleute, Sänger Rose und Gitarrist Slash (50), bei einem Überraschungs-Konzert in einem Club in Hollywood zum ersten Mal seit 1996 wieder vereint aufgetreten. Bis Ende August wollen sie durch Nordamerika touren.