Los Angeles (dpa) - Davon können andere Männer nur träumen: Rihanna (27) hat den US-Moderator Jimmy Kimmel (47) mitten in der Nacht geweckt. Die R&B-Sängerin überraschte den Late-Night-Talker in seinem Schlafzimmer und performte mit Tänzerinnen vor und auf seinem Bett den Song «Bitch Better Have My Money».