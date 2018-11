Die Queen ist ansonsten unermüdlich öffentlich unterwegs: Erst am Donnerstag weihte sie in Birmingham einen frisch renovierten Bahnhof ein - von Kopf bis Fuß in kräftiges Rosa gekleidet. Allerdings begleitet der betagte Prinz sie längst nicht mehr auf alle Termine.

Hochzeit gefeiert wurde am 20. November 1947 in der Londoner Westminster Abbey. Der fesche Leutnant mit deutsch-dänischen Stammbaum musste zuvor seinen Namen in Mountbatten ändern, das elfenbeinfarbene Brautkleid war mit 10 000 Perlen bestickt. Die Hochzeitstorte über zweieinhalb Meter hoch. Ein Hochzeitsgeschenk des Bräutigams: Er gab das Rauchen auf.

Philip sei «meine Stärke und mein Halt in all den Jahren gewesen», gestand die König schon vor Jahren. Seine schrägen Sprüchen scheinen sie nicht wirklich zu stören. «Cabbage» (Kohlkopf) und «sausage» (Würstchen) sind angeblich des Prinzen Kosenamen für die Gattin. Ihre Kinder haben mit der Ehe dagegen weniger Glück: Charles, Anne und Andrew haben Scheidungen hinter sich, nur bei Edward hält der Bund des Lebens.