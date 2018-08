Die öffentliche Feier findet traditionell am zweiten Juni-Samstag in London statt - wenn in Großbritannien erwartungsgemäß besseres Wetter ist als im April. Zur Zeremonie «Trooping the Colour» war Ehemann Prinz Philip (94) dabei - traditionsgemäß in Gardeuniform und Bärenfellmütze.

Herzogin Kate absolvierte ihren ersten offiziellen Auftritt nach der Geburt ihrer Tochter Charlotte. Sie saß neben Camilla in einer Kutsche. Charlottes Bruder George schaute durch ein Fenster des Buckingham Palastes dem Treiben zu.