«Wir haben mit dem einen Format «Dein Einsatz, Promi!» eine sehr erfolgreiche Sendung gemacht», sagte Pilawa der Nachrichtenagentur dpa. An einer weiteren Ausgabe werde gearbeitet. «Ich denke, das werden wir dieses Jahr noch fortsetzen», sagte er. In der Show hatten prominente Kandidaten ihr eigenes Geld eingesetzt.

«Dein Einsatz, Promi!» war eine von drei verschiedenen Quizshows, die der Moderator unter dem selbstironischen Motto «Quizonkel.tv» in der ARD präsentierte - jahrelang hatte er sich gegen das Etikett gewehrt. «Vor ein paar Jahren habe ich gesagt, ich wolle eigentlich nicht als Quizonkel in die Annalen des TV eingehen, aber die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass das Genre mehr denn je gefragt ist», sagte er damals der dpa. Vom 2. Februar an (18.00 Uhr) kehrt Pilawa zudem mit dem «Quizduell» zurück in «Das Erste».