Paul Biedermann will ans Steuer. Foto: Bernd Thissen

Im heimischen Halle/Saale ließ sich Biedermann wegen des fehlenden Führerscheins zu Wettkämpfen oft auch von Schwimm-Kollegen mitnehmen. Umweltpolitisch kann Biedermann seinem freiwilligem Führerschein-Verzicht ohnehin positive Seiten abgewinnen. «Aber denken Sie nur mal an meinem CO2-Abdruck, was ich schon alles an Geld und CO2 gespart habe», sagte er mit einem Augenzwinkern.

Aktuell trainiert Biedermann auf seine letzten Olympischen Spiele hin. In Rio will er im August zum Abschluss seiner Laufbahn eine Medaille über 200 Meter Freistil gewinnen.