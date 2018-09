Das Geburtshaus von William Shakespeare in Stratford-upon-Avon (Grafschaft Warwickshire). Foto: dpa

Von Afra Gallati

Stratford-upon-Avon. (dpa) Flache Riegelhäuser und Backsteingebäude, die sich aneinanderreihen, Wind, der durch die Gassen pfeift. Stratford-upon-Avon mit seinen rund 26 000 Einwohnern wäre ein idyllisches und verschlafenes Nest im Herzen Englands, wäre nicht im Jahr 1564 Shakespeare hier geboren. Sein Vermächtnis lockt jedes Jahr mehr als vier Millionen Besucher an, die Geld in die Kassen des Städtchens spülen. «Shakespeare bringt viele Touristen hierher. Wir könnten in der Stadt nicht ohne ihn», ist zum Beispiel Paul Rushton überzeugt, der bei Bootstouren auf dem Fluss Avon aushilft.

Viele Besucher zieht es in das Geburtshaus des Barden. Seit dem 19. Jahrhundert kämen Touristen, sagt Clive Depper von der Geburtshaus-Stiftung und zeigt auf ein altes Fenster in dem Haus: «Damals konnten Besucher ihre Unterschrift in diese Scheiben ritzen - für ein Entgelt. Das war der Start der Tourismus-Industrie hier.»

«Stratford wäre nicht Stratford ohne Shakespeare», ist sich Depper sicher. Dank dem Dichter läuft auch das Geschäft mit den Souvenirs. Im Shop des Geburtshauses stapelt sich viel Kitsch: Tassen und Bleistifte mit dem Konterfei des Schriftstellers, Shakespeare als Puppe, Bär oder als Christbaum-Schmuck.

Hinter der Kasse steht Rory Keegan und bedient eine Kundin. Seinen Arbeitsplatz gibt es - wie jeden achten Job in Stratford laut Stadtverwaltung - nur dank Shakespeare. Verkaufsschlager sei derzeit das Buch «Shakespeares' Star Wars», erzählt Keegan: «"Krieg der Sterne" im Stil von Shakespeare - davon verkaufen wir Hunderte.»

Auch beliebt seien Quietschenten, die aussehen wie der Dichter, mit Feder und einer Papierrolle, auf der «Quaken oder nicht quaken» steht, in Anlehnung an das berühmte «Hamlet»-Zitat «Sein oder Nichtsein». «Wir haben immer alle Hände voll zu tun», sagt der Verkäufer. «Am meisten im Sommer, da können schon mal gut 2000 Leute am Tag in den Shop kommen.»

Zudem zieht das Theater der Royal Shakespeare Company rund eine Million Besucher pro Jahr in das Städtchen. Die vielen Touristen lassen in Stratford-upon-Avon auch bei Hotels, Pubs und Restaurants die Kassen klingeln.

Dass mit Shakespeare Geschäfte gemacht werden wird, gefällt nicht allen. So stört sich zum Beispiel die deutsche Studentin Christine daran, dass viel Shakespeare-Kitsch verkauft wird: «Es ist halt schon ein bisschen eine Geldmacherei», meint die 21-Jährige, die das Grab des Barden in einer Kirche am Rande von Stratford-upon-Avon besucht.

Gary aus dem englischen Kent dagegen findet es in Ordnung, dass das Städtchen noch immer und vor allem finanziell von Shakespeare profitiert. «Wer würde zum Beispiel für den Unterhalt seines Grabes bezahlen», fragt der 64-Jährige und zeigt auf die schlichte Steinplatte vor ihm, «wenn keine Touristen kämen?»

