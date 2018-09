Wenn auch am kommenden Samstag kein Spieler sechs Richtige plus Superzahl hat, werde der Gewinntopf kommende Woche gemäß den Regularien zwangsausgespielt, teilte Saarland-Sporttoto in Saarbrücken mit. Dann würden sechs Richtige ohne Superzahl für den Gewinn des Jackpots reichen.

Am Mittwoch hatte ein Spieler aus Bayern Glück und Pech zugleich. Er war den Angaben zufolge der bundesweit einzige Tipper, der einen Sechser in der ersten von zwei Jubiläums-Sonderauslosungen hatte. Er gewann aber «nur» 1 229 069,50 Euro, weil ihm für den Gewinn des Jackpots die richtige Superzahl fehlte.

In der Zusatzlotterie Spiel 77 teilten sich ein Bayer und ein Spieler aus Baden-Württemberg den Millionen-Jackpot. Jeder bekomme 1 677 777 Euro, teilte die Lotto-Gesellschaft mit.