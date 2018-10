Ein Fan schenkte Kardashian eine Torte mit rosafarbenem Zuckerguss und einer Figur des US-Promis auf der Spitze, wie örtliche Medien am Freitag berichteten. Die Vorfahren der 34-Jährigen waren im 19. Jahrhundert in die USA ausgewandert.

Kardashian ist mit ihrem Ehemann, dem Rapper Kanye West, ihrer Tochter North und ihrer Schwester Khloe anlässlich des 100-jährigen «Völkermord»-Gedenkens in das Land ihrer Vorfahren gereist. Bei ihren Anhängern entschuldigte sich die armenischstämmige Prominente, dass sie kein Armenisch spreche. Sie wolle es aber gerne lernen.

Bei einem Treffen mit Regierungschef Owik Abramjan versprach Kardashian, sich für die internationale Anerkennung der Verfolgung der Armenier im Osmanischen Reich als «Genozid» einzusetzen. Die Ex-Sowjetrepublik erinnert am 24. April in einer großen Zeremonie an den Beginn der Massaker 1915. Zahlreiche Staatsgäste werden dazu in Eriwan erwartet. Die Türkei als Rechtsnachfolger des Osmanischen Reiches lehnt es ab, von Genozid zu sprechen.