New York (dpa) - «Titanic»-Star Kate Winslet hebt ihren Oscar im Badezimmer auf - als Service für ihre Gäste. «Jeder kann ihn dann heimlich in die Hand nehmen und sagen «Ich danke meinem Sohn und meinem Vater»», sagte die Schauspielerin, die am Montag 40 wird, dem «Wall Street Journal».