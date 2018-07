Sie erlangte mit "Barbarella" Weltruhm. War Polit-Aktivistin, gewann zwei "Oscars", wurde zur Aerobic-Ikone und dann die Ehefrau eines Medien-Moguls. Zudem war sie Tochter des großen Henry Fonda und Schwester von Peter "Easy Rider" Fonda. Und macht auch noch heute Werbung für einen der größten Schönheitskonzerne der Welt: Jane Fonda.

Ja, sie sieht auch live noch immer umwerfend aus. Blonder Bob, gertenschlanke Figur, eleganter beigefarbener Bleistiftrock, passende Bluse, Stilettos. In Cannes, dem größten Filmfestival der Welt, stiehlt sie mit ihren 70 Jahren so manch Jüngerer die Schau auf dem Roten Teppich. In ihrem neuen Film "Ewige Jugend" (Start: Samstag, 28. November), einer grandiosen Ode ans Alter, spielt sie die Frau, um die sich Michael Caine und Harvey Keitel auch noch mit 80 Jahren leidenschaftlich streiten. Und gerade, wenn man sie live sieht, muss man erst mal ein Kompliment loswerden.





Ms Fonda, es ist unfassbar: Sind Sie wirklich 77 Jahre alt?

Ja.

Wie schaffen Sie es, so fabelhaft auszusehen?

Ganz ehrlich gesagt: Ich habe gute Leute für meine Frisur und mein Make-up. Ohne gute Schminke und gutes Licht wird schnell klar, dass ich ein gewisses Alter erreicht habe. Aber auch hier arbeite ich sehr daran, gesund zu sein, indem ich mich gesund ernähre und auf die Zutaten achte. Ich bin auch körperlich noch immer sehr aktiv, ich walke, fahre Fahrrad, mache Yoga.

Wie lautet Ihre persönliche Definition für "Jugend", und wann hat sich die Jugend aus Ihrem Leben verabschiedet?

Dieser Film sagt etwas über das Altern aus, mit dem ich sehr übereinstimme: Alter ist eine Frage der inneren Einstellung. Wenn Du in Deinem Leben noch für etwas Leidenschaft aufbringst - wie Michael Caines Figur oder die des Fußballers, den ein Ball förmlich wieder zum Leben erwachen lässt - dann hält Dich das jung. Selbst meine Figur Brenda hat ein genaues Ziel vor Augen, für das sie brennt. Du bleibst in Deinem Geist und Deinem Wesen jung und vital, wenn Du Leidenschaft für etwas empfindest. Und ich tue das.

Viele Frauen lamentieren ja schon, wenn sie 40 sind.

Den vierzigsten Geburtstag fand ich auch schwierig. Den Fünfzigsten ebenso. Der Sechzigste war der beste, das war wirklich fantastisch. Und: er erwies sich als Anfang. Damals fing ich auch an, meine Memoiren zu schreiben. Ich teilte sie in drei Akte ein, die jeweils 30 Jahre umfassen. Und ich begann damit, als mein dritter und letzter Lebensakt seinen Anfang nahm - im Alter von 60 Jahren. Und ich nenne diesen Abschnitt den Anfang, denn so fühlt er sich an! Aber ich habe auch hart daran gearbeitet, diesen Zustand zu erreichen.

Wie das?

Ich habe mich eigentlich immerzu bemüht, ein besserer Mensch zu werden. Ich habe gelernt, meine Schwächen zu überwinden. Ich habe mich meinen Dämonen gestellt. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich diesen letzten Akt meines Lebens verbringen möchte, wie ich in diesen letzten 30 Jahren - oder jetzt noch 20 Jahren - sein möchte. Insofern habe ich hart dafür gearbeitet, diesen Zustand zu schaffen, um mich wohl in meiner Haut zu fühlen.

Was machen Sie an Tagen, wo Sie sich nicht so gern im Spiegel ansehen?

Ich schau einfach nicht hinein! (lacht)

Wie sehen Sie an einem normalen Tag aus, wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Haus in Neu Mexiko sind?

Ich trage Jeans und meine Anglersachen, denn meine große Leidenschaft gehört dem Fliegenfischen. Ich reite auch gern aus. Darum verwende ich keine große Aufmerksamkeit auf meine Kleidung oder mein Aussehen.

Sind Sie je versucht, sich einer Schönheits-OP zu unterziehen?

Ich habe sogar schon eine hinter mir, das war vor ungefähr 30 Jahren. Vielleicht ist es auch schon etwas länger her. Und ich will das nicht noch einmal mit mir machen lassen ... wenn ich es vermeiden kann. (lacht)

Sie werben noch immer für einen Schönheitskonzern. Dabei waren Sie eine militante Kämpferin für die Emanzipation. Ist das für Sie kein Widerspruch?

Nein. Es wäre ein altmodisches Verständnis von Feminismus, genau so wie das, dass Feministinnen keine Männer mögen und sich nicht schminken und dergleichen. Jetzt sind wir dreißig, vierzig Jahre weiter. Es geht dabei um deine Selbstwahrnehmung! Es geht darum, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man als Frau ein Grundrecht darauf hat, sich als Mensch selbst zu verwirklichen, ganz so, wie man selbst es möchte. Das kann so aussehen, dass du zuhause bleiben und Kinder aufziehen möchtest. Oder du machst als Geschäftsfrau oder in einem anderen Beruf Karriere. Aber du hast das Recht auf gleichen Zugang, gleiche Möglichkeiten, gleichen Respekt angesichts deines Menschseins wie ein Mann. Das ist Feminismus.

Sie waren drei Mal verheiratet, zuletzt mit Ted Turner. Verstehen Sie Männer heute besser als früher?

(überlegt lange) Es geht ja darum, zu verstehen, warum alle Menschen so sind wie sie sind. Alle. Man muss auch die Kräfte, die in der Gesellschaft wirken, ausmachen. Das ist in Deutschland nicht anders als in Frankreich oder Amerika - dieser Druck, der auf Männer ausgeübt wird, damit sie in einer bestimmten Weise funktionieren. Sie sollen ihre Gefühle nicht zeigen, sondern verbergen. Somit betäuben sie ihre Herzen geradezu, trennen Herz und Verstand voneinander. Sie tun dies auf unterschiedliche Art und Weise - ob durch Glücksspiel, Alkohol, viel Sex oder auch "nur" exzessives Arbeiten. Damit vermeiden sie, sich zu öffnen - gegenüber dem Leben um sie herum wie auch sich selbst gegenüber. Wenn man das verstanden hat, welchen Druck die Gesellschaft an dieser Stelle ausübt, dann realisiert man, dass der einzelne Mann nicht unbedingt Schuld hat. Dann kann man ihm vergeben und ihm vielleicht sogar dabei helfen, dies zu überwinden.

Käme mit diesem Wissen für Sie noch mal eine Heirat infrage?

Nein! Nein. Liebe ja, eine Affäre ja, aber eine Ehe, nein. Ich würde nicht einmal mit jemanden zusammenleben wollen!

Hat Ihr Vater Sie dabei beeinflusst, Schauspielerin zu werden?

Er war für mich keine Inspiration, diesen Beruf zu ergreifen, weil ich immer den Eindruck hatte, dass ihm die Schauspielerei keine große Freude bereitet. Jedenfalls wirkte das so auf mich, wenn er abends von der Arbeit nach Hause kam. Doch seine Rollen in "Früchte des Zorns" oder "Die zwölf Geschworenen" haben mich motiviert, mich politisch zu engagieren. Er wollte tatsächlich nicht, dass ich Schauspielerin werde. Ich könnte Ihnen so einige Geschichten über meinen Vater erzählen. Ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben. Ach … Das habe ich ja schon! (lacht)

Ist Ihnen ein Moment mit ihm besonders in Erinnerung geblieben?

Ich erinnere mich an den Tag, an dem er gestorben ist. Viele seiner Freunde versammelten sich in dem Haus meiner Stiefmutter, darunter auch sein allerbester Freund Jimmy Stewart. Er saß zwei Stunden lang völlig sprach- und reglos neben mir. Plötzlich breitete er seine Arme aus und sagte: "Die Drachen, die wir beiden damals gebaut haben, waren so groß. Sie waren so groß, dass sie deinen Vater einmal sogar vom Boden abheben ließen." Er war ganz versunken in die Zeit, wo sie beide noch jung waren. Es war ein großartiger Moment für mich.

Seit Ihrem Protest gegen den Vietnamkrieg galten Sie als ausgesprochen militant. Wie sieht es heute mit Ihrem politischen Engagement aus?

Ich habe vor etwa 20 Jahren zwei gemeinnützige Organisationen in Atlanta, Georgia gegründet, wo ich wohne. Sie kümmern sich um Heranwachsende im Alter von neun bis 18 Jahren. Wir konzentrieren uns auf die Themen Sexualität, gesunde Fortpflanzung und Geschlechterrollen. Wir beraten auch Politiker, um sicherzustellen, dass die Gesetzgebung sich der Heranwachsenden und ihrer Familien annimmt. Außerdem bilden wir Erwachsene aus, die mit den Jugendlichen arbeiten, und kümmern uns natürlich auch direkt um die Mädchen und Jungen. Das sind meine "Babys". Ich bringe viel Zeit, um als Geschäftsführerin dieser Organisationen Geld aufzutreiben. Nichts in diesen Organisationen findet ohne meine Zustimmung statt. Mir ist es noch immer wichtig, die Stellung von Frauen und Mädchen zu stärken.

Protokoll: Mariam Schaghaghi