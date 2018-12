«Ich bin manchmal wie ein Helikopter-Vater, der über seinen Kindern schwebt und sicherstellt, dass nichts Schlimmes mit ihnen passiert», sagte der zweifache Vater dem US-Magazin «Parade». Ein Familienmitglied zu verlieren sei das Schlimmste, was er sich vorstellen könne.

Der Komödienstar («School of Rock») und Sänger der Rockband Tenacious D erzählt in dem Interview, wie sein Bruder 1989 im Alter von 31 Jahren an Aids starb. Ihm sei etwas Kostbares geraubt worden: «Es war niederschmetternd. Es war für uns alle hart, aber am Schlimmsten war der Verlust von Howard für meine Mutter. Sie hat sich nie ganz davon erholt.»

Blacks neuer Film «Gänsehaut» startet in der kommenden Woche in den USA. Die Abenteuer-Komödie soll im Februar 2016 in den deutschen Kinos anlaufen.