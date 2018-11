«Sollte 007 nicht gutaussehend sein? Danke, dass ihr glaubt, ich hätte eine Chance», twitterte der Star der Krimiserie «Luther» am Wochenende. Im Zuge des Hackerangriffs auf Sony hatten US-Medien berichtet, Elba («Mandela - Der lange Weg zur Freiheit») sei in der E-Mail einer Sony-Verantwortlichen als Bond gehandelt worden. Zurzeit wird der 24. Film der Reihe vorbereitet - mit Daniel Craig (46) in der Rolle des Geheimagenten 007. Der Film kommt voraussichtlich im November 2015 ins Kino.