US-Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Hilary Swank 2014 in Cannes. Foto: Foto: Julien Warnand

Am Dienstag postete die Schauspielerin auf Instagram ein Foto von sich und Ruben mit einem Ring am Finger. «Ich bin so glücklich, diese aufregende und unglaubliche Neuigkeit mit euch zu teilen...die Verlobung mit meinem lieben Ruben», schrieb Swank zu dem Schnappschuss.

Swanks Sprecher bestätigte dem Promiblatt «People» die Verlobung des Paares, das seit knapp einem Jahr zusammen ist. Swank war zuvor mit ihrem Kollegen Chad Lowe verheiratet. Nach neunjähriger Ehe hatten sie sich 2007 scheiden lassen.

Bei der Bambi-Preisverleihung im vorigen November in Berlin war Swank mit dem Burda-Medienpreis in der Kategorie «Schauspielerin International» ausgezeichnet worden.