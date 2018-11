«Wenn ich eine Krawatte kaufen will, dann sagt sie an der Kasse: «So, was kann man denn da machen?». Da bin ich draußen. Ich warte dann vor der Tür», berichtete Lauterbach («Das Mädchen Rosemarie», «Rossini») in der NDR Talk Show am Freitagabend.

Seine Ehefrau Viktoria Lauterbach verteidigte dagegen ihr Faible fürs Feilschen: «Ich hab kein Problem mit dem Handeln. Heiner eher. Er geht dann oft aus dem Geschäft, wenn ich so ein bisschen verhandle. Dann schämt er sich für mich.»