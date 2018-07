Bremerhaven (dpa) - Zu ihrem ersten Geburtstag hat die Eisbärin Lili aus dem Zoo am Meer in Bremerhaven eine rosa eingefärbte Torte aus Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse bekommen. Vor den Augen vieler Zoobesucher durfte sich das Raubtier am Sonntag zudem über Geschenke wie einen großen Hundeknochen freuen.