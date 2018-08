«Das Paar verlobte sich vor ein paar Tagen in Griechenland», hieß es in einer Mitteilung des Hauses Hannover. Dort hätten die beiden im Kreise der Familie und Geschwister von Ernst August junior die Sommerferien verbracht. Beide Familien seien überglücklich.

Die Frischverlobten kennen sich demnach seit mehreren Jahren und leben seit einem halben Jahr gemeinsam in London. Malysheva stammt aus Russland und wuchs in Prag auf.

Ernst August junior ist Chef von Schloss Marienburg südlich von Hannover. Vor rund zwölf Jahren übernahm er die Besitztümer von seinem Vater. Wie die «Bild»-Zeitung am Montag berichtete, spricht einiges dafür, dass der 33-Jährige im eigenen Schloss heiraten wird. In der Mitteilung des Hauses Hannover hieß es, die Hochzeit sei für Sommer 2017 in Niedersachsen geplant.

Auf Schloss Marienburg feierten schon seine Eltern Ernst August (62) und Chantal Hochuli ihre Trauung. Deren Ehe wurde geschieden. 1999 heiratete Ernst August senior Caroline von Monaco (59).