Mit der Schauspielerin Portia de Rossi ist sie seit 2004 zusammen und seit 2008 verheiratet. Oscar-Moderator und Schauspieler Neil Patrick Harris (42) dankte dem Obersten Gericht: «Es ist ein neuer Tag», schrieb Harris auf Twitter. Mit Ehemann David Burtka ist er seit 2010 Vater von Zwillingen.

Der britische Star Ian McKellen (76) freute sich über eine «wunderbare Nachricht». «Herzlichen Glückwunsch Amerika», hieß es in einer Mitteilung von McKellen und seinem Kollegen Derek Jacobi (76). Sie wollten am Sonntag bei der Gay Pride Parade in New York feiern. Auch der britische Sänger Sam Smith (23) jubelte: «Alle 50 Staaten. So glücklich». Es sei noch ein langer Weg mit vielen Kämpfen, aber heute wolle er trinken und feiern.

«Wir sind heute so stolz darauf, Amerikaner zu sein», twitterte der US-Sänger Lance Bass (36). Nun hätten alle Schwulen und Lesben die Freiheit zu lieben. Das frühere Mitglied der Popgruppe 'N Sync hatte seinem Lebensgefährten Michael Turchin im vorigen Dezember das Ja-Wort gegeben. «Heute ist es wunderbar», stimmte die Schauspielerin Anna Kendrick (29) auf Twitter in den Jubel ein.