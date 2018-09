Von Britta Schultejans

München. (dpa) Vor 450 Jahren wurde William Shakespeare geboren. Und das ist auch in Deutschland ein Grund zu feiern. Fast nirgendwo auf der Welt hat der englische Dramatiker über Jahrhunderte eine so wichtige Rolle gespielt wie hierzulande.

«Auf den deutschen Theatern ist jedes Jahr Shakespeare-Jahr», sagt der Präsident der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, Tobias Döring. Auch die Gesellschaft hat in diesem Jahr ein Jubiläum und wird 150 Jahre alt. «Er ist immer die Nummer eins in den Statistiken des Bühnenvereins. Es gibt natürlich Konjunkturen, mal sind diese Stücke populärer, manchmal jene. Aber wir kommen in unserer deutschen Theaterwelt ohne Shakespeare-Stücke nicht aus.»

In der jüngsten Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins liegt Shakespeare vor den großen deutschen Klassikern und verweist die Gebrüder Grimm, Kleist, Goethe und auch Brecht auf die Plätze. Drei Shakespeare-Werke sind unter den Stücken, die in der Saison 2011/12 am häufigsten an deutschen Bühnen inszeniert wurden: «Hamlet» auf Platz neun, «Romeo und Julia» auf vier und «Ein Sommernachtstraum» auf Platz zwei. Shakespeares berühmte Komödie musste sich nur dem deutschen Klassiker schlechthin geschlagen geben: Goethes «Faust».

«Man kann sagen, dass die Deutschen sich spätestens seit dem 18. Jahrhundert immer wieder mit Shakespeare über ihre eigene Geschichte verständigt haben. Es ist immer wieder der "Hamlet", der hervorgenommen wird, um die Wendepunkte unserer eigenen Geschichte zu inszenieren», sagt Döring. Und auch berühmte Schauspieler hatten stets einen ganz besonderen Bezug zu ihm. Klaus Kinski und Ulrich Mühe spielten den Prinzen von Dänemark, Bruno Ganz und Devid Striesow. Maximilian Schell spielte ihn sogar dreimal - und für Gustaf Gründgens wurde er zur «Lebensrolle».

Während Shakespeare den Franzosen als zu unordentlich, zu wenig regelkonform galt, wurde er hierzulande zu so etwas wie einem «deutschen Ehrenklassiker». Im 19. Jahrhundert beispielsweise, als die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft gegründet wurde, habe Deutschland den Briten ihren Shakespeare nicht gegönnt. «Es gab da so eine Art Annexion», sagt Döring und spricht von «Kult und Kunstreligion».

Doch die Begeisterung war in den vergangenen Jahrhunderten nicht ungebrochen. «Shakespeare lässt ja alles mit sich machen. Er kann sich nicht wehren und er muss sich auch gar nicht wehren. Es gab viele Shakespeare-Verächter und Kritiker, die sich von ihm lossagen wollten, das ging aber nicht so leicht.» Döring zitiert den DDR-Dramatiker Heiner Müller, der 1988 sagte: «Wir sind nicht bei uns angekommen, so lange Shakespeare unsere Stücke schreibt.»

Angefangen mit Goethe in der Weimarer Klassik setzen Dichter sich immer wieder mit Shakespeare und vor allem mit seinem «Hamlet» auseinander, sagt Döring, der Professor für Anglistik und Amerikanistik an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München ist. Den Gipfel erreichte der Kult im 19. Jahrhunderts im Ausruf des Vormärz-Dichters Ferdinand Freiligrath: «Deutschland ist Hamlet». Damals sollte das heißen: Der Traum von Freiheit sucht die Deutschen immer wieder heim - wie der Geist im «Hamlet». Hamlet als Sinnbild für verhinderte deutsche Revolutionen.

150 Jahre später dann schloss sich der Kreis - ausgerechnet mit eben jenem Heiner Müller, der die Unabhängigkeit von Shakespeare forderte. Der Regisseur befand sich in den Proben zu seinem Theaterprojekt «Hamlet / Hamletmaschine», als er mit Schauspielern wie Ulrich Mühe, seinem «Hamlet»-Darsteller, am 4. November zu einer Großdemonstration auf dem Berliner Alexanderplatz aufrief und die Wende einleitete. Fünf Tage später fiel die Mauer. «Requiem für einen Staat» nannte der «Spiegel» Müllers «Hamlet»-Inszenierung nach ihrer Premiere im Frühjahr 1990.

«Es ist schon etwas unheimlich: Auch während der Wende spielte der "Hamlet" wieder eine zentrale Rolle», sagt Döring und er geht noch weiter: «Shakespeare begleitet uns seit 250 Jahren in einer so intensiven Weise, dass eine Verständigung über unsere eigene Gegenwart ohne ihn gar nicht auskommt.» Eine Ausstellung mit dem Titel «Sein oder nicht sein» beschäftigt sich im Deutschen Theatermuseum in München mit «Hamlet auf dem deutschen Theater», die auch mit Missverständnissen aufräumt. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme nämlich hält Hamlet bei seinem berühmten Monolog, der mit den Worten «Sein oder Nichtsein» beginnt, keinen Totenschädel in der Hand. «Das ist eine andere Szene», sagt die Chefin des Deutschen Theatermuseums, Claudia Blank. «Das muss man immer wieder betonen.»

Den großen Erfolg Shakespeares in Deutschland führt Döring vor allem darauf zurück, dass seine Stücke nicht nur etwas für Feingeister und die Hochkultur sind. «Diesen Stücken wohnt immer etwas unglaublich Populäres, etwas Volkstümliches inne», sagt Döring. «Es gibt jede Menge Schweinereien und ziemlich saftige Obszönitäten. Das finden Sie bei Goethe und Schiller so nicht - geschweige denn bei den Franzosen.»

Darum sei die Mitgliedschaft der Shakespeare-Gesellschaft auch deutlich durchmischter als bei anderen literarischen Gesellschaften üblich, sagt Döring. «Shakespeare hat Sexappeal, Shakespeare ist Pop, Shakespeare ist Rock.»