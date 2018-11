Ein deutscher Regisseur hätte ihm nie eine Rolle wie die des Niki Lauda in «Rush» gegeben, meint Brühl. «Insofern hat mir das Ausland gutgetan. Dort hat man nie was von diesem angeblich so netten Jungen gehört.» Für seine Rolle im Rennfahrerdrama «Rush - Alles für den Sieg» war Brühl von vielen sogar als Anwärter für einen Oscar gehandelt worden. Er ging dann aber bei den Nominierungen für den wichtigsten Filmpreis der Welt leer aus.