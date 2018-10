Nach Angaben der Filmdatenbank IMDb ist die 26-Jährige übrigens 1,71 Meter groß. Aber noch zwei weitere Bedingungen muss ein potenzieller Bewerber als Traummann bei Johnson erfüllen: «Humor muss er haben - und Respekt.»

Die Tochter der Schauspieler Melanie Griffith und Don Johnson lebt momentan als Single in New York - sie findet es «einfacher, in der großen Stadt Liebe zu finden, als auf dem Land»: «Ich bin in Colorado aufgewachsen, da hätte ich die Wahl zwischen Cowboy und Cowboy gehabt.» Diese Woche kommt Johnson mit der romantischen Komödie «How to be Single» in die Kinos.